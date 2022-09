Orbán jako maďarský Havel, zlatokopky a další výroky. Co zaznělo při jednání o nedůvěře vládě?

Vláda premiéra Petra Fialy z ODS ustála v pátek vůbec první hlasování o nedůvěře. Hlasování vyvolaly opoziční ANO a SPD. Poslanci jednali přes 22 hodin. Server iROZHLAS.cz přináší výběr výroků z projevů představitelů vlády a opozičních poslanců. Praha 13:23 2. září 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít „Putin se může pustit do toho, co udělal Lukašenko, instrumentalizace migrace, zneužívání migračních proudů,“ reagoval na kritiku opozice Rakušan | Foto: René Volfík | Zdroj: iROZHLAS.cz

Andrej Babiš

poslanec a předseda hnutí ANO

„Premiéři a prezidenti Evropy mají rozhodovat, a ne že si tady paní Ursula namaže polského premiéra na chleba. Nazdar, odchod. Ano, a víte proč? Když jsme hráli Game of Thrones celé noci, to byl boj o fleky, sushi deal, dohoda z Ósaky, že Timmermans bude předsedou, tak V4 získala další země, aby ten šílenec Timmermans tam nebyl. Je tam Ursula, ale ta asi políbila prsten zeleným fanatikům v Evropském parlamentu a ti se stále neprobudili. Kde je ta Greta? Proč nekřičí ta Greta? No protože řeší Izrael. Globální vlivy, globální vlivy.“

Fialova vláda ustála ve sněmovně hlasování o nedůvěře. Poslanci jednali přes 22 hodin Číst článek

„Normální člověk by jel z Brna do Bratislavy, vidím Břeclav, odbočím doprava a jsem ve Vidni. Pár kilometrů. A doleva mám Varšavu. Selský rozum!“

„Vrchol vaší kariery, pane ministře, je, jak jste se rozvášnil na diskotéce v Českých Budějovicích. Byl jste na večírku v klubu Maxim – dle svědectví očitých svědků strávil opilý Jurečka na baru v obložení tamních klubových zlatokopek, které na veřejnosti neváhal olizovat. Proč olizujete zlatokopky? Pravděpodobně se týká o novou koaliční kampaň lidovců, o které však zapomněl své kolegy ze strany informovat. Hrajete si na křesťana, máte pět dětí, a tady nás moralizujete.“

„Víte vůbec, že Orbán je maďarský Václav Havel?“

Petr Fiala

předseda vlády

„Já jsem si dlouho myslel, že ty věci, které se vám nedařilo vyjednat v Evropě nebo které jste odsouhlasil v neprospěch obyvatel této země, že jste udělal kvůli svým zájmům, kvůli tomu, že jste sledoval svůj osobní prospěch. Já si ale začínám v poslední době, když vás poslouchám, myslet, že jste to udělal nevědomě, že vy jste vůbec nevěděl, co se na té Evropské unii odehrává, kde se rozhoduje, jakým způsobem se rozhoduje. Že když jste odsouhlasil Green Deal, což jste udělal, tak jste vlastně ani nevěděl, co děláte a jaký to bude mít dopad na české občany. To je velmi smutná zpráva a smutná vizitka, ale ta vaše řeč, ono je to těžké a nedá se v tom vyznat, ale kdybyste si znovu přečetli nebo se na ní podívali, tak uvidíte, že Andrej Babiš opravdu té evropské politice vůbec nerozumí.“

„Vy jste tady zmínil jakousi korupci při plánování dálnice z Brna do Vídně, a že byste jezdil někde přes Břeclav. No, já žiji v Brně a jezdím do Vídně a klidně bych jel přes Mikulov a byl bych rád, kdyby tam byla dálnice.“

„Vy jste se chlubil, že jste na sebe v EU měli mobily. Ano, mobily máme všichni, voláme si na ně, to je normální. Vy jste se chlubil, že jste na radách EU jednal přes noc. Ano, to jednáme všichni, většinou se to takhle protáhne.“

Vláda chce příští rok vybrat národního ptáka. Vzhledem k tomu, jakým hrobařem české ekonomiky vláda zatím je, má momentálně největší šanci havran. — Richard Brabec (@RibraRichard) September 2, 2022

