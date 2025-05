Poslední rozloučení s Bartoškou proběhne v Dvořákově síni Rudolfina 20. května

Rozloučení s Jiřím Bartoškou, hercem a prezidentem Mezinárodního filmového festivalu Karlovy Vary, se uskuteční 20. května 2025 ve Dvořákově síni pražského Rudolfina. Veřejnost bude mít možnost uctít památku Jiřího Bartošky od 10.00 do 17.00, připraveny budou rovněž kondolenční knihy. Informovala o tom mluvčí filmového festivalu v Karlových Varech Uljana Donátová. Praha 17:01 12. května 2025 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Bartoška zemřel ve věku 78 let (archivní foto) | Foto: Tomáš Vodňanský | Zdroj: Český rozhlas

Bartoška, který patřil mezi nejvýraznější osobnosti českého filmu a divadla, zemřel ve čtvrtek 8. května ve věku 78 let.

Vstup do Dvořákovy síně bude hlavním vchodem do Rudolfina z náměstí Jana Palacha. Přípravy letošního ročníku Mezinárodního filmového festivalu Karlovy Vary i přes úmrtí jeho prezidenta podle pořadatelů pokračují podle plánu. Festival se od 4. do 12. července uskuteční v rozsahu a kvalitě, na niž jsou hosté i návštěvníci zvyklí.