Část poslanců chce zpřísnit tresty za násilí vůči ženám. ‚Proti moderním trendům,‘ řekla Benešová

Někteří poslanci se vyslovili pro změnu vymezení trestného činu znásilnění, k tématu bude seminář. Ministryně spravedlnosti za ANO Marie Benešová zpřísňování trestů nepodporuje. „Jde to proti moderním trendům trestní politiky, zejména v západních zemích, a nerada bych, abychom se zařadili k balkánským zemím," řekla. Jednání bylo reakcí na kauzu nyní už bývalého poslance TOP 09 Dominika Feriho, jehož několik žen obvinilo ze sexuálního obtěžování. Praha 16:53 9. června 2021 Jednání o zpřísnění trestu za násilné jednání na ženách svolala poslankyně Barbora Kořanová (ANO)

Poslanci středeční debatu nedokončili. Podle předsedajícího Vojtěcha Filipa (KSČM) se na dalším pokračování diskuse musí dohodnout vedení sněmovny, jako předběžný termín uvedl čtvrtek.

Ministryně Benešová během svého projevu ve sněmovně uvedla, že tresty za znásilnění jsou v Česku jedny z nejpřísnějších v Evropské unii.

„Podle německé úpravy tady máme trestní sazbu šest měsíců až pět let, takže vidíte menší. Dánská úprava je nula až osm let, belgická úprava pět až deset let, švédská dva až šest let, rakouská dva až deset let - ti to mají stejné, a lotyšská čtyři roky až deset let,“ upřesnila. Dodala, že nerada reaguje na mediální výstupy „bouráním zákoníku“.

Zmínila také, že znásilnění je „zvlášť závažný trestný čin“ a že by Česko v jeho posuzování nemělo být „benevolentní“. Zároveň by podle ní ale sněmovna neměla „podléhat hysterii“.

‚Skandální‘ reakce

Jednání o zpřísnění trestu za násilné jednání na ženách svolala v reakci na kauzu Dominika Feriho poslankyně Barbora Kořanová (ANO). Ta během svého úvodního slova zmínila, že by nerada zjištění Deníku N a server Alarm hodnotila.

Skandální jsou ale podle ní reakce poslance TOP 09 Karla Schwarzenberga, nebo senátora a jeho spolustraníka Tomáše Czernina. První jmenování svědectví žen zlehčoval. Šéfka strany Markéta Pekarová Adamová to posléze v rozhovoru pro iROZHLAS.cz vysvětlila tak, že Schwarzenberg neznal konkrétní obvinění. Czernin poznamenal, že se kauza objevila jen několik měsíců před volbami a později se za svá slova omluvil.

Úpravu vymezení trestného činu podporují také Piráti nebo TOP 09, varují ale před ukvapenými změnami. Místopředsedkyně frakce ODS Jana Černochová pak zdůraznila nutnost prevence. Pro přísnější trest za znásilnění se vyslovil i předseda SPD Tomio Okamura, zároveň je však proti námětu výslovného souhlasu s pohlavním stykem.