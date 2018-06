Sněmovní výbor nedal stanovisko k zákonu o kancléřově prověrce. Návrh moc šancí na schválení nemá

Bez stanoviska ústavně právního výboru bude Poslanecká sněmovna hlasovat o návrhu poslanců STAN o bezpečnostní prověrce prezidentova kancléře na nejvyšší stupeň utajení. Členové se ve čtvrtek rozdělili na polovinu a nedoporučili plénu zamítnutí předlohy ani její schválení. Vzhledem k absencím při schůzi výboru zejména mezi poslanci ANO a SPD se ale zdá jako pravděpodobné, že předloha příliš mnoho šancí na schválení v dolní komoře nemá. Praha 15:57 7. června 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Hned třikrát si nechala prezidentská kancelář zaplatit za dohledání doporučujících dopisů kancléře Vratislava Mynáře | Foto: Dan Materna / MAFRA / Profimedia | Zdroj: Fotobanka Profimedia

Návrh starostů podpořili ve výboru poslanci ODS, Pirátů, KDU-ČSL a STAN. Nepodpořili jej naopak zástupci ANO, ČSSD a KSČM.

'Nejblíže k prezidentovi.' Ať má hradní kancléř prověrku na nejvyšší stupeň, žádají poslanci STAN Číst článek

Novela je reakcí na spory o chybějící prověrce současného prezidentova kancléře Vratislava Mynáře. Kritikům vadí, že míří na konkrétního člověka.

Vedle povinnosti mít bezpečnostní prověrku na nejvyšší stupeň utajení novela pojednává o bezúhonnosti a svéprávnosti. Kancléř by také nesměl zastávat žádnou funkci v politických stranách a hnutích. Pokud by novela platila, kancléř by musel získat nejpřísnější prověrku do roka.

Podmínka nejvyšší prověrky pro kancléře by byla podle vlády nesystémová. Novelu nepodpoří Číst článek

Mynář bezpečnostní prověrku na stupeň přísně tajné nezískal a Národní bezpečnostní úřad zamítl i jeho rozklad vůči tomuto rozhodnutí. Kancléř se rozhodl proti tomu bránit soudní cestou.

Vláda Andreje Babiše (ANO) novelu STAN odmítla pro nesystémovost. Uvedla také, že není třeba, aby měl hradní kancléř osvědčení pro nejvyšší stupeň utajení, neboť kancelář prezidenta pracuje pouze s informacemi podléhajícími stupni utajení vyhrazené nebo důvěrné.

Dosavadní úpravu postavení kancléře pokládá hnutí STAN za nedostatečnou. Zákon jen uvádí, že kancléře jmenuje a odvolává prezident.