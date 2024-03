Obstrukce ve Sněmovně ubírají prostor i opozici. Změny jednacího řádu se do voleb nestihnou

Sněmovní koalice i opozice se na plénu sněmovny netají tím, že si moc nerozumí. Jednání mimo kamery a mikrofony ale pokračují dál, obě strany se snaží domluvit třeba na změnách v korespondenční volbě. Na interpelace, tedy na dotazy poslanců na premiéra a ministry, ale zřejmě nakonec opozice víc času nedostane. Muselo by se totiž stihnout změnit jednací řád ještě v tomto volebním období. Praha 18:01 30. března 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Alena Schillerová (ANO) v Poslanecké sněmovně ČR | Foto: René Volfík | Zdroj: iROZHLAS.cz

Čtvrtek, 7. března. Poslanci se ptají premiéra a ministrů na aktuální témata. Dříve šlo o běžnou část sněmovního rozvrhu, v tomto případě k ní ale došlo po několikaměsíční pauze. Interpelace často nahradily mimořádné schůze svolané opozicí.

„Já bych interpelace samozřejmě rád držel, ale musí si rozmyslet, kolik chtějí mimořádných schůzí,“ upozorňuje předseda poslaneckého klubu ODS Marek Benda.

Opozice zase říká, že prostoru dostává málo, svá témata chce proto otevírat alespoň na mimořádných schůzích – a je možné, že další svolá brzy znovu. „Nemůžu to vyloučit. Budeme se o tom radit. Nám samozřejmě celá řada věcí vadí, které se dějí. Ale nechci předjímat,“ míní šéfka klubu ANO Alena Schillerová.

Aby opozice dostala víc prostoru i v průběhu běžného pracovního týdne, navrhla skupina k jednacímu řádu upravený rozvrh interpelací. Teď bývají téměř celý čtvrtek, nově mohly být rozdělené do tří dnů ráno.

Konec volebního období

Poslanci by taky měli mít dopředu rozpis přítomných ministrů, aby své interpelace nečetli do prázdného sálu. Změny se už ale zřejmě nestihnou. „Já už – vzhledem k tomu, že je rok a půl do voleb – nevěřím, že by se něco takového zrealizovalo, protože by to chtělo změnu jednacího řádu,“ dodává Schillerová.

Ani místopředseda sněmovny a šéf pracovní skupiny k jednacímu řádu Jan Bartošek (KDU-ČSL) teď posun ve změně interpelací nečeká. Kromě úpravy jednacího řádu by systém vyžadoval i další změny - celkově by totiž přibylo jednacích hodin sněmovny.

„Značně by to zkomplikovalo provoz Poslanecké sněmovny. To znamená, že v současné době to není otázka technického řešení, ale vzhledem k tomu, že by to mělo dopad do rozpočtu a zvýšené náklady, tak tuto myšlenku dál nerozvíjíme,“ vysvětluje.

Koalice mluvila i o dalších změnách jednacího řádu, třeba o omezení doby na debatu o programu. Opozice ale, jak říká, nechce měnit pravidla v průběhu hry, a jakékoliv změny připouští až od příštího volebního období.

Sněmovna od nového roku alespoň jedná v upraveném režimu tak, aby bylo snazší doprojednat některé zákony.