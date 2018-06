Absentéři mezi poslanci: nejvíc chyběl Schwarzenberg s Babišem. Naopak nejpilnější je Pirát Černohorský

Čtyřicet procent účast, zbytek nepřítomen. Zhruba taková čísla ukazují statistiky u největších absentérů při hlasování v Poslanecké sněmovně. Je mezi nimi například premiér v demisi Andrej Babiš (ANO) nebo poslanec Karel Schwarzenberg (TOP 09). Prvenství ve sněmovní docházce drží naopak poslanec Lukáš Černohorský (Piráti), který nehlasoval pouze jednou. A mimochodem: prezenci svých kolegů hlídá také poslanec Vladimír Koníček (KSČM). Praha 6:00 4. června 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Premiér v demisi a šéf hnutí ANO Andrej Babiš | Foto: Michaela Danelová | Zdroj: Český rozhlas

Nedávno to bylo půl roku, co začala zasedat sněmovna v novém složení. A to nejen s rekordním počtem politických stran, ale i s rekordním počtem nových poslaneckých tváří. Server iROZHLAS.cz se proto na základě statistik Poslanecké sněmovny, ve které zasedá celkem devět subjektů, podíval na hlasování jednotlivých poslanců - zejména na jejich neúčast při hlasování.

Babiš: Nekopu se do zadku

Statistiky o hlasování O účasti poslanců na jednotlivých hlasováních vede sněmovna podrobné statistiky. Kolikrát jednotlivý poslanec či poslankyně hlasovali - ať už pro ano, ne, nebo se zdrželi. Data pak sněmovna sbírá i tehdy, kdy poslanec na hlasování chyběl. „Položka Nepřihlášen zachycuje všechna hlasování, kdy poslanec nebyl přihlášen k hlasovacímu zařízení. Poslanec může být z jednání Poslanecké sněmovny (například z důvodu nemoci, účasti na zahraniční cestě nebo jiné akci související s funkcemi v Poslanecké sněmovně) Omluven,“ stojí dále na stránkách sněmovny.

Údaje, které jsou na stránkách sněmovny platné k 1. červnu, ukazují hned několik poslanců s největší absencí při hlasování. Patří mezi ně třeba poslanec a současně premiér v demisi Andrej Babiš (ANO). Řečí čísel: ve sněmovně se účastnil 38 procent hlasování, ve zbytku nehlasoval - 402krát byl omluven, 96 krát nepřihlášen.

Sám Babiš to pro server iROZHLAS.cz vysvětluje povinnostmi, které má coby předseda vlády. „Premiér má dost práce mimo sněmovnu. Já pracuju 18 hodin denně a určitě se nekopu do zadku,“ napsal Babiš v sms zprávě. Už minulé volební období prý navrhl klouzavý mandát, aby členové vlády mohli chodit do sněmovny jen na body týkající se jejich agendy. „A nemuseli tam sedět, když se řeší jiné věci. A bohužel opozice navrhuje často body, které jenom zdržují a poslanci se chtějí jenom vykecávat,“ vzkázal ještě Babiš a jako příklad uvedl sněmovní schůzi k Novičoku z minulého týdne.

Při čtvrtečním jednání se zákonodárci totiž vůbec nedostali k debatě o údajné výrobě a testování jedu Novičok v Česku, o čemž mluvil prezident Miloš Zeman. Poslanců sice do sněmovny dorazilo hodně, málo se jich ale registrovalo k hlasování. K projednání bodu tak sněmovna nebyla usnášení schopná (více si můžete přečíst ZDE).

„To je typický příklad, kdy nejsem ve sněmovně,“ říká Babiš.

Mimochodem: statistika u bývalého premiéra Bohuslava Sobotky (ČSSD) za celé předchozí volební období říká, že hlasování se účastnil v necelých padesáti procentech, ve zbytku byl z jednání omluven, případně nepřihlášen.

„Opozice navrhne schůzi k Novičoku, která nikam nevede, jen chtějí exhibovat před kamerami. A my na vládě zatím řešíme v krizovém štábu kůrovcovou kalamitu. Myslím, že každý rozumný člověk pochopí, že radši pracuji, než se vykecávám ve sněmovně.“ premiér v demisi Andrej Babiš

Necelých čtyřiceti procent hlasování se pak účastnil i bývalý šéf ministerstva zahraničí a nynější poslanec za TOP 09 Karel Schwarzenberg. Za šedesátiprocentní absenci mohou podle něj zdravotní komplikace.

„Měl jsem zápal plic a před tím jeden týden léčby jiných neduhů,“ říká bývalý šéf Černínského paláce. Také exministr zahraničí Lubomír Zaorálek (ČSSD) má v podstatě stejné skóre – účastnil se necelých 39 procent dosavadního hlasování, celkem 197krát se omluvil a 294krát nepřihlásil.

Podobná čísla ukazují statistiky i u bývalého ministra vnitra Milana Chovance (ČSSD), on ani Zaorálek ale na dotazy redakce do uzávěrky textu nereagovali.

