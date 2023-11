Sněmovní jednání o cenách energií v příštím roce skončilo bez výsledku. Poslanci debatovali sedm hodin

Čtvrteční sněmovní jednání o cenách energií v příštím roce skončilo bez výsledku. Dolní komora odpoledne zamítla vzhledem ke koaliční většině návrh programu schůze, kterou k tématu vyvolalo opoziční hnutí ANO. Debata navzdory tomu trvala zhruba sedm hodin. Opozice vyčítali kabinetu třeba to, že nic nedělá s vysokými cenami energií. Vláda naopak vinila hnutí ANO za to, že za situaci může osm let jeho vládnutí. Praha 18:22 16. listopadu 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Čtvrteční sněmovní jednání o cenách energií v příštím roce skončilo bez výsledku. Dolní komora odpoledne zamítla vzhledem ke koaliční většině návrh programu schůze, kterou k tématu vyvolalo opoziční hnutí ANO | Foto: Zuzana Jarolímková | Zdroj: iROZHLAS.cz

Ke schválení programu schůze bylo nutných nejméně 71 poslaneckých hlasů. Její konání podpořilo 62 zákonodárců ANO a SPD. Předsedkyně poslanců ANO Alena Schillerová řekla, že klub příští týden shromáždí popisy ke svolání další mimořádné schůze k cenám energií. „Budeme sem chodit tak dlouho, dokud lidem neřeknete, jak to s těmi energiemi je,“ podotkla.

Zástupci ANO se stejně jako poslanci SPD obávají toho, že vyšší ceny energií poškodí průmysl, a tím celou ekonomiku. Vadí jim také to, že vláda převádí hrazení poplatku za obnovitelné zdroje energií ze státního rozpočtu na spotřebitele.

Bývalý ministr průmyslu a nynější předseda stínové vlády ANO Karel Havlíček mimo jiné řekl, že vláda měla na snížení cen energií využít výnosy z emisních povolenek, daně z nadměrných zisků a dividendy z ČEZ. Havlíček kritizoval vládu za to, že chce v příštím roce na občany a firmy přenést platbu 64 miliard korun za obnovitelné zdroje energie a za její distribuci a přenos. Místo toho by podle něho na tuto platbu měla využít zdrojů za emisní povolenky a vyjednat si kvůli tomu výjimku s Evropskou komisí. „Není pravda, že by to nešlo,“ uvedl.

Česko je energetický skanzen

Od koaličních politiků se mu naopak dostalo kritiky a obvinění, že svojí nečinností a nečinností bývalé vlády Andreje Babiše (ANO) vytvořil z Česka energetický skanzen. To je podle koaličních politiků důvod vysokých cen elektřiny. „Vy jste ti, kdo z ČR vytvořili energetický skanzen absolutně nepřipravený na dekarbonizaci, natož na Putinovu energetickou válku,“ řekl Síkela hnutí ANO.

Ministr životního prostředí Petr Hladík (KDU-ČSL) označil za lži a chiméru Havlíčkovo tvrzení o tom, že příjmy z emisních povolenek lze využít na snížení cen energií. Podle ministra musí být využity na investice do modernizace energetiky, ne na provoz. Havlíčkovi vyčetl asi pět hříchů v energetice.

„Místo zemí pro budoucnost se Česko stalo zemí fosilních paliv, závislosti na Rusku a žádné pomoci občanům,“ řekl Hladík. O osmi promrhaných letech vlády hnutí ANO mluvil i zástupce klubu TOP 09 Michal Kučera. I on použil slova o energetickém skanzenu jako o příčině vysokých cen elektřiny.

‚Miliardy pro kámoše‘

Havlíčka se zastal předseda ANO Babiš. Podle něj Havlíček odpracoval přípravu dostavby jaderné elektrárny Dukovany. „Vy jste uvrhli tuto zemi do inflace, abyste dali vydělat těm vašim kámošům stovky miliard,“ prohlásil. Za ceny elektřiny podle něj může naopak nynější vláda, protože stanovila horní cenový limit příliš vysoko. „Kvůli naprosté neschopnosti této vlády máme jednu z nejdražších energií v celé Evropě,“ uvedl.

Místopředseda Sněmovny Jan Skopeček (ODS) míní, že energetika je příliš vážné téma na to, aby bylo předmětem politických půtek. Základem v Česku musí být podle něho jaderná energie a obnovitelné zdroje, které jsou podle Skopečka levné jen díky umělým dotacím, doplňkem. Nynější tempo přechodu k bezemisní energetice označil Skopeček za nerozumné.

Pomoc domácnostem s cenami energií je podle něho věcí sociální politiky a pomoc energeticky náročným firmám při růstu cen nad přijatelnou úroveň by měla být vratná. Pirátka Olga Richterová uvedla, že veškeré dosavadní opoziční „strašení“ ohledně energií se nenaplnilo. Na posílení přenosové sítě by se mohly podle ní využít peníze z Modernizačního fondu.

‚Zbohatlý oligarcha‘

Debata se místy stočila k osobním výpadům. Síkela například řekl na Babišovu adresu, že je překvapivé, když si podnikatel a oligarcha, který zbohatl v devadesátkách, stěžuje na privatizaci. Babiš mu naopak vzkázal, aby „zalezl do díry“ a označil ho za jednotku arogance. Síkela pak v souvislosti s šéfem ANO zmínil „estébácký marketing“. Některé výroky od řečnického pultu provázelo nesouhlasné bušení do lavic.

Jiné výroky se týkaly spíše soukromých věcí. Například předsedkyně poslaneckého klubu ANO Alena Schillerová v souvislosti se Síkelovým vystoupením řekla, že během jeho vystoupení musela myslet na své dvouleté vnouče. To podle ní, když chce pustit televizi, na ni volá „bába vrrr“.