'Připojení různě padá, někdy je to až frustrující.' Na sněmovní wi-fi si stěžuje část poslanců

Připojení na internet je v Poslanecké sněmovně problematické, někdy až dokonce frustrující. Tak mluví někteří poslanci, podle kterých wi-fi v dolní komoře nefunguje tak, jak má. Být online přitom podle svých slov potřebují pro svou práci, pomáhají si tak skrze wi-fi hotspot z mobilního telefonu. Vedení sněmovny se ale výtkám brání, připojení prý funguje „bezchybně a rychle“. Původní zpráva Praha 12:00 20. dubna 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Wi-fi ve sněmovně nefunguje, stěžuje si část poslanců. Na snímku zákonodárci hnutí ANO během jednání dolní komory | Foto: Michaela Danelová | Zdroj: Český rozhlas

„Wi-fi ve sněmovně různě padá. Je to dost frustrující vzhledem k tomu, že to člověk potřebuje jako pracovní nástroj. Musím tak permanentně přecházet z jedné sítě na druhou nebo se připojovat přes mobil,“ popsal serveru iROZHLAS.cz poslanec za ANO a možný adept na nového pražského primátora Patrik Nacher.

Hlasovací koalice ve sněmovně? ANO se nejvíc shodne s komunisty, méně už s ČSSD a SPD Číst článek

Problematické je přitom podle něho připojení nejen přímo v jednacím sálu sněmovny, ale i v dalších prostorách dolní komory včetně kanceláří poslanců. Zákonodárci přitom mají po registraci vlastní vyhrazenou síť, k dispozici je pak ještě hostovská síť pro návštěvníky.

„Na vyhrazené síti mi třeba nejdou posílat a přijímat e-maily, musím se tak přepínat na hostovskou síť, ale tam se to většinou zadrhne, takže nakonec si stejně vytvořím přes mobil hotspot. Na něm pak většinou už zůstanu celý den, abych se nemusel neustále přepínat z jedné sítě do druhé,“ pokračoval Nacher.

Jenže to znamená rychlejší spotřebu baterie i objem mobilních dat. „Musím pak zase hledat zásuvku, abych si telefon dobil. Může to působit směšně, ale dost to komplikuje práci. Navíc si myslím, že v dnešní době by ve sněmovně měla být rychle fungující wi-fi. Zatím ale musím fungovat takhle partyzánsky,“ dodal.

Vlastní signál Pirátů

Problém s připojením na internet mají i další poslanci, které oslovil server iROZHLAS.cz. „Wi-fi tu funguje poměrně špatně, a využívám proto spíše hotspot. Každopádně jsem ještě nezkoušel pevné připojení, to by mělo být rychlé,“ napsal v SMS například poslanec TOP 09 Dominik Feri.

„Musím říct, že je přinejmenším pomalé,“ reagovala zase poslankyně ODS Zuzana Majerová Zahradníková. „Sítě používám obě, problém bývá častěji s hostovskou wi-fi,“ popsal dále lidovecký poslanec Vít Kaňkovský.

„Podle našich zkušeností wi-fi pro poslance a zaměstnance Kanceláře funguje bezchybně a rychle.“ Roman Žamboch (mluvčí sněmovny)

Piráti si dokonce kvůli nekvalitnímu připojení k internetu nosili dříve vlastní wi-fi routery. „Když ještě poslanci neměli přístup do vyhrazené sítě, tak hostovská síť byla přetěžována. Pro nás tak bylo mnohem jednodušší pokrýt sněmovnu vlastním signálem a používat vlastní zařízení. Teď je to ale v pořádku,“ vysvětlil pirátský poslanec Lukáš Černohorský.

Komunistický poslanec a místopředseda strany Jiří Dolejš říká, že problém s připojením má jen někdy a spíše v odlehlejších prostorách sněmovny. „Ale třeba jsem klikař nebo netahám větší množství dat,“ doplnil. Obdobně mluví také poslanec ČSSD Ondřej Veselý: „Já jsem problémy nikdy neměl, ale je pravda, že nic nestahuji.“

„Bezchybné“ připojení

Výtky některých zákonodárců odmítá vedení sněmovny, wi-fi prý pro poslance a zaměstnance funguje „bezchybně a rychle“ a žádné stížnosti tamní odbor informatiky neeviduje.

„Takže jsme trochu překvapeni, že si někdo z poslanců stěžuje vám. Všichni vědí, že pokud se setkají s nějakými technickými potížemi, mají se obracet na příslušné oddělení, a to se jakékoli případné potíže pokusí ihned odstranit,“ řekl redakci mluvčí dolní komory Roman Žamboch.

Bezdrátová síť byla navíc podle Žambocha obměněna v rámci rekonstrukce jednacího sálu sněmovny loni na podzim. Ta tehdy vyšla celkem na zhruba 1,3 milionu korun. „Nové wi-fi připojení v současné podobě bylo instalováno na přelomu 7. a 8. volebního období, jednalo se o softwarové změny a několik nových wi-fi pointů,“ doplnil.