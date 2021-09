Soud přiznal poslanci Růžičkovi odškodnění 500 tisíc korun za nezákonné stíhání v kauze Postoloprty

Obvodní soud pro Prahu 2 přiznal poslanci hnutí ANO Pavlu Růžičkovi za nezákonné trestní stíhání v postoloprtské kauze odškodnění 500.000 korun. Informuje o tom server Česká justice. Růžička byl nezákonně stíhán spolu s dalšími zastupiteli města Postoloprty za údajně nevýhodný prodej domu v majetku města. Praha 13:01 29. září 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Poslanec hnutí ANO Pavel Růžička čelil obžalobě kvůli údajně nevýhodnému prodeji domu v Postoloprtech místní podnikatelce | Foto: Michaela Danelová | Zdroj: Český rozhlas

Po zproštění obvinění požadoval Růžička odškodnění 2,5 milionu korun, ministerstvo spravedlnosti mu ale vyplatilo 100 tisíc korun, proto se obrátil na soud. Proti nynějšímu rozhodnutí se už odvolávat nebude, sdělil serveru.

„Soud nedávno dospěl k závěru, že jeho nárok je oprávněný, neboť orgány činné v trestním řízení pochybily a nezákonným trestním řízením výrazně zasáhly do osobního života Růžičky,“ píše server Česká justice.

Požadovanou výši odškodnění soud korigoval s přihlédnutím k jiným případům s obdobnými znaky a také zohlednil skutečnost, že politická kariéra Růžičky nebyla ukončena zcela. V potaz bral také to, že výše odškodnění nemá sankční charakter. „Nemělo by žalovanou trestat za to, co bylo způsobeno zde orgány činnými v trestním řízení,“ uvedl soud ve zdůvodnění.

Případ dozorovala lounská okresní státní zástupkyně Radka Pavlišová. Za postup ve věci na ni podala ministryně spravedlnosti Marie Benešová (za ANO) kárnou žalobu. Kárný senát sice Pavlišovou kárné žaloby zprostil, avšak v odůvodnění konstatoval, že její jednání bylo na samé hranici kárného provinění.

V kauze byla postižena i soudkyně chomutovského soudu Kateřina Vltavská, které Benešová uložila výtku. Vltavská se však proti výtce úspěšně bránila správní žalobou.

Desítka zastupitelů z Postoloprt na Lounsku čelila trestnímu stíhání téměř tři roky, podle obžaloby v minulém volebním období schválili prodej obecního objektu za nevýhodnou cenu. Revizní posudek ale prokázal, že cena nevýhodná nebyla.

Okresní soud v Chomutově v dubnu 2019 zprostil všechny obžalované bývalé zastupitele obvinění, přičemž vyšlo najevo, že orgány činné v trestním řízení postupovaly neodborně a přehlížely od počátku důkazy svědčící ve prospěch obžalovaných.