Poslední otočné hodiny zmizí z centra Olomouce. Radnice pokračuje v odstraňování reklamního smogu

Není to reforma, ale deforma, tvrdí Středula. Odbory vyzvaly Senát k odmítnutí důchodové reformy

„Vládní koalice hovoří o tom, že se jedná o důchodovou reformu. Mělo by to být něco, co stav zlepšuje. To se bohužel nekoná. To, co bylo předloženo, parametry zhoršuje,“ řekl Středula.