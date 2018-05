Schůze k Novičoku nebude, poslanců se nepřihlásilo dost. ‚Bezprecedentní obstrukce,‘ zní z opozice

Poslanci se ve čtvrtek k debatě o údajné výrobě a testování jedu Novičok v Česku a souvisejícím výrokům prezidenta Miloše Zemana vůbec nedostali. Do elektronického hlasovacího zařízení se jich neregistroval dostatečný počet a sněmovna tak nebyla schopna hlasovat. Předseda dolní komory Radek Vondráček (ANO) proto jednání přerušil „na neurčito“, do dohody předsedů poslaneckých klubů. Pokračovala pak řádná sněmovní schůze. Praha 10:15 31. května 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Vedení Poslanecké sněmovny - Radek Vondráček, Vojtěch Filip a Jan Hamáček. | Foto: Kamaryt Michal | Zdroj: ČTK

Mimořádná schůze sice ve čtvrtek dopoledne začala, ale trvala jen několik minut. Do elektronického hlasovacího systému byly ráno přihlášeny nejvýše čtyři desítky poslanců, jejich počet kolísal. Opticky však bylo v jednacím sále členů dolní komory více. K tomu, aby byla sněmovna usnášení schopná, musí být do systému přihlášeno nejméně 67 poslanců.

Přístup Česka ke kauze Novičok byl nestandardní a poškodil nás jako partnera, říká k výrokům prezidenta Pavel Číst článek

Pod žádost o svolání mimořádné schůze se podepsalo 55 poslanců z klubů TOP 09, ODS, Pirátů, STAN a KDU-ČSL. Přerušení schůze ostře kritizoval například poslanec STAN Vít Rakušan, který to považuje za domluvený postup těch, kdo nechtějí o Novičoku jednat.

„Přestože opticky v sále byly minimálně dvě třetiny poslanců, tak přihlášeni byli velmi málo. A tím pádem Poslanecká sněmovna neměla kvorum k tomu, aby mohla jednat. Ale jak říkám: nebylo to tím, že by nebyli přítomni poslanci, ale tím, že se nepřihlásili,“ řekl předseda poslanců KDU-ČSL Jan Bartošek. Předpokládá, že všichni poslanci, kteří požádali o svolání mimořádné schůze k případu Novičok a v sálu se nacházeli, přihlášeni byli.

„Vnímám to jako projev zbabělosti, strachu z prezidenta, protože tento bod je naprosto klíčový, co se týká reputace České republiky a poškození jména České republiky v zahraničí,“ dodal Bartošek. V předchozích funkčních obdobích podle něj koalice umožňovala diskusi, i když nakonec hlasovala proti opozičním návrhům. Znemožnění diskuse označil Bartošek za negentlemanské.

Podle Rakušana přistoupila „koalice ANO, SPD a KSČM, podporovaná ve čtvrtek sociálními demokraty“ k obstrukcím, které nemají obdoby. „Je skutečně neuvěřitelné, co se v této Poslanecké sněmovně v režii hnutí ANO děje na objednávku Pražského hradu. Kdy se prostě řekne z Pražského hradu, že o Novičoku se diskutovat nemá, protože to je někomu nepříjemné,“ řekl Rakušan. Zdůraznil, že úkolem sněmovny je právě diskutovat.

Šéf poslanců TOP 09 Miroslav Kalousek označil postup nepřihlášených poslanců za hrůzu z pravdy. Předseda poslaneckého klubu KDU-ČSL Jan Bartošek mluvil o strachu poslanců z prezidenta Miloše Zemana.

Mimořádná schůze k Novičoku : Poslanci ANO, SPD, KSČM a ČSSD nasadili nový a bezprecedentní chvat - nepřihlásili svou přítomnost, tudíž nebyla sněmovna usnášeníschopná a schůze byla přerušena na neurčito, t.j. navždy. Hrůza z pravdy zjevně probouzí mimořádnou kreativitu. — Miroslav Kalousek (@kalousekm) 31. května 2018

Místopředseda klubu ODS Marek Benda pokládá za legitimní, že existují poslanci, kteří přijdou do práce a do elektronického systému se nepřihlásí. „Postup předsedajícího, který po šesti minutách přeruší schůzi, aniž by se pokusil svolat jednání o dalším postupu, už za úplně legitimní nepočítám,“ řekl. Benda pak požádal o přestávku pro jednání frakce. Po ní by měla pokračovat řádná sněmovní schůze.

Debatu o jedu rozvířil Zeman, když prohlásil, že podle zprávy, kterou mu dodali vojenští zpravodajci, se Novičok v Česku v malém množství vyráběl a testoval. Látkou typu Novičok byl v březnu ve Velké Británii otráven dvojitý agent Sergej Skripal. Británie za viníka útoku označila Rusko, které následně uvedlo, že jed mohl pocházet i z Česka.

Zemanova slova o výrobě Novičoku v České republice popřeli vládní činitelé i sněmovní a senátní výbory. Sněmovní komise pro kontrolu činnosti vojenského zpravodajství uvedla, že se uskutečnila pouze laboratorní mikrosyntéza pro výzkumné a ochranné účely, která není podle mezinárodní úmluvy považována za výrobu. Komise vyzvala Zemana, aby „zachovával utajovaný režim zpravodajských informací“.