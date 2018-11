‚Je to absurdní, mělo by se to dotáhnout.‘ Zlesák byl jako jediný z ANO pro vydání komunisty Ondráčka

Když se ve středu v Poslanecké sněmovně hlasovalo o vydání komunisty Zdeňka Ondráčka, jako jediný z hnutí ANO zvedl ruku pro. „Je to absurdní a mělo by se to dotáhnout,“ zdůvodnil nyní pro iROZHLAS.cz poslanec Radek Zlesák. Z koaličních zákonodárců se stejně zachoval už jen Ondřej Veselý z ČSSD: „Poslance nepovažuji za nadlidi.“ Horní komora Ondráčka kvůli jeho výrokům vůči někdejšímu prezidentskému kandidátovi Michalu Horáčkovi nevydala. Doporučujeme Praha 15:03 2. listopadu 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Poslanec ANO Radek Zlesák se podle svých slov nechce stavět do role soudce | Foto: Tomáš Blažek / MAFRA | Zdroj: Profimedia

„Považuji to za absurdní. V demokracii by se politické spory neměly řešit v rámci trestního práva, ale občanského práva. Přál jsem si ale, aby se tento spor dotáhl do konce a vznikl judikát,“ řekl serveru iROZHLAS.cz poslanec Zlesák

Zbytek klubu hnutí ANO se přitom zdržel nebo hlasoval proti vydání Ondráčka. Podle zákonodárce bylo na každém, jak se rozhodne. „Žádnou kritiku jsem si nevyslechl, bylo to pouze na mně. Nedostal jsem žádnou pozitivní ani negativní vazbu,“ doplnil.

Otázky svědomí

Podobně jako hnutí ANO měli volné hlasování i sociální demokraté. Z vládních poslanců ČSSD však ruku pro vydání k trestnímu stíhání zvedl jediný, a to Ondřej Veselý. „Sněmovna by neměla být předvstupní síto pro poslance, zda budou, nebo nebudou trestně stíháni. To považuji za nesmysl,“ uvedl.

Ani on si za svůj postoj prý výtky od spolustraníků nevyslechl. „Jsme velmi demokratický klub, takže když přichází body, kterým říkáme otázky svědomí, tak máme volný postoj,“ popsal.

Poslanec Ondřej Veselý jako jediný z ČSSD hlasoval pro vydání komunisty Ondráčka | Foto: Petr Lundák / MAFRA | Zdroj: Profimedia

Podobně se Veselý navíc podle svých slov zachoval, když sněmovna vydávala k trestnímu stíhání kvůli kauze Čapí hnízdo premiéra Andreje Babiše a šéfa poslanců hnutí ANO Jaroslava Faltýnka. „Už tehdy jsem říkal, ať se na mě nikdo nezlobí, ale vždy, když budeme požádáni o vydání, tak budu hlasovat pro vydání, a to s jedinou výjimkou pro projevy ve sněmovně.“

Stejně jako poslanec Zlesák ale Veselý zároveň upozorňuje na to, že se mu nelíbí, aby se politická přestřelka řešila trestním oznámením, jako to bylo v případě Michala Horáčka. „I proto jsem podepsal novelu kolegy Chvojky (návrh ruší trestání pomluvy – pozn. red.). Nicméně trestný čin to zatím stále je,“ dodal.

Pro Ondráčkovo vydání ve středu hlasovalo 47 ze 168 přítomných poslanců, nutných bylo nejméně 85 hlasů. Proti vydání bylo 80 poslanců. Souhlas s Ondráčkovým stíháním nepodpořili zejména poslanci hnutí ANO, ČSSD, SPD a KSČM, ale také i většina občanských demokratů. Sám Ondráček hlasoval pro své vydání.

Horáček podal na Ondráčka trestní oznámení začátkem letošního roku kvůli tomu, že ho na konci loňského roku nařkl v médiích ze spolupráce s bývalou komunistickou Státní bezpečností (StB) a označil ho za veksláka. Horáček jakoukoli spolupráci s StB popřel. Policie sice později vyšetřování odložila, státní zastupitelství jí však případ vrátilo.