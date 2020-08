Poslanci schválili speciální volební zákon. Lidé v karanténě budou moci hlasovat z auta

Sněmovna schválila speciální zákon, který umožní lidem v karanténě kvůli koronaviru hlasovat v říjnových senátních a krajských volbách. Vládní návrh ve středu podpořila i opozice, s jejímiž představiteli se ministerstvo vnitra na podobě předlohy předem dohodlo. Normu má ve čtvrtek projednat ještě Senát. Aktualizováno Praha 18:42 19. 8. 2020 (Aktualizováno: 18:53 19. 8. 2020) Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Poslanecká sněmovna - ilustrační fotografie | Foto: Michaela Danelová | Zdroj: Český rozhlas

Zákon má lidem v nařízené karanténě umožnit hlasovat z auta na vyčleněných místech nebo si vyžádat příjezd speciální volební komise s přenosnou volební urnou. Norma počítá také se zvláštními volebními okrsky v sociálních či zdravotnických zařízeních, která budou v karanténě.

Možnost speciálního hlasování se bude podle předlohy týkat pouze lidí, kteří budou mít v době voleb nařízenou karanténu či izolaci hygienou nebo lékařem. Je jich aktuálně zhruba 5000.

Ti, kteří budou v preventivním ochranném opatření, například po návratu z ciziny, na volebním právu omezeni nebudou, budou tedy moci přijít hlasovat ke komisi ve svém volebním okrsku.

Sněmovna na návrh svého místopředsedy Vojtěcha Pikala (Piráti) do předlohy doplnila výslovné ustanovení, podle něhož cesta k volbám nebude porušením uložené karantény.

Funkce speciální komise

Na takzvaných drive-in volebních stanovištích budou moci lidé v nařízení karanténě hlasovat pouze z automobilů. Stanoviště mají být k dispozici na 78 místech, po jednom v každém okrese.

Hlasovat zde bude možné ve středu 30. září v čase od 07.00 do 15.00. Pokud by se v takovém případě na někoho nedostalo, komise by počkala na všechny čekající ve frontě. Stanoviště bude obsluhovat vždy trojice vojáků a odborný zapisovatel.

Speciální komise vyškrtne voliče z drive-in stanoviště ze stálého seznamu voličů, aby nemohl znovu volit v pátek či sobotu.

Voliči v karanténě, kteří nemohou automobilem dorazit, by se měli do čtvrtečního večera ohlásit na krajském úřadě. Ve standardních dnech voleb by se pak za nimi dostavila komise v ochranných prostředcích a s přenosnou urnou. Výjezdy bude zajišťovat stejná jednotka jako drive-in stanoviště.

Stejná skupina případně zajistí i hlasování v pobytových zařízeních sociálních či zdravotních služeb, na která by byla uvalena karanténa. Tam má být hlasování od čtvrtka volebního týdne od 07.00 do pátku volebního týdne do 20.00.

Hlasy ze všech mimořádných způsobů se budou sčítat dohromady. V každém kraji k tomu bude zřízena speciální komise.