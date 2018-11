Piráti a SPD mimořádně svolají sněmovnu. Požadují zmrazit platy zákonodárců

Poslanci SPD a Piráti sebrali 40 podpisů ke svolání mimořádné schůze sněmovny, na které chtějí zpomalit růst platů zákonodárců po Novém roce. V pátek debatu neprosadili. Žádost o svolání mimořádné schůze plánují odevzdat vedení dolní komory v příštím týdnu, tak aby termín projednávání odpovídal lhůtám projednávání vládní novely upravující růst platů zákonodárců. Novinářům to řekli šéfové klubů Jakub Michálek (Piráti) a Radim Fiala (SPD). Praha 14:20 2. listopadu 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Jakub Michálek | Foto: Michaela Danelová | Zdroj: iROZHLAS.cz

Hnutí SPD Tomia Okamura navrhuje zmrazit platy vrcholných politiků na další tři roky. Piráti je chtějí počítat z průměrné mzdy v celé ekonomice, nikoli z průměru ve veřejné sféře, jak je tomu nyní. Navíc by podle Michálka měli poslanci a senátoři čerpat nemocenskou stejně jako zaměstnanci.

Pokud změnu zákonodárci neprosadí do konce roku, platy jim automaticky vzrostou po 1. lednu. Piráti a SPD proto chtějí novelu projednat co nejrychleji. Poslanecké úpravy podali v úterý, kdy se odehrálo druhé čtení návrhu zákona. Sněmovna by novelu podle plánu mohla schvalovat zřejmě na příští schůzi, která začíná 3. prosince. Senát by už pak měl málo času na potvrzení návrhu do konce roku.

Výbory návrhy Pirátů a SPD nepodpořily. Doporučily plénu přijmout vládní předlohu beze změn. Michálek obhajoval svůj požadavek argumentem, že když vláda zvýší platy učitelům a státním zaměstnancům, zvyšuje tím i platy politiků.

Současný systém stanovování platů politiků někteří poslanci hájili. Připomínali, že jde o automat, aby politici do svých platů nezasahovali.

Vyšší plat o šest tisíc

Platy ústavních činitelů se mají podle vládního návrhu od příštího roku sice zvýšit, ale pouze v návaznosti na růst průměrné hrubé mzdy v nepodnikatelské sféře. Nezvýší se koeficient, kterým se tato mzda násobí.

Plat poslance a senátora tak podle dřívějších informací vzroste asi o 6000 korun. Pokud by předloha schválena nebyla, zvýšil by se o dalších 8000 korun.

Pro výpočet platů politiků je zásadní platová základna, od níž se odvíjí. Pro letošní rok se základna počítá jako 2,5násobek průměrné hrubé měsíční mzdy v nepodnikatelské sféře. V minulých letech byl koeficient nižší a od roku 2015 postupně narůstal. Příští rok a v následujících letech měl vzrůst koeficient podle platného zákona na 2,75. Vláda ANO navrhla, aby do budoucna zůstal na letošních 2,5.

Pokud Parlament předlohu schválí, bude se růst platů odvíjet pouze od růstu mzdy v nepodnikatelské sféře a platová základna se bude vypočítávat podle stejného koeficientu jako letos. Není ale jisté, zda novela projde celým schvalovacím procesem tak, aby mohla začít platit od ledna.

Méně pro starosty z řad zákonodárců

Sněmovna v pátek v prvním kole podpořila návrh poslanců ANO a Pirátů, aby se na dvě pětiny snížila mzda placených zastupitelů obcí a krajů, kteří jsou členy Parlamentu. Proti byla hlavně ODS, podle níž je to populistický návrh proti vůli voličů. SPD by naopak chtěla odměny hejtmanům, starostům nebo radním z řad zákonodárců zrušit úplně. Předlohou se podle pátečního rozhodnutí dolní komory budou nyní zabývat její výbor pro veřejnou správu.

Opatření má zabránit přílišné kumulaci funkcí kvůli zvyšování získaných odměn, zdůvodnila za předkladatele návrh karlovarská hejtmanka Jana Mračková Vildumetzová (ANO). „Konec závisti, konec dvěma či třetím platům. Když chce někdo pracovat od rána do noci, ať to bez výčitek dělá, ale ať nepobírá dvě celé odměny,“ uvedla.

Marek Benda (ODS) poznamenal, že návrh novely je naopak založen čistě jenom na závisti. Podle něj by bylo vhodnější zastupitelům z řad poslanců a senátorů zákonem umožnit, aby se své odměny vzdali a nemuseli ji dávat třeba na dobročinné účely.

Mračková Vildumetzová poukazovala také na to, že přijetím novely se ušetří veřejné prostředky v obecních a krajských rozpočtech. Jana Černochová (ODS) se tázala, zda by tedy o část platu měli být připraveni také učitelé a lékaři z řad zákonodárců, kteří jsou také placeni z veřejných peněz.