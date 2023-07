Blokování zákonů by mohly zamezit změny sněmovního jednacího řádu. Opozice je ale proti

Hodiny debat o programu, neprojednaná třetí čtení a opoziční obstrukce. I tak vypadá jednání české Sněmovny. Naposledy třeba v minulých týdnech při projednávání změn v penzích – opozice zákon blokovala a ke změnám se tak poslanci museli sejít hned třikrát. Vyřešit by to mohly změny jednacího řádu, ty jsou ale zatím v nedohlednu a připouští to i vládní poslanci. Opozice s nimi totiž nesouhlasí.

Praha 7:06 31. července 2023