Obstrukce patří k parlamentní praxi, chce to trpělivost a výdrž, připustil Stanjura

Sněmovna řešila novelu pandemického zákona přes noc, kvůli obstrukcím SPD se ale k projednání do rána nedostala. Ministr financí a dlouholetý poslanec ODS Zbyněk Stanjura to hodnotí jako obstrukci. Novelu se podle něj stejně nakonec podaří prosadit. Stanujra mluvil ve středečním rozhovoru pro Radiožurnál také o státním rozpočtu, který podle něj vláda schválí příští středu. Rozhovor Praha 9:11 2. února 2022

Poslanci jednají celou noc, opoziční SPD předkládá stále své návrhy. Co na to říkáte?

Je to typická obstrukce. Pokud měl někdo trpělivost a poslouchal vystoupení, tak si sám musel udělat obrázek, že nedávají žádný smysl.

Ale i vy jste byl předsedou poslaneckého klubu ODS. Zažil jste také opoziční časy, také obstrukce, dlouhé několikahodinové pauzy.

Ano, to jsem zažil. Jenom říkám, že SPD to dělá na každé schůzi. Já to plně respektuji, nestěžuji si. Jen říkám, že když se podíváte na obsah jejich projevů, tak nemluví k věci a jenom se snaží natahovat čas Je to věc, která patří k parlamentní praxi.

Máte ve sněmovně plán, jak novelu pandemického zákona prosadit? Podaří se to?

Myslím, že se to podaří. Chce to jenom trpělivost a výdrž.

Vláda by měla v 10.00 zasednout k jednání o státním rozpočtu pro letošní rok. Zvládnete to, nebo budete muset být ve sněmovně?

Vláda určitě zasedne, ale protože minimálně jeden člen vlády bude muset být přítomen na jednání Poslanecké sněmovny, tak se domluvíme, vystřídáme, kdo z kolegů či kolegyň tam bude přítomen.

Jak fungují hlídky v Poslanecké sněmovně? Vy teď momentálně ve sněmovně nejste.

Ne, já jsem měl to štěstí, že jsem zhruba od jedné hodiny vypárovaný. To znamená, že po stejnou dobu je nepřítomen některý z opozičních poslanců. Je to opět běžná praxe, kdy se vládní většina a opoziční menšina domluví a vypárují si poslance, a tím zůstává zachován poměr sil.

Z těch posledních dvaceti hodin jste strávil kolik přímo v lavici?

Přímo v lavici jsem strávil několik hodin. Čas jsem ale využil k tomu, že jsem měl mnoho pracovních jednání v bezprostřední blízkosti jednacího sálu, kde máte puštěnou obrazovku, sledujete průběh poslanecké schůze, ale při tom můžete absolvovat další pracovní jednání.

Včera jsem se zabýval také jednáním o státním rozpočtu a dalších věcech, které dnes nebo za týden bude projednávat vláda.

Návrh rozpočtu příští středu

Když jste zmínil rozpočet, už můžete říct, kde konkrétně budete škrtat?

Ne, to ještě říci nemohu. Bude to jasné v okamžiku, kdy předložím vládě návrh státního rozpočtu. A v tom okamžiku bude návrh publikován.

Už víte, o kolik ušetříte? Už je jasné, zda to bude 80 či více miliard?

Více to nebude. Každým dnem zjišťujeme, které oprávněné výdaje vůbec nebyly v návrhu rozpočtu zahrnuty. Připomenu, že vláda bezesporu tento nebo příští týden rozhodne o kompenzacích pro podnikatele za listopad a prosinec loňského roku. Bývalí představitelé vlády o tom rádi mluvili, ale v návrhu státního rozpočtu, který leží v Poslanecké sněmovně, který poslala vláda Andreje Babiše (ANO), je jedna velká nula. To je jen jeden příklad toho, kde ty výdaje dát musíme. A ty půjdou proti směru, když šetříme na provozních výdajích, na národních dotačních titulech a na národních zejména neinvestičních dotacích.

Stát teď hospodaří v rozpočtovém provizoriu. Kritizuje to třeba šéf Českomoravské konfederace odborových svazů Josef Středula. Začátkem týdne si postěžoval, že odboráři návrh rozpočtu od kabinetu zatím nedostali k prostudování. Kdy to bude a kdy se nad ním sejde tripartita, tedy zástupci vlády, odborů a zaměstnavatelů?

Tripartitu svolává pan premiér a podle mých informací to bude příští středu před jednáním vlády, na kterém bude kabinet projednávat návrh státního rozpočtu.

Platí stále, že podle nového rozpočtu by měl stát hospodařit od dubna?

Nejpozději od dubna. Pokud vláda ve středu návrh rozpočtu schválí a předpokládám, že ano, tak ve čtvrtek návrh rozpočtu pošle vláda do Poslanecké sněmovny, a tím okamžikem začne standardní legislativní proces u státního rozpočtu.