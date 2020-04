Sněmovní výbor nedoporučil vydání Maříkové, policie ji chce obvinit kvůli výrokům o migrantech

Sněmovna by neměla vydat poslankyni SPD Karlu Maříkovou k trestnímu stíhání. Vyplývá to z úterního doporučení mandátového a imunitního výboru, který podle informací ČTK policejní žádost jednomyslně nepodpořil. Policie chce Maříkovou obvinit kvůli jejím výrokům o migrantech. Sněmovní plénum by mohlo o vydání poslankyně rozhodnout na schůzi, která začne odpoledne.

