Nováčci ve sněmovně: chtějí počítače bez Windows, chybí jim stojany na kola, vyřizují kartičky pro děti

Stojany na kola, místnosti pro děti nebo počítače bez nastaveného operačního systému. S více než 120 nováčky řeší Poslanecká sněmovna i jejich nové požadavky. Dolní komora už tak například vyřídila vstupní kartičku pro chůvy a zvažuje i místnost pro matky s dětmi. Praha 12:20 25. listopadu 2017 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Poslanec za KDU-ČSL a starosta Prahy 7 Jan Čižinský přijel do Poslanecké sněmovny na kole. | Foto: Michaela Danelová | Zdroj: Český rozhlas

Například pro poslankyni za hnutí ANO Andreu Brzobohatou, která před sedmi lety kvůli meningokokové infekci přišla o nohy, je náročné přepravovat se z kanceláře do jednacího sálu sněmovny. Na bionických protézách a o berlích musí necelých padesát metrů, které její kolegové zvládnou pěší chůzí za minutu, absolvovat autem, což jí trvá desetkrát déle.

„Jednala jsem s panem kancléřem (Janem) Morávkem, který paní poslankyni slíbil další parkovací místo přímo u Sněmovní 4, kde zasedá sněmovna. Plus další kancelář pro odpočinek v případě, když bude v jednání přestávka,“ popsala před časem asistentka Brzobohaté Pavlína Kuncová.

Aby takto nemusela pendlovat mezi ulicemi Sněmovní 1 a Sněmovní 4, přislíbilo jí vedení dolní komory ještě jednu místnost. „Během jednání Poslanecké sněmovny bude mít k dispozici kancelář blízko jednacího sálu,“ řekla serveru iROZHLAS.cz Martina Lustigová z tiskového odboru.

Vhodnou poslaneckou lavici obdržela poslankyně Brzobohatá i přímo v hlavním sále sněmovny: v první řadě hned naproti řečnickému pultíku.

Poslankyně Brzobohatá vůbec poprvé v poslanecké lavici, kde si převzala certifikát o zvolení do dolní komory. | Foto: Michaela Danelová | Zdroj: Český rozhlas

Cyklostojany chybí

Starosta Prahy 7 a poslanec za KDU-ČSL Jan Čižinský pro změnu na první jednací den nové sněmovny vyrazil na kole. „Jezdím na kole pořád, jel jsem první den a pojedu i ten poslední, pokud budu moct,“ popsal Čižinský.

Když v pondělí krátce před devátou hodinou ráno dorazil na Malou Stranu, musel kolo nechat zamčené venku u lampy. „Ptal jsem se na cyklostojany, ale řekli mi, že tam není ani jeden. Jsem určitě pro, ale spíše aby byly venku. To je potřeba. Do nějaké jízdárny bych zřejmě nezajížděl,“ doplnil Čižinský.

Dolní komora podle Lustigové uvažuje o prostorách pro kola přímo ve sněmovně od letošního jara. Zatím prý jde ale jen o úvahy, které nechtěla blíže specifikovat.

Pokud by nakonec zvítězila varianta venkovních stojanů, o souhlas musí sněmovna požádat i Městskou část Prahy 1, která vydává povolení. Podle starosty první městské části Oldřicha Lomeckého (TOP 09) tam zatím žádná žádost ze sněmovny nedošla.

"Akorát to dnes bylo o velkém lítání - na klub, na focení. Takže to bylo složité spíše logisticky, jinak na pohodu. Ale celkem už se těším domů," shrnuje Brzobohatá první den v nové práci. | Foto: Michaela Danelová | Zdroj: Český rozhlas

Podobně je prý sněmovna připravena zajistit i místnost pro matky s dětmi, například pro přebalování nebo kojení. „Místnost pro kojící matky ve sněmovně již v minulosti byla, dokonce nedaleko jednacího sálu, aby poslankyně například neměly problém s účastí na hlasování. Pokud bude zájem v tomto volebním období, tak se samozřejmě takové zařízení může opět zřídit,“ popsala ještě Martina Lustigová.

Do sněmovny zatím takový požadavek nepřišel, ačkoli několikaměsíční miminko bere do své nové práce například pirátská poslankyně Olga Richterová.

„To je dobré zajištění pracovních podmínek pro mě a pro reprezentaci voličů, kteří mě volili.“ poslankyně Pirátů Olga Richterová

„Po zvolení jsem začala hledat chůvu a povedlo se mi také velice rychle dostat k panu kancléři, abych pro ni měla extra kartičku. Vyšli mi velmi vstříc,“ popisuje.

Od svého poslaneckého klubu pak má Richterová k dispozici ještě malou místnost vedle své kanceláře, kterou Piráti nutně nepotřebovali pro poslance. „Tam může být dítě s chůvou a já přitom můžu mít vedle schůzku nebo jednání a není to problém,“ doplnila Richterová s tím, že zvláštní místnost pro kojení nepožaduje.

Poslankyně České pirátské strany Olga Richterová. | Foto: Česká pirátská strana | Zdroj: Česká pirátská strana

Naopak místnost pro větší děti, které by utvořily rovnou dětskou skupinu, by ve sněmovně přivítala. „Aby sněmovna uvažovala o systémovém řešení pro všechny rodiče malých dětí, kteří tam pracují. To je nápad, který by mohli ocenit jak volení zástupci lidu, tak zaměstnanci,“ doplnila.

V minulosti měla zvláštní místnost pro kojení k dispozici například bývalá poslankyně za Unii svobody Hana Marvanová, v kanceláři o svou dceru pečovala třeba i Petra Buzková z ČSSD.

Zvyknout si na systém

Jiné speciální žádosti do sněmovny podle Lustigové zatím nedorazily.

Česká pirátská strana ale například požádala o to, aby počítače, které její poslanci dostanou, byly bez nastaveného operačního systému.

Na nejrozšířenější systém Windows si prý bude muset zvykat i vůbec nejmladší poslanec Dominik Feri z TOP 09. „Ale bude to potřeba, takže to zvládnu,“ řekl před časem pro Radiožurnál.