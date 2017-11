'Dělají všechno pro to, aby nevznikla sněmovna.' Pro Babiše jsou požadavky ostatních stran nesmyslné

Šéf hnutí Andrej Babiš pokročil ve výběru vhodných kandidátů na poslední čtyři ministerské posty. Před pondělní ustavující schůzí Poslanecké sněmovny ale stále neexistuje dohoda politických stran. Podle šéfa hnutí ANO Andreje Babiše dochází kvůli nesmyslným požadavkům ostatních sněmovních stran k vytváření konfliktní atmosféry. Řekl to ve čtvrtečním rozhovoru pro Radiožurnál. Dále se však soustředí na úspěšné sestavení vlády. Rozhovor Praha 15:15 16. listopadu 2017 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Předseda hnutí ANO Andrej Babiš | Zdroj: Fotobanka Profimedia

Minulý týden jste hledal poslední čtyři ministry – konkrétně pro zdravotnictví, školství, kulturu a průmysl. Už je máte obsazené?

Na kulturu mám, na zdravotnictví je více kandidátů, tam samozřejmě ještě vedu nějaké konzultace a s vícero kandidáty jednám také u průmyslu. Nemám v tom ještě jasno.



Mohl byste aspoň tu kulturu prozradit?

Nemůžu. Řekl jsem, že to nebudu komentovat. To se omlouvám.

Platí váš plán, že by agendu církví nově spravovalo ministerstvo financí, a je to už definitivní? Nebo se o tom bude ještě jednat?

Ono to má logiku, protože ministerstvo financí platí peníze pro církve prostřednictvím ministra kultury a ta částka reprezentuje až 29 procent rozpočtu ministerstva kultury. Tím pádem je ten rozpočet zkreslený a lidi mají pocit, že to jde na kulturu. Ale těch 29 procent jde na církve, což znamená, že to ministerstvo je jenom „průtokáč“ a logiku by mělo, aby ministerstvo financí platilo rovnou církvím. Takže to není nic proti ničemu, je to jenom logické uspořádání a méně administrativy.

Takže je to definitivní?

Není to definitivní, je to logické. Mělo to tak být už dávno a nechápu, proč to je na kultuře. Ještě nejsme ve vládě, je to představa, chtěli jsme logicky uspořádat některá ministerstva. Cestovní ruch podle nás také patří na kulturu. Další věci chceme taky nějak řešit, protože pokud skončí resortismus – u menšinové vlády je to samozřejmě předpoklad, že ministři budou v týmu a nebudou sledovat jenom zájmy svého resortu – tak se můžou logicky víc uspořádat celé kompetence.

Kdy chcete představit programovou vizi kabinetu?

Tu chci představit snad do konce listopadu. Uvidíme, jak dopadne sněmovna.

Povolební vyjednávání

ODS, KDU-ČSL, TOP 09 a STAN jsou do ustavení sněmovny v jednotném bloku. Vašeho kandidáta na předsedu sněmovny nepodpoří, naproti tomu si nárokují dvě křesla místopředsedů sněmovny a vedení sedmi výborů. Jste ochoten s nimi o tom jednat?

Já tomu nerozumím, co předvádí pan Fiala. Nejdřív chtěl být předseda sněmovny, ale to nemá logiku. Mají 11 procent, i když on se cítí jako vítěz voleb. Přitom v roce 2013 pan Stanjura podpořil pana Hamáčka na předsedu sněmovny, když ČSSD měla 20,83 procenta a my jsme měli 18,9 procenta a taky jsme neříkali, že chceme předsedu.

Tyhle hry, v podstatě tyhle komplikace, které předvádí ODS... Teď zjistili, že nemají na to, aby pan Fiala získal to křeslo, tak se toho vzdá a vytváří nějaký blok takzvaných demokratických stran. Pro mě tyhle demokratické strany vlastně hlavně můžou za polistopadový vývoj a za politický marasmus, který tady máme.

Nerozumím jednomu – já byl naposledy na jednání s ODS a ta jasně řekla: chceme školský výbor pro pana Klause ml., chceme výbor pro obranu pro paní Černochovou, chceme ústavně právní výbor pro pana Bendu.

Ostatní strany mají také nějaké představy, my děláme jenom moderátora. Rozdělili jsme si to – pan Faltýnek vede jednání, já jsem teď dva dny na Moravě, takže u toho nejsem a očekávali jsme, že všichni si sedneme za jeden stůl a že se definitivně domluvíme na tom, jak ty výbory budou rozdělené.

My máme přece zákon o jednacím řádu Poslanecké sněmovny a ten jasně stanoví podle výsledků voleb, které strany mají mít kolik předsedů výborů. Takže jenom dělají politiku, politikaří a dělají všechno pro to, aby nevznikla sněmovna. Aby byly problémy, abychom se zase dohadovali. Fakt tomu nerozumím.

Takže to pro vás není přijatelné?

Je to nesmysl a my jsme vycházeli z toho, že jsme se s ODS už domluvili. Pro KDU-ČSL tam přece je pan Benešík, který by měl mít ve výboru kontinuitu. STAN nemá nárok na žádného předsedu výboru podle výsledku voleb, TOP 09 možná na jeden. SPD jasně řekla, co chce, komunisti také, takže my jsme jenom moderátor, my to přece nerozhodujeme. Tady se zase vytváří konfliktní atmosféra místo toho, abychom se bavili o programu. ODS se s námi o programu vůbec nebavila, jenom SPD. Komunisti to řekli do médií, s námi to ani neprojednávali, takže zase jenom politikaří a vytvářejí nějaké roztržky.

Jednotný zatím není názor sněmovních stran a hnutí v tom, kolik by vlastně měla mít sněmovna místopředsedů. Kolik by to mělo být podle vás? Čtyři jako před volbami nebo víc?

Já nevím. Já si myslím, že to je otázka dohody – jestli čtyři nebo pět. Já skutečně tohle neřeším, já se soustředím na sestavení vlády. Není dneska jednoduché někoho přesvědčit, aby šel do vlády, když všichni říkají, že nám nedají důvěru, že nás nebudou tolerovat. Nechápu to. Já jsem si myslel, že podle výsledků půjdeme do vlády s ODS, protože tam to vycházelo na 103.

Taky jsem si myslel, že Piráti, místo toho, že všechno kritizují, půjdou do vlády a budou řešit IT. Takže oni vlastně všichni kandidovali ve volbách proto, aby skončili v opozici. Jestli chtějí prosazovat program, to nevím. My to možná budeme dělat místo nich, ale potom je otázka pro jejich voliče, proč je vůbec volili. Kdyby řekli voličům před volbami, že vlastně Kalousek, Fiala, Bělobrádek a ještě pan Farský, že jsou vlastně jedna strana – ta tradiční, klientelisticko-zkorumpovaná tradice... To měli říct. Proč to neřekli? Teď vytvářejí nějaké bloky a tomu nerozumím. Když lidé vidí, jak se teď chovají, tak by je někteří možná nevolili.

Tím myslíte, kdyby byly třeba další volby?

Kdyby lidi věděli, že Kalousek a Fiala mají společného kandidáta na prezidenta, pana Topolánka, který je jeden ze symbolů korupce této země, tak předpokládám, že ODS by asi neměla tolik hlasů.