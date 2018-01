ONLINE: Po 4,5 hodinách vydali poslanci Babiše a Faltýnka k trestnímu stíhání v kauze Čapí hnízdo

111 pro vydání, 69 proti. Poslanci po několikahodinové diskuzi zbavili imunity premiéra Andreje Babiše a poslance Jaroslava Faltýnka (oba ANO). Vydali je tak k trestnímu stíhání v kauze Čapí hnízdo. Proti vydání byli jen poslanci hnutí ANO. Babiš a Faltýnek hlasovali pro své vydání. Aktualizujeme Praha 7:45 19. 1. 2018 (Aktualizováno: 13:45 19. 1. 2018) Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít

„Už jsme jednou hlasovali s panem Faltýnkem o vydání. Proč požádala policie v nejzazším termínu před volbami? Kvůli téhle vylhané kauze jsme přišli o 10 procent preferencí. Celé to řídí mafie. Hlavně Česká televize, od rána do večera jen Čapí hnízdo. Tahle mafie šla tak daleko, že si udělala průzkum: Co bude dělat veřejnost, když bude obviněn Babiš?“ uvedl Andrej Babiš před hlasováním a dodal: „Žijeme v zemi, kde si můžete objednat trestní stíhání. Pět let totální likvidace této osoby (Babiše) a jeho rodiny? Tahle kauza měla ovlivnit nejen naše preference, ale hlavně vznik nové vlády. Ovlivňuje i prezidentskou volbu, protože jeden kandidát říká, že nepověří Babiše.“

Mandátový a imunitní výbor v úterý Babiše i Faltýnka doporučil kriminalistům vydat.

Proč ruku zvedli zákonodárci ODS, vysvětlila poslankyně strany Miroslava Němcová. „Ta kauza nemá nic společného s jejich politickým mandátem. Týká se hospodaření Andreje Babiše,“ uvedla Němcová.

Osm sněmovních klubů má dohromady 122 poslanců, hnutí ANO 78. Faltýnka a Babiše vydala ke stíhání loni v září už předchozí Poslanecká sněmovna. Zákonodárci hnutí ANO tehdy odešli ze sálu. Tentokrát uvedli, že budou hlasovat proti vydání obou poslanců, ačkoli sám Babiš v úterý uvedl, že chce být vydán.

Dolejš: Budeme hlasovat pro vydání

„My jsme od kolegů, v rámci možností toho, co mohou říct, dostali celou řadu informací, které se týkaly jednání mandátového imunitního výboru. To ve mně jenom potvrdilo celkem významné pochybnosti,“ říká místopředseda ANO a vicepremiér Richard Brabec.

Policie požádala o vydání poslanců novou sněmovnu loni v listopadu. Oba muži totiž obhájili ve volbách své mandáty a získali tak znovu imunitu. Podle místopředsedy KSČM Jiřího Dolejše žádný nový argument, že by šlo o politickou kauzu, nepadl.

„Budeme hlasovat pro vydání. Nedomníváme se, že je kolem toho třeba dělat nějaké velké divadlo. Bude to směřovat k soudu, který rozhodne,“ řekl Radiožurnálu Dolejš.

Dvě třetiny Čechů si podle prosincového průzkumu společnosti Median pro Český rozhlas myslí, že by Poslanecká sněmovna měla znovu Babiše vydat.