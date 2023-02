Poslanci se ani po 4,5 hodinách ostrých sporů nedohodli na výběru radních veřejnoprávních médií

Sněmovna ve středu projednávala vládní návrh na změnu fungování výběru radních České televize (ČT) a Českého rozhlasu (ČRo), ale ani téměř pět hodin trvající debatě nedospěla ke shodě. Předsedkyně poslanců ANO Alena Schillerová a lídr hnutí SPD Tomio Okamura téměř shodně označili návrh za snahu vlády ovládnout obě veřejnoprávní média. Ministr Kultury Martin Baxa (ODS) naopak tvrdil, že navrhovaná změna posílí jejich nezávislost a stabilitu. Praha 16:21 22. února 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Podle Tomia Okamury chce vláda veřejnoprávní média politicky převzít | Foto: René Volfík | Zdroj: iROZHLAS.cz

Vládní novela se má týkat celého fungování výběru radních veřejnoprávních médií. Senát by měl nově volit třetinu míst v radě. Dosud byla celá volba pouze v kompetenci Poslanecké sněmovny. Dále návrh upravuje systém nominací do rad ČT a ČRo tak, že by nově nominace mohly podávat pouze organizace, které mají nejméně desetiletou historii. Novela také ruší možnosti odvolat radu jako celek, ale pouze jejich jednotlivé členy.

Schillerová řekla, že koalice chce ovládnout média veřejné služby a "ohlídat si" letošní volbu nového generálního ředitele České televize. "Zákonem zavádíte moresy, které sami kritizujete, pokud se dějí v jiných zemích, například v Maďarsku," poznamenala Schillerová.

Podle Okamury vláda chce dokončit politické ovládnutí a obsazení kontrolních rad. Vysílat se mají jen provládní a prounijní názory a má se omezovat prezentace názorů opozice, míní předseda SPD. „Je to další útok na demokracii a názorovou pluralitu,“ prohlásil o předloze Okamura.

Vládní obhajoba novely

Šéf poslanců TOP 09 Jan Jakob se vůči kritice ohradil, podle něho svědčí tom, jakým způsobem opozice vnímá svět. K rychlosti schvalování upozornil na to, že novela leží v dolní komoře od loňského června. Nezávislost veřejnoprávních médií na politické moci předloha podle Jakoba zvyšuje i tím, že rady nebudou tolik závislé na aktuálním složení Sněmovny.

Pokud budou změny ve výběru radních ČT a ČRo přijaty v navržené podobě, opoziční hnutí ANO se obrátí na Evropskou komisi i na Ústavní soud, ohlásila Jaroslava Pokorná Jermanová (ANO). Podle poslankyně je zpřísnění pravidel pro nominaci radních diskriminační pro nově vzniklé organizace.

Martin Baxa na tuto námitku podotkl, že novela podstoupila úpravy podle připomínek Legislativní rady vlády a rada žádné další neústavní rysy neučila. Dále se Baxa pozastavil na tím, že Pokorná Jermanová nevznesla právní námitky již dříve. „Akceptuji to, že jste si nechala tento těžký kalibr včetně toho, že hnutí ANO podá ústavní stížnost na neústavnost zákona, až na třetí čtení,“ poznamenal.

Koalice nakonec nechala svolat ke schvalování změn ve výběru radních ČT a ČRo mimořádnou schůzi. Do určité míry tím odpadne možnost opozičních obstrukcí už při projednávání návrhu programu. V případě mimořádných schůzí návrh programu nelze měnit ani upravovat. Schůze by mohla pokračovat i v pátek.