Tomio Okamura

předseda hnutí SPD

„Předseda hnutí ANO Babiš prý slíbil, že během předsednictví vyvolávat nedůvěru nebude. Tak za a) hnutí SPD nemá nic společného s hnutím ANO. V prvé řadě je chyba, že pan Babiš něco takového vyslovil, jelikož dát komukoli důvěru a být k němu loajální jen proto, že na českou vládu přišla řada půl roku dělat divadlo, že předsedáme Evropské unii, je směšné a nemá to logiku. Nikdo z občanů u nás ani celé unie netuší, kdo v který čas v unii předsedá. A vsadím se, že ani drtivá část sněmovny netuší, kdo například předsedal loni či předloni touto dobou. Nikoho to nezajímá. A není ani proč.“

„Není ostuda nemít gule, jak o tom rád mluvil váš stranický předchůdce Topolánek. Holt někdo se s nimi rodí, někdo ne. Ale chlap, co není chlap, nemá co dělat ve vedení naší země! Viděli jsme, jak naši republiku vedli takoví nedorostlí hošíci jako Gross nebo Sobotka a taky kam dovedli svoje strany.“

S vámi nemá země budoucnost, osočil Babiš vládu pětikoalice. ‚Žijete ve světě lží,‘ kontroval Fiala Číst článek

Vít Rakušan

místopředseda vlády a ministr vnitra ČR

„Samozřejmě že ta ukrajinská krize na sebe bude vázat potenciálně i další sekundární jevy a může se posílit i migrace z jiných částí světa. Putin se může pustit do toho, co udělal Lukašenko, instrumentalizace migrace, zneužívání migračních proudů a na toto všechno musíme být v Evropě připraveni. A my to jako předsednická země beze zbytku plníme a tu širokou agendu toho, která na nás v této turbulentní době padla, naplňujeme beze zbytku. Nevím, kde tohle pan bývalý premiér vzal.“

„My se tady bavíme o tom, že Andrej Babiš mě nazývá – dneska se to myslím na mikrofon úplně neopovážil – jako představitele organizovaného zločinu. Já bych vám tak mimochodem chtěl říct, že já jsem žádného pana Nemraha Zakiho jako paní Vildumetzová Mračková neviděl nikdy v životě.“

Alena Schillerová

poslankyně za hnutí ANO

„Strčili jste do té první kostky domina. Už teď je jasné, že to, co se podařilo nám – nebyli jsme bez chyby, nebudu se tady bez pokory bít v prsa – udržet během covidu nejnižší míru nezaměstnanosti v celé EU. To vám se jednoznačně nepodaří. Bohužel pro nás pro všechny.“

„Mnohokrát jsem byla v posledních týdnech konfrontována s dotazem novinářů, proč hlasování o nedůvěře vůbec vyvoláváme, když je dopředu znám výsledek, jestli to prý není zbytečné jednání, zbytečná ztráta času. Musím říct, že tato otázka mi přijde zcela absurdní.“

„Pane ministře (Stanjuro – pozn. red.), pro mě vy jste rozpočtový čaroděj.“

Ne, člověk, který mluví o tom, že se nesmí mísit rasy, opravdu není maďarský Václav Havel, jak se nám snaží Andrej Babiš namluvit.



Viktor Orbán už je dnes bohužel maximálně maďarský Tomio Okamura. — Markéta Pekarová Adamová (@market_a) September 2, 2022

Vlastimil Válek

ministr zdravotnictví za TOP 09

„Já určitě nevydávám žádné brožurky pod hlavičkou VZP financované z peněz VZP. Já ty knihy píšu, z nich se učí doktoři, z nichž se učí studenti. Já nepotřebuji VZP k tomu, aby mně vydávala propagační materiály.“

„A teď si vzpomeňte, jak to koordinoval bývalý premiér, expremiér. Fakt je to dobrý manažer, když připustil, aby si šli ministři po krku, hádali se? Fakt je to dobrý manažer, když nedokázal přesvědčit ministry, aby spolupracovali? A vy máte pocit, že paní ministryně Maláčová spolupracovala? A co s tím premiér udělal? Nic! Tak sláva mu! Nehádáme se na twitteru. Neházíme si klacky pod nohy. To je něco, co je pánbůh zaplať pryč.“

Berenika Peštová

poslankyně za hnutí ANO

„Tady slyším z úst pana ministra, že Putin může za to, že máme vysokou energii. Jak za to může Putin, že máme vysokou elektřinu? Co s tím má Putin společného? Já chápu, že Putin ano, Putin může mít nějaký problém nebo resp. můžeme to stáhnout na plyn. Tomu rozumím. Plyn rozumím. Ale co má společného s lipskou burzou? Co s tím má společného?“