Záměrně se nepřihlásit

Vládním angažmá vysvětluje svou nepřítomnost ve sněmovně i šéfka obrany Karla Šlechtová (ANO). Ta se podle svých slov některých jednání sněmovny neúčastnila kvůli zahraničním či pracovním jednáním. Její stranický a vládní kolega Robert Pelikán pak přiznává, že se k hlasování někdy nepřihlásil záměrně.

Ministr spravedlnosti v demisi Robert Pelikán (ANO) | Foto: Michaela Danelová | Zdroj: Český rozhlas

„Někdy ano. Obecně ale musím skloubit činnost poslance s prací ministra, s čímž počítá i zákon, který také stanoví, že ministři nepobírají plat poslance. Což mi neumožňuje být ve sněmovně tak často, jak je tomu u ostatních poslanců,“ vysvětluje pro iROZHLAS.cz Pelikán. Ten se hlasování účastnil v necelých šedesáti procentech.

Soutěž o nejmenší absenci

Není to ale jen sněmovna, která hlídá poslaneckou docházku. Vlastní skript si například napsal poslanec Vladimír Koníček (KSČM), který si pravidelně kontroluje, kdo z jeho kolegů chybí. Sám ostatně patří mezi poslance s nejmenší absencí: hlasování se účastnil v 99 procentech, omluvil se pouze pětkrát a dvakrát se do hlasování nepřihlásil.

„Snažím se chodit na každé hlasování, být co nejvíc přítomen v Poslanecké sněmovně, protože to je moje práce.“ poslanec Vladimír Koníček

„My se v klubu štengrujeme. V minulém volebním období patřil Jiří Valenta (poslanec za KSČM; pozn. red.) k těm, který neměl skoro žádnou neúčast. Tak jsme se štengrovali, kdo kdy chyběl, ale letos už to má špatné, protože ho výbor poslal na týden do Štrasburku, tak už tam má omluvené,“ směje se Koníček - původním povoláním učitel informatiky, proč si sám začal stahovat sněmovní údaje o absencích svých kolegů.

Zpříjemnit život voličům

Vůbec nejlepší docházku má ze vše poslanců Lukáš Černohorský (Piráti). Hlasování se účastnil v 99,9 procentech případů, nepřihlášen byl pouze jednou. „Měl bych 100 procent, ale nefungovalo mi hlasovací zařízení a všimli jsme si toho až u druhého hlasování, které se opakovalo. To, že nefungovalo u prvního hlasování jsem zjistil až v době, kdy nešlo již hlasování napadnout a opakovat,“ popsal pro server iROZHLAS.cz.

Dobrou docházku má i poslanec Radek Rozvoral (SPD). Jeho statistika zní: hlasoval 801 krát, nepřihlášen byl pouze 4krát. Jinými slovy: nehlasoval pouze v 0,5 procentech případů.

Poslanci SPD během jednání sněmovny. Na snímku zprava Radek Rozvoral, Lucie Šafránková, Miloslav Rozner, Radek Koten a Jiří Kohoutek | Foto: Michaela Danelová | Zdroj: Český rozhlas

Rozvoral na dotaz uvedl, že dostal mandát od voličů, kterým slíbil prosazování programu. „A zpříjemnění jejich životů, a proto mi je obrovskou ctí, že tomu tak může být a velice si svého mandátu od voličů vážím,“ napsal Rozvoral, který je zároveň i místopředsedou poslaneckého klubu hnutí.

„Což mě zavazuje k různým povinnostem, které se snažím dodržovat, aby náš poslanecký klub pracoval na co možná nejvyšší úrovni. Nesnažím se být jen na každém hlasování, nýbrž se snažím veškerou debatu v jednacím sále vnímat a podle toho pak s nejlepším vědomím a svědomím svůj mandát vykonávat,“ uvedl Rozvoral.

Účast přesně 98,9 procent má například i poslanec Miloslav Rozner (SPD). Jak před časem informoval Český rozhlas, je těžké Roznera sehnat v jeho regionální kanceláři. Reportér se ho tam snažil zastihnout, v kancelářích ale Roznera nikdo neviděl a poslanec neodpovídal ani na telefony nebo zprávy.

O tématu si můžete přečíst ZDE: Proč nebyl Rozner v regionální kanceláři? ‚Probíhají tam úpravy, doložil fotodokumentaci,‘ vysvětluje Fiala

Celkem sedmkrát nepřihlášen, jinak se vždy hlasování účastnil, byl poslanec Stanislav Fridrich (ANO). Podle svých slov doposud neměl žádný zásadní důvod k neúčasti. „Ať už zdravotní, či jiný. A je to nyní má práce,“ popsal poslanec Fridrich.

Pokud jde o stranické srovnání, právě poslanci Pirátů patří k těm, kteří se hlasování ve sněmovně účastní vůbec nejčastěji. Pomyslné druhé místo za dobrou docházku obsadili poslanci hnutí ANO, třetí příčku pak zákonodárci Svobody a přímé demokracie.

Nejvíce absencí pak mají v průměru poslanci za ČSSD, hned za nimi TOP 09 a s odstupem KDU-ČSL.