160 bodů na programu. Sněmovna projedná vydání Roznera k trestnímu stíhání i zástupce Šabatové

Sněmovna by měla na nadcházející schůzi rozhodnout o vydání poslance SPD Miloslava Roznera k trestnímu stíhání a o tom, kdo se stane zástupcem ombudsmanky Anny Šabatové. Poslanci budou schvalovat mimo jiné sporné návrhy o vynětí velkoobchodu ze zákona o omezení prodejní doby větších obchodů o vybraných svátcích a o zrušení výjimky společnosti ČEZ a některých dalších firem ze zveřejňování smluv v internetovém registru. Praha 17:00 3. března 2019

Teoreticky by dolní komora mohla znovu hlasovat o zdanění státních náhrad, které dostávají církve za majetek nevydaný v restitucích. Senát předlohu KSČM zamítl jako protiústavní. Pokud se novela dodatečně dostane na program schůze, očekává se, že ji Sněmovna potvrdí. Část poslanců i senátorů už ohlásila, že se v takovém případě obrátí na Ústavní soud.

Schůze Sněmovny začne v úterý odpoledne. Mohla by podle plánů trvat tři týdny. S týdenní přestávkou pro jednání výborů by tedy měla trvat téměř do konce měsíce.

Rozner a zástupce Šabatové

Roznera chce policie stíhat kvůli jeho výrokům o někdejším romském táboře v Letech u Písku. Poslanec při kritice rozhodnutí někdejší vlády o odkupu vepřína blízko pietního místa v Letech použil spojení „neexistující pseudokoncentrák“. Podle SPD existují pochyby o objektivitě vyšetřování případu.

Doporučení k policejní žádosti ještě musí vydat mandátový a imunitní výbor, verdikt o Roznerovi proto dolní komora na minulé schůzi odročila. Výbor se sejde ve středu.

Zástupce veřejné ochránkyně práv budou poslanci vybírat ze čtyř adeptů. Šanci obhájit funkci bude mít Stanislav Křeček, kterého navrhl stejně jako právníka Zdeňka Koudelku prezident Miloš Zeman.

Senát nabídl poslancům bývalou ústavní soudkyni a senátorku Elišku Wagnerovou a děkanku Právnické fakulty Masarykovy univerzity v Brně Markétu Seluckou. Křečkovi skončí šestileté funkční období v dubnu.

Obchody o svátcích a registr smluv

K vynětí velkoobchodu ze zákona, který zavírá větší obchody o vybraných svátcích, se sešly protichůdné pozměňovací návrhy. Hospodářský výbor doporučil plénu schválit úplné zrušení zákona. Naopak nepodpořil návrhy, které by zavřely větší obchody o všech svátcích.

Novelu o registru smluv by mohla dolní komora podle doporučení správního výboru schválit v mírnější verzi. Společnost ČEZ nebo České dráhy by musely zveřejňovat jen část smluv, a to ty, které se netýkají běžného obchodního styku. Už nyní platí mírnější režim například pro národní podnik Budějovický Budvar.

Ve třetím čtení budou poslanci hlasovat také o zřízení Národní sportovní agentury, která podle novely převezme od ministerstva školství agendu sportu včetně rozdělování dotací.

Ve finále jsou rovněž nová pravidla pro soudní znalce a tlumočníky, krácení některých odměn politiků při kumulaci funkcí nebo novela, díky které by vodákům nehrozil postih, pokud by pluli pod mírným vlivem alkoholu.

Daň z piva a nižší DPH na teplo

Sněmovna také rozhodne o podobě vládního daňového balíčku, který poslancům vrátili senátoři. Senát v něm doporučil snížení daně z přidané hodnoty na vybrané služby řemeslníků a na točené pivo na deset procent, kabinet s tím počítá až v novele o elektronické evidenci tržeb.

Horní komora chce také snížit o šest haléřů na litr spotřební daň z lahvového piva a zavést nižší sazbu DPH na teplo už od letošního července, nikoli až od příštího roku. Vládní návrh mimo jiné zavádí zdanění zahřívaného tabáku a po sněmovních úpravách zvyšuje limity pro využití výdajových paušálů u živnostníků z nynějšího jednoho milionu korun na dva miliony.

Návrh programu schůze čítá celkově 160 bodů. Nepředpokládá se, že je poslanci projednají všechny.