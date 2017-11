Vondráček: Imunita není na vždy, policejní šetření Babiše by se mohlo odložit

„Jelikož Andrej Babiš bude premiérem, policejní vyšetřování kauzy Čapí hnízdo by se mohlo o čtyři roky odložit,“ prohlásil v rozhovoru pro server iROZHLAS.cz čerstvý předseda sněmovny z hnutí ANO Radek Vondráček. Případ šéfa hnutí ANO se podle něho během následujícího volebního období před soud stejně dostat nestihne. „Argument, že pan Babiš má šanci se očistit, je dost pokrytecký, protože ta šance tam není,“ pokračoval Vondráček. Rozhovor Praha 19:05 27. listopadu 2017 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Čerstvý předseda Poslanecké sněmovny Radek Vondráček přijímá gratulace od předsedy hnutí ANO Andreje Babiše | Foto: Roman Vondrouš | Zdroj: ČTK

Vondráček tak reagoval na své nedělní prohlášení. V České televizi na dotaz, zda bude hnutí ANO pro vydání Andreje Babiše a prvního místopředsedy hnutí Jaroslava Faltýnka k trestnímu stíhání, uvedl, že „to bude zas úplně trošku jiné rozhodování, protože tam budeme rozhodovat, co je lepší pro tuto situaci a pro tuto zemi, protože se jedná o člověka, který bude premiérem a bude sestavovat vládu.“

Váš výrok vyvolal kritiku řady politiků. Šéf poslanců TOP 09 Miroslav Kalousek například prohlásil, že popíráte základní principy právního státu. Nepovažujete ho zpětně za trochu nešťastný?

Určitě toho nelituji. Ani by mě nenapadlo, že tomu někdo bude dávat takovýto kontext. Pravda je, že v tom pořadu (Otázky Václava Moravce – pozn. red.) nemáte prostor to říct celé. I tak si ale myslím, že za žádných okolností to nelze vykládat tak, jak si to někdo vykládá.

Jak se to tedy má vykládat?

Tam jde o to, že se my jako poslanci hnutí ANO musíme poradit, co je lepší. V tuto chvíli už je jasné, že Andrej Babiš skutečně bude premiérem. Myslím, že už to se spoustě lidem nelíbí. Kvůli tomu je kritika. Teď si musíme vybrat. Když vydáme, tak nám zas může být vyčítáno, jestli náhodou nebude řízení ovlivněno, když by ministr spravedlnosti byl z hnutí ANO. A to i za situace, kdy by třeba státní zástupce zastavil trestní stíhání, což si myslím, že by byl docela logický krok při nedostatku důkazů.

Může to deformovat trestní řízení opačným směrem. Zkrátka vždycky tam nějaký politický vliv bude. Říkal jsem proto, jestli by nestálo za úvahu to o čtyři roky odložit. Já jsem se nerozhodl, jenom jsem říkal: uvědomme si, před čím stojíme. Imunita není na vždy, zkrátka by se šetření jen odložilo. Proti tomu je zase to, že jsme obecně proti nevydávání. Opravdu nejsme žádní nadlidi ve sněmovně.

Podle kodexu hnutí ANO se má poslanecká imunita vztahovat jen na případné stíhání kvůli politickým projevům na půdě Parlamentu. V tomto případě byste tedy mohli udělat výjimku?

Kdybychom vydali, tak premiér bude veden, že je trestně stíhán. Bude to neustále negativně komentováno. Samozřejmě mohou probíhat některé policejní úkony a vzhledem k tomu, jak dosud bylo postupováno, že vždy média věděla o úkonech dříve než dotyční, tak by kolem toho byl zas mediální humbuk. To jsou negativa, když vydáme. Takže já jsem se (v pořadu České televize – pozn. red.) racionálně zeptal, co je nejlepší pro tuhle zemi.

Taky jsem řekl, že když se budu bavit objektivně, tak to trestní stíhání podle průměrných délek trvání stíhání (během čtyř let, tedy volebního období – pozn. red.) stejně neskončí. Takže argument, že pan Babiš má šanci se očistit, je dost pokrytecký, protože ta šance tam není. Neskončí to za čtyři roky. Tak jako tak bude premiérem, a buď vydaný, nebo nevydaný. Teď co je lepší pro nás pro Čechy navenek.

'Poslanci ANO se musí poradit'

Andrej Babiš s Jaroslavem Faltýnek ještě v září hlasovali pro své vydání, v čem je tedy situace nyní jiná? V premiérském postu?

Je trochu jiná situace, bude premiér a hlavně součástí žádosti o vydání je 70stránkové usnesení o zahájení trestního stíhání. Takže konečně se ví, co a jak. Bude se to řešit na mandátovém a imunitním výboru. A konečně s trochou erudice se k tomu budou moci vyjádřit ti, o které se žádá, i jejich právní zástupci. Tato možnost tu před třemi měsíci nebyla.

Ministr dopravy Dan Ťok (za ANO) a poslanec Radek Vondráček (ANO) během ustavující schůze sněmovny | Foto: Michaela Danelová | Zdroj: Český rozhlas

V úvodu rozhovoru jste zmínil, že důkazy v kauze Čapí hnízdo jsou podle vás nedostatečné. Vycházíte tedy z usnesení o zahájení trestního stíhání?

V pozici předsedy sněmovny se nehodí, abych to rozebíral do detailů. Nechme to na mandátovém a imunitním výboru. Jejich rozhodnutí budu respektovat a zařídíme se podle toho. Chtěl jsem ale jenom vysvětlit, že je strašně důležité v tomto kontextu, aby se poslanci ANO poradili a rozhodli. Nechápu, co z toho udělal pan Kalousek.

Miroslav Kalousek řekl, že se podle něj jedná o popírání principů právního státu. Co na to říkáte?

Příště jsem ochoten si s panem Kalouskem promluvit a vysvětlit to. Teď se to asi nestane: jsem nemocný a na Moravě.

Do sněmovny dorazila i žádost o vydání Bohuslava Svobody z ODS k trestnímu stíhání kvůli kauze Opencard. Jak bude v tomto případě hlasovat hnutí ANO a je to podle vás jiný případ než Babiše s Faltýnkem?

Pan Svoboda je už o čtyři roky dál, jeho šance očistit se je mnohem větší. Jinak nesouhlasím s panem Fialou (z ODS – pozn. red.), že se jedná o úplně jiné případy. Princip je stejný. My řešíme, jestli to má politický podtext a pan Svoboda byl stíhán v době, kdy kandidoval do komunálních voleb. Takže se to objevilo před komunálními volbami, pak se to objevilo ve sněmovně. Navíc je to opravdu kontroverzní stíhání, protože pan Svoboda byl ten, kdo chtěl ve věci udělat pořádek. Má to znaky politického podtextu. Kdyby nekandidoval a nebyl ve sněmovně, tak už by se to dnes neřešilo.

A to samé i Andrej Babiš. Kdyby tehdy nebyl ministrem a teď poslancem a budoucím premiérem, tak by Čapí hnízdo nikdo nevytáhl, nikoho by nezajímalo. Je to kauza, která je vyrobena až následně. Jako hlavní zmatek vidím to, že jako spoluobviněný je pan Faltýnek, který s tím nemá už vůbec nic společného. Jediného jeho zavinění je, že je místopředseda hnutí ANO.

Myslíte tedy, že policisté nemají dostatečné důkazy?

Mám takové informace, ale nemám je aktuální. Od toho tu ale je mandátový a imunitní výbor.