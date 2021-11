Místopředsednictví sněmovny je symbolické, SPD šířící strach tam nemá co dělat, říká Richterová

Poslanci budou volit nové vedení sněmovny. Do čela dolní komory kandiduje šéfka TOP09 Markéta Pekarová Adamová, hnutí ANO vyslalo do boje vicepremiéra Karla Havlíčka. Rozhodovat se má i o obsazení postů šesti místopředsedů. Jednou z kandidátek je i místopředsekdyně Pirátské strany Olga Richterová. „Jsem ráda, že jsme našli řešení, které je životaschopné a budeme moci reprezentovat 840 tisíc voličů, kteří nás volili,“ uvedla v Ranním interview. ranní interview Praha 9:38 10. listopadu 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít „Já jsem přesvědčená, že to, co jsme vyjednali, reprezentuje ty stovky tisíc voličů, kteří si přejí, aby byli zastoupeni,“ říká Richterová | Foto: René Volfík | Zdroj: iROZHLAS.cz

Pirátská strana by měla mít v budoucí vládě tři křesla, o vás se spekulovalo jako o možné ministryně práce a sociálních věcí, protože se této agendě dlouhodobě věnujete. Proč jste se místo toho nakonec rozhodla kandidovat spíš do vedení sněmovny?

Já jsem už několikrát říkala, že je to kombinace věcí. Jedna z nich je ta, že ministerstvo práce a sociálních věcí nebylo koalici Piráti a Starostové vůbec nabídnuto. Samozřejmě vyjednávání nebyla úplně snadná, taková vyjednávání o vládě nikdy nejsou. V kombinaci toho, že se mi objevily nějaké osobní věci a toho, jak jsme jako Piráti dopadli kvůli kroužkování, takže na mandáty máme čtyři poslance, tak jsme v téhle situaci hledali řešení, které je vyjednatelné a které bude životaschopné. A jsem ráda, že jsme ho našli a že budeme moci reprezentovat na těch 840 tisíc voličů, kteří volili naší koalici.

Když mluvíte o jednání, o vstupu do vlády příští pondělí v referendu rozhoduje celostátní pirátské fórum. Máte nějaké signály, jaké jsou nálady mezi členy, zda spíše pro vládu nebo proti?

My o tom teď živě diskutujeme…

A jak to vypadá?

Z těch diskusí zatím můžu říct, že jsou myslím dost zvučné ohlasy na vyjednané programové prohlášení, a řešíme, jak by to vypadalo, právě co se týče praktického fungování.

Pokud by se členové vyslovili proti vstupu do vlády, co bude dál? Budete vyjednávat případné nové podmínky, nebo půjdete hned do opozice či budete chtít, aby do vlády nešli ani Starostové, vaši dosavadní partneři v koalici?

Je předčasné o tomhle spekulovat, každý večer máme přenosy a online jednání a probíráme s jednotlivými krajskými sdruženími a s našimi členy celkově, jak to vidíme a jak to vidí oni a jaké mají otázky.

Co se týče celkového výsledku voleb, tak ten přece odráží vůli změnit kurz naší země . Odráží to, s čím jsme také my jako Piráti do koalice šli, a sice aby byla šance zbavit se oligarchy ve střetu zájmů, nastavit rovnou vládu práva a směřování na západ, a to se povedlo. Takže to samozřejmě v žádném případě neohrozíme.

A je to tedy vaše přání, vládnout, být v koalici, být ve vládě?

Já jsem přesvědčená, že to, co jsme vyjednali, reprezentuje ty stovky tisíc voličů, kteří si přejí, aby byli zastoupeni.

A vy si to přejete?

Já budu hlasovat pro. Ale respektuju, jak budou hlasovat moji kolegové, protože to bude jejich svobodná volba, to chci zdůraznit.

Volba místopředsedů

Zpátky ke sněmovně. Místopředsedů poslanecké sněmovny by mělo být nově šest místo dosavadních pěti. Proč pětikoalice rozhodla o jejich navýšení? Třeba podle končícího šéfa sněmovny Radka Vondráčka z hnutí ANO byl počet pěti místopředsedů úplně dostačující na to, aby se v případě nemoci dokázali při řízení schůze zastoupit.

Takováhle byla dohoda v rámci vyjednávacího týmu obou koalic.

O post místopředsedy se tedy uchází i šéf SPD Tomio Okamura, jenže strany pětikoalice, které mají ve sněmovně většinu, avizovaly, že u nich zřejmě nemá šanci na zvolení. Řekněte, není to nefér, když SPD má dvacet poslanců, tedy víc než TOP 09 a také výrazně víc než Piráti?

Koalice Piráti a Starostové má 37 poslanců. Ale potom je samozřejmě ta rovina trochu symbolická, protože strana SPD je bohužel pravidelně zmiňována ve zprávách o extremismu ministerstva vnitra a i pan předseda zakládá svou politiku na šíření strachu, často nenávisti a to jsou věci, které prostě škodí společnosti.

Já bych ráda zdůraznila to, že ve volbách zvolené hnutí dostává poměrné zastoupení ve výborech, dostává plnou šanci pracovat ve sněmovních výborech a komisích, které jim podle poměrného zastoupení náleží. Tam vůbec k žádnému omezení nedochází. Naopak, tam ať se ukáží, ale v tom přeci jen symbolickém postu reprezentujícím nejenom sněmovnu, ale i celou naši zemi nemá šíření strachu a nenávisti a podněcování i k násilí nemá co dělat.

Kandidátem ANO je vicepremiér Karel Havlíček, který chce usilovat o post předsedy. Podle sněmovních legislativců to kvůli neslučitelnosti funkcí možné není. Jak se k této situaci tedy podle vás sněmovna postaví?

To uvidíme, zda bude hnutí ANO respektovat, že takhle úplně jednoznačně zní ten právní výklad.

Myslíte, že by tedy vicepremiér Karel Havlíček tu kandidaturu stáhl?

Já bych si přála, aby uznali, že pochybili, když uvažovali o současném členu vlády na tuto pozici. Ale netuším, jak to dopadne.