Hlasovat z auta nebo do přenosných schránek. Senát schválil možnost volit prezidenta i v covidové izolaci

Budoucího prezidenta v lednu budou moci volit i lidé, kteří v té době budou v karanténě nebo izolaci kvůli koronaviru. Budou mít možnost hlasovat z auta na zvláštních stanovištích či do speciálních přenosných schránek. Senát to ve čtvrtek podle očekávání schválil. Občané i firmy si budou také nově moci při pořízení nového auta rezervovat předem na úřadech registrační značky. Praha 19:46 1. prosince 2022

Voliči v karanténě či izolaci kvůli nemoci covid-19 měli podobnou možnost hlasování během koronavirové epidemie v senátních a krajských volbách před dvěma lety a loni při sněmovních volbách.

Stejně jako tehdy budou moci hlavu státu vybírat lidé, kteří budou v karanténě v uzavřeném pobytovém zařízení sociálních služeb. První kolo prezidentských voleb se bude konat 13. a 14. ledna příštího roku, předpokládané finále o dva týdny později.

Stanoviště pro hlasování z auta má být podle zákona nejméně jedno na každý okres, v Praze jich má být nejméně pět. Na rozdíl od minulých voleb se na jejich provozu budou podílet hasiči, nikoliv armáda.

Hlasování z auta se uskuteční 11. ledna a pravděpodobně také 25. ledna v době od 8.00 do 17.00. Hlasování v uzavřených pobytových zařízeních by se uskutečnilo 12. ledna v době od 8.00 do 22.00 a 13. ledna v době od 8.00 do 18.00, ve stejných časových rozmezích i 26. a 27. ledna v případě druhého kola voleb.

Volby pro lidi s různými onemocněními

Ministr vnitra Vít Rakušan (STAN) zopakoval, že chce připravit do budoucna obecný předpis, který by neřešil jen covid-19 a jednotlivé volby, ale který by umožnil hlasovat lidem v karanténě nebo izolaci s různými typy onemocnění. Senátoři ho vyzývali k předložení zákona o dálkovém způsobu hlasování, který by snáze umožnil hlasovat i Čechům žijícím v zahraničí.

Senátorce Daniele Kovářové (nezávislá) vadilo, že při počítání hlasů volební komisí by mohli být přítomni zástupci sdělovacích prostředků se svolením Státní volební komise a také stran a hnutí, které jsou zastoupeny ve Sněmovně. Rakušan poukázal na to, že zákon musí být kvůli zajištění organizace voleb přijat a vyhlášen ve Sbírce zákonů nejpozději 27. prosince.

Loni při sněmovních volbách hlasovalo z auta 1600 voličů, do přenosné volební schránky odevzdalo hlas dalších zhruba 1200 voličů. Voliči v karanténě měli možnost hlasovat na 82 drive-in stanovištích, nejčastěji na parkovištích nebo v areálech státních institucí.

V roce 2020 bylo pro hlasování z auta připraveno 78 hlasovacích míst, dvě z nich v Praze kvůli senátním volbám, zbylé po jednom v každém okrese. V každém z krajů přijelo hlasovat v průměru 250 lidí. Voliči raději využili možnost hlasovat do přenosné volební schránky, kterou jim přivezli volební komisaři.

Vláda opětovně čelila opoziční kritice, že nezajistila hlasování pro nemocné covidem-19 v letošních komunálních a senátních volbách. Kabinet se hájil tím, že při obecních volbách by bylo příliš složité zajistit speciální volební schránky v každé obci. Rakušan nicméně senátorům řekl, že jeho ministerstvo mělo návrh připraveno i pro podzimní volby.

Normu, kterou podpořilo 54 ze 66 hlasujících senátorů, nyní dostane k podpisu prezident.

Novelizace zákona o provozu vozidel

Senátní ústavně-právní výbor chtěl návrh zákona o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích zamítnout. Jeho členům vadily chyby v předloze, které ve čtvrtek ministr dopravy Martin Kupka (ODS) popsal jako dílčí nedostatky.

Senátory ujišťoval, že tyto nedostatky nebudou mít negativní vliv na práva občanů a zákon bude v praxi fungovat. Některé nedostatky, u nichž je až pozdější účinnost, chce napravit při nejbližší příležitosti. Podle něj vznikly tak, že Sněmovna přijala několik pozměňovacích návrhů směřujících do stejných částí zákona, které se ale nepodařilo úplně provázat.

Rezervace registračních značek umožní především firmám vyřizovat si potřebná povolení ještě předtím, než úřad zapíše vozidlo do registru. Žádosti o zápis do registru vozidel by také mohlo být možné podávat elektronicky.

Registrační značku bude možné rezervovat až na jeden měsíc. Žádost bude muset obsahovat VIN vozidla, a pokud vozidlo VIN nemá, pak alespoň číslo podvozku. Vláda uvádí, že dopravci se potýkají se zbytečnými prodlevami při pořizování vozidel, neboť povolení, která ke své činnosti potřebují, jsou často vázána na registrační značku vozidla.

Na základě pozměňovacího návrhu poslance Stanislava Blahy (ODS), který do zákona vložila Sněmovna, úřady už od roku 2024 zřejmě nebudou vydávat takzvaný velký technický průkaz k vozidlu. Nahradí je osvědčení o registraci vozidla, takzvaný malý technický průkaz, který ale bude obsahovat víc údajů.

Aplikace s technickými údaji o vozidle

Ministerstvo dopravy již připravuje aplikaci, která má začít fungovat od 1. ledna 2024. Tato aplikace umožní žadateli po zadání identifikačních údajů o vozidle zobrazit technické údaje o vozidle, které jsou dnes na zadní straně velkého technického průkazu. Půjde třeba o informace o rozměrech pneumatik.

Návrh dále počítá se zrušením povinnosti předkládat protokol o evidenční kontrole při žádosti o registraci vozidla nebo při změně provozovatele. K protokolu o evidenční kontrole mají obecní úřady s rozšířenou působností přístup přes informační systém technických prohlídek. Proto se podle vlády jeví povinnost předkládat protokol o evidenční kontrole jako nadbytečná.

Zákon také ruší povinnost evidenční kontroly v případě, kdy má být za vlastníka zapsán dosavadní provozovatel vozidla. Půjde hlavně o ukončení leasingových smluv a může se to týkat až 100 tisíc lidí ročně, informoval ministr dopravy Martin Kupka (ODS).

Sněmovna také schválila, že technickou způsobilost historických vozidel budou posuzovat stanice technické kontroly. Platnost výsledku technické kontroly bude platit pět let. V případě veteránů s nejvyšší konstrukční rychlostí bude kontrolovat vozidla mobilním způsobem, tedy na místě určeném úřadem. Půjde o vozidla s obručemi nebo loukotěmi, která nelze testovat válcovou brzdou.