Horký konec léta ve Sněmovně. Poslanci projednají zvýšení rodičovské i úsporný balíček

Zvýšení rodičovského příspěvku, další kolo projednávání úsporného balíčku a brzy taky státní rozpočet na příští rok. Sněmovní prázdniny končí – a poslanci mají znovu nabitý program. V posledních srpnových dnech se schází výbory k vládnímu ozdravnému balíku. A poslanci si už taky o týden dřív, než bylo v plánu, svolali mimořádnou schůzi. Praha 10:30 27. srpna 2023

„Vybrali jsme to, co je opravdu naléhavé, co opravdu spěchá. Tak v prvé řadě opravdu, abychom od prvního čtení už projednali návrh na zvýšení mimo jiné i rodičovského příspěvku od ledna příštího roku o 50 tisíc korun. Na tom shoda je, takže to potřebujeme posunovat opravdu rychle kupředu,“ popsal lidovecký vicepremiér Marian Jurečka.

Vyšší rodičovský příspěvek se má ale týkat jen těch, kterým se děti narodí až v příštím roce. Opoziční hnutí ANO a SPD chtějí vzhledem k inflaci razantnější růst dávky až na 400 tisíc.

Zrychleně už v prvním čtení by mohly projít změny v náhradním výživném. Stát by mohl rodinám neplatičů výživného náhradní peníze vyplácet místo dvou let až čtyři roky.

„Stát dočasně pomůže vykrýt ten výpadek, pomůže tomu danému rodiči a tomu danému dítěti. Ale neznamená to, že nebude tyto peníze vymáhat. Budeme je vymáhat a budeme hledat nástroje, jak zvýšit efektivitu vymáhání tohoto neplaceného výživného,“ doplnil ministr práce a sociálních věcí.

Úsporný balíček

Kromě nabitého programu mimořádné schůze o dvanácti bodech se ještě přidají sněmovní výbory. Jednat by měly mimo jiné o konsolidačním balíčku, a tedy o změnách, které v souboru opatření navrhla koalice.

„V oblasti DPH jsme přistoupili k jediné změně, že sjednotíme sazbu pro časopisy a noviny,“ shrnul ministr financí Zbyněk Stanjura (ODS). Podoba konsolidačního balíčku se nelíbí opozici a avizuje, že vládní balíček ve Sněmovně nenechá projít hladce.

Předsedkyně poslaneckého klubu hnutí ANO Alena Schillerová balík opatření považuje za daňový: „Pro mě je naprosto nehorázné to, že jsme 27 hodin debatovali v rámci prvního čtení, abychom zjistili, že oni se teď domlouvají už několik týdnu na společném pozměňovacím návrhu.“

Velmi kritické je taky druhé opoziční hnutí SPD. Oba kluby proto předloží zřejmě desítky pozměňovacích návrhů a chtějí se k předloze i ve druhém čtení detailně vyjádřit. Poslanci by konsolidační balíček měli znovu projednávat na mimořádné schůzi první týden v září.

Celý legislativní proces chce vláda stihnout tak, aby navržené změny platily od nového roku.