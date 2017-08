Poslední rok mateřské školy: rodičům, kteří děti k zápisům nepřivedou, hrozí pokuta

Úředníci se snaží dohledat děti, které rodiče nepřivedli k zápisu do mateřských škol. Od září do nich musí podle novely školského zákona všechny, kterým bylo pět let. Například v Ústeckém kraji jsou ale podle zjištění Radiožurnálu desítky případů, kdy děti k zápisu nedorazily. V Ranním interview o tématu mluvil ředitel odboru předškolního, základního, uměleckého a speciálního vzdělávání ministerstva školství Jaroslav Faltýn. Praha 11:30 3. srpna 2017 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Mateřská škola. Ilustrační foto. | Foto: Filip Jandourek

Máte v tuto chvíli k dispozici údaje o tom, kolik pětiletých dětí rodiče do mateřských škol nezapsalo? Existuje nějaká centrální databáze?

Údaje samozřejmě zjišťujeme, v tuto chvíli je ale nemáme, protože mezi tím, kdy děti přijdou k zápisu, existuje určité období, kdy školy zjistí počty zapsaných dětí, děti ale zároveň mohou být zapsány do jiných spádových škol. Ředitelé jiných nespádových škol mají povinnost oznámit to ředitelům spádových škol, než si informace předají, uběhne nějaký čas. My až poté data sebereme a vyhodnotíme. Letos bychom měli mít přesná čísla k dispozici během října.

Neměl by existovat nějaký centrální systém, který by pomohl úředníkům, kteří si stěžují na to, že nezapsané děti bude obtížně dohledat?

Centrální informační systém je předmětem diskuzí a tohle je určitě jeden z námětů na tento systém.

Děti ve škole. Ilustrační foto. | Foto: Megan Soule | Zdroj: Fotobanka Unsplash

Úředníci můžou rodičům nezapsaných dětí uložit pokutu až 5000 korun. Co když tato sankce nezabere? Mají další možnosti, jak rodiče přesvědčit, aby dítě přihlásili?

Existuje tam ještě další postup nad rámec sankce. Samozřejmě při dlouhodobějším zanedbávání školní docházky a i u předškolního vzdělávání, které je povinné, se může jednat až o trestný čin. Nerad bych spekuloval až o těch extrémních případech. Pak to řeší policie a ta má vlastní škálu nástrojů, jak to řešit a rodiče vyhledat.

Mohou existovat i případy, kdy zanedbávání školní docházky souvisí s nějakými dalšími jevy, jako je rizikové chování rodičů. Pak je to v kompetenci orgánů sociálně-právní ochrany dětí.

Nemělo by tedy v zákoně být, že pokud dítě nenastoupí do povinné školky, nesmělo by nastoupit do školy?

Nevidím to jako rozumné řešení. Spíš jde o to řešit situace vzniklé v souvislosti s předškolním vzděláváním v rámci předškolního vzdělávání a nespojovat to s povinnou školní docházkou do základní školy, respektive se základním vzděláváním, i to může samozřejmě probíhat individuálně. Jsou to dvě věci a odkládat kvůli tomu základní školu by nebylo rozumné.

Školka. Ilustrační foto. | Foto: Věra Hájková

Zákon umožňuje taky individuální vzdělávání. Co musí splnit rodiče, kteří chtějí své dítě vzdělávat doma, místo toho, aby ho poslali do mateřské školy?

Rodič má povinnost oznámit to řediteli školy, nikoliv o to požádat, jak se někdy mylně uvádí. Oznámení by mělo proběhnout alespoň tři měsíce předem. Když se rodič rozhodne v průběhu roku, také takovou možnost má.

Individuální vzdělávání může v podstatě začít dnem, kdy to rodič oznámí řediteli školy. Povinnost oznámení není nijak zvlášť formalizovan. Jde o to, aby rodič písemně oznámil bez zvláštního formuláře jméno dítěte, nějaké základní údaje a uvedl důvody pro individuální vzdělávání.

Kontroluje někdo takové domácí vzdělávání, nebo to odhalí až zápisy do základních škol?

Forma kontroly tam je, ale význam slova kontrola tady asi vyznívá příliš tvrdě. Jedná se o ověření toho, co dítě umí, zná, jak je na tom sociálně.

K tomu ověření vytváří podmínky škola. Ředitel školy vypisuje termíny na ověření a děje se tak třetí až čtvrtý měsíc od zahájení školního roku. Rodič má za povinnost s dítětem přijít a tam potom během školou zvolených aktivit ověření proběhne.