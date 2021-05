Sněmovna jedná o Hamáčkově cestě do Moskvy za zavřenými dveřmi. Poslanci odevzdali i mobily

Poslanci projednají plánovanou cestu ministra vnitra Jana Hamáčka (ČSSD) do Moskvy za zavřenými dveřmi. Přítomni budou šéfové tajných služeb, nejvyšší žalobce Pavel Zeman a policejní prezident Jan Švejdar. Podle serveru Seznam Zprávy na cestě Hamáček plánoval vyměnit s Ruskem zamlčení informací o útoku ve Vrběticích za vakcíny Sputnik V. Chtěl také prosadit, aby Praha byla místem americko-ruského summitu. Hamáček tvrzení označil za lži. Praha 16:05 4. 5. 2021 (Aktualizováno: 16:33 4. 5. 2021) Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Samotnému jednání předcházela poměrně složitá legislativní diskuse o tom, co všechno bude nutné technicky zabezpečit. Ilustrační foto | Foto: Michaela Danelová | Zdroj: Český rozhlas

Hned v úvodu schůze vystoupil právě vicepremiér Jan Hamáček. Mimo jiné uvedl, že zpráva zpravodajského serveru byla „plná lží a nesmyslů“. Jak řekl, dotýká se jeho osobně i České republiky.

‚Kšeftoval s bezpečností země.‘ Opozice vyzvala Hamáčka kvůli cestě do Moskvy k rezignaci Číst článek

Dodal, že se budou projednávat utajované informace, proto by mělo být jednání neveřejné. To navrhl i šéf KDU-ČSL Marian Jurečka. Sněmovna to vzápětí schválila.

Na jednání by měli vystoupit také ředitelé tajných služeb, tedy Bezpečnostní informační služby Michal Koudelka, Úřadu pro zahraniční styky a informace Marek Šimandl a Vojenského zpravodajství Jan Beroun. Koudelka už do dolní komory dorazil.

Do Sněmovny přijel už i ředitel BIS Michal Koudelka. pic.twitter.com/kNDhqPnTV9 — Kristina Ciroková (@cirokova_k) May 4, 2021

Zákaz nahrávání

Samotnému jednání předcházela poměrně složitá legislativní diskuse o tom, co všechno bude nutné technicky zabezpečit, aby se zaručilo, že schůze bude neveřejná.

V sálu bylo nutné například odpojit kamerový systém. Poslanci rozhodli i o tom, že se nebude z jednání pořizovat záznam, odevzdat museli mobilní telefony, notebooky nebo takzvané chytré hodinky.

Poslanci odklízejí své mobilní telefony, notebooky, chytré hodinky... vypíná se on-line přenos schůze. Začíná uzavřené jednání sněmovny o Hamáčkově plánované cestě do Moskvy. Na místě jsou šéfové tajných služeb a policie. @iROZHLAScz @Radiozurnal1 @CRoPlus — Zdenka Trachtová (@ZdenTra) May 4, 2021

Předseda KSČM Vojtěch Filip upozornil poslance na to, že podle zákona o utajovaných skutečnostech je každý, kdo má přístup k utajované informaci, povinen zachovávat o ní mlčenlivost. Porušení této povinnosti by se řešilo podle trestního zákoníku, poznamenal.

Ochranná služba uzavřela obě galerie a celý prostor před jednacím sálem. Galerie pro veřejnost je uzavřená už řadu měsíců kvůli epidemii nového koronaviru.

Zařazení nového bodu sněmovna podpořila velkou většinou hlasů. Zpochybnil je právě jen Filip, který pokládá za podivné, že by se sněmovna měla řídit novinářskými články.