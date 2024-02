Sněmovna změnila systém jednání. Poslanci se na plénu scházejí vždy dva týdny po sobě

Sněmovnu čeká další nabitý týden. Na program schůze se dostane třeba redefinice znásilnění nebo druhé čtení manželství pro páry stejného pohlaví. I proto, že jednání jsou často dlouhá a sněmovní agendy neubývá, změnil se od nového roku způsob jednání Sněmovny. Poslanci se budou na plénu scházet vždy dva týdny po sobě. Díky tomu nemusí Sněmovna debatu o jednotlivých zákonech tak často přerušovat. Praha 15:27 3. února 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Členové vlády ve Sněmovně | Foto: Zuzana Jarolímková | Zdroj: iROZHLAS.cz

V pátek jednání končí a hned další týden v úterý zase začíná. Systém, který teď vedení Sněmovny obnovilo, má být efektivnější a Sněmovně umožnit lépe jednat.

„Byla to i zpětná vazba od řady poslanců, že bychom navazovali jeden týden na druhý. A nepřerušovala by se tolik kontinuita jednání a debat, které tady probíhají. Častokrát v jednom týdnu jedno téma sice otevřeme, ale nedokončíme. Měli bychom tím pádem kratší úsek mezi debatou,“ vysvětluje pro Radiožurnál předsedkyně Poslanecké sněmovny Markéta Pekarová Adamová z TOP 09.

„Na druhou stranu má to i určité nevýhody kvůli lhůtám, kterém máme v jednacím řádu. Ale věřím, že se to osvědčí,“ doplňuje.

Plánované jednání hned ve dvou týdnech po sobě se letos už jednou osvědčilo. Do jednoho týdne se totiž nevešlo první čtení korespondenční volby, které nakonec Sněmovnu zaměstnalo na šest dnů.

Třeba poslankyně hnutí STAN Barbora Urbanová v tom ale vidí i možné nevýhody. „Chápu lidi, kteří mají děti a mají je ve střídavé péči, že se to takto velice složitě plánuje. To musí být hrozně těžké. Na druhou stranu je pro ten proces trochu efektivnější, když jsou ty týdny za sebou,“ připouští.

Opoziční ANO souhlasí

A v návratu k původnímu systému nevidí problém předsedkyně opozičního klubu ANO Alena Schillerová.

„Myslím, že pětikoalice přišla konečně na to, že v systému, který si před dvěma lety zavedla, nic neudělá. Upozorňovali jsme na to. Jeden jednací týden je málo, což po dvou letech asi pochopili a vrátili se k praktičtějšímu systému. Já s tím nemám žádný problém,“ hodnotí.

Podle místopředsedkyně klubu ODS Evy Decroix je jednání v novém režimu pro poslance náročnější, rozhodnutí ale respektuje. „Uvidíme, kolik toho máme na projednání, jestli to něco přináší nebo ne. Já to respektuji, je to rozhodnutí organizačního výboru. Tak uvidíme,“ podotýká.

Kromě sdružených týdnů, kdy poslanci jednají dva týdny po sobě, jsou v plánu ještě týdenní jednání po zasedání výborů. Takový týden čeká poslance i teď.