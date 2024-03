Poslední spor o privatizaci OKD bytů: nájemník podal stížnost k Evropskému soudu pro lidská práva

Poslední spor týkající se privatizace těžební firmy OKD z počátku devadesátých let míří k Evropskému soudu pro lidská práva.

Jeden z nájemníků bývalých hornických bytů si stěžuje, že se české soudy nezabývaly jeho žalobou na průběh privatizace. Ta měla podle jeho advokátky Zdeňky Vopěnkové proběhnout v rozporu s tehdy platným zákonem, a byty tak má vlastnit buď stát, nebo přímo nájemníci.

Úřady ale porušení zákona odmítají a stejně jako současný vlastník bytového fondu – společnost Heimstaden – považují celou věc za uzavřenou. Havířov/Praha 5:00 26. března 2024

Poslední privatizační spor ohledně OKD jde k Evropskému soudu pro lidská práva (ESLP). Stížnost na postup českých soudů podal jeden z nájemníků bývalých hornických bytů, který se snažil žalobou na určení vlastnictví u českých soudů domoci uznání, že privatizace bytů těžební společnosti v 90. letech proběhla v rozporu se zákonem.

Soudy se ale argumentací, kterou vypracovala advokátka Zdeňka Vopěnková, vůbec nezabývaly. Zmiňovaný typ žaloby totiž vyžaduje „naléhavý právní zájem“ a ten soudy v případě žaloby nájemníka neshledaly. Zjednodušeně řekly, že se pro něj privatizací nic nezměnilo, protože byt nikdy nevlastnil. Není tedy tím, kdo by měl takovou žalobu podávat.

„Obsahem celého několikaletého soudního řízení, tj. řízení o odvolání, dovolání a nakonec i ústavní stížnosti, tedy nebyl spor o vlastní argumentaci klienta, tedy o to, jestli je vlastníkem nemovitosti společnost Heimstaden, nebo stát. Ale spor o to, jestli můj klient vůbec má, nebo nemá právo žádat, aby se soudy touto věcí na základě jeho žaloby zabývaly,“ upozorňuje Vopěnková s tím, že o tom má právě rozhodnout jeho stížnost k ESLP.

Stížnost k Evropskému soudu pro lidská práva Svou stížnost k Evropskému soudu pro lidská práva (ESLP) může podat každá fyzická i právnická osoba, která se považuje za oběť porušení Evropské úmluvy o ochraně lidských práv nebo jejích protokolů. Jestli se soud bude obecně projednáním stížnosti zabývat, záleží na splnění tzv. podmínek přijatelnosti. Pakliže k jejich splnění nedojde, ESLP stížnost odmítne.

„Pokud jde o naše šance u ESLP, necháváme to otevřené. Rozhodně to nevidíme jako beznadějné,“ podotýká advokátka s tím, že kdyby s žalobou uspěli, neznamená to, že by automaticky došlo ke zvrácení celého procesu privatizace a skutečnost, že by Heimstaden musel vracet nakoupený bytový fond. Evropský soud by pouze přikázal těm českým, aby se věcí zabývaly po věcné stránce.

„Je třeba si uvědomit, že i pokud bychom v těchto dalších jednáních byli úspěšní, soud by určil, že stát je vlastníkem jen toho jednoho konkrétního domu, o který v naší žalobě šlo a v němž je můj klient nájemcem. Ostatních domů a bytů tvořících bytový fond OKD se naše žaloba netýkala,“ upozorňuje.

Napadáme začátek privatizace

Nájemník se u českých soudů domáhal uznání, že nemovitosti, ve kterých se nachází jeho nájemní byt, jsou stále ve vlastnictví České republiky. Převod 44 tisíc hornických bytů ze státního podniku OKD na tehdy vytvořenou akciovou společnost OKD považuje – společně se svou právní zástupkyní – za neplatný, protože se měl uskutečnit v rozporu s tehdy platnou legislativou.

„Klient nabyl užívací právo k bytu tím, že se upsal podniku OKD. Vidina stálého bydlení mu stála za to, že žije mimo domov v poškozeném životním prostředí,“ uvádí se v předmětu žaloby, do které mohl server iROZHLAS.cz nahlédnout.

Ve své argumentaci se advokátka odkazuje na zákon k osobnímu vlastnictví bytů z roku 1966, který byl v době převodu bytového fondu na akciovou společnost OKD v platnosti. A stanovil, že „byt v domě, který je ve vlastnictví státu, může občan nabýt koupí a byty, které jsou užívány na základě práva osobního užívání bytu, mohou nabýt jen jejich uživatelé“. Tedy, tehdy platný zákon podle argumentace advokátky zakazoval, aby byty byly libovolně převáděny na někoho jiného.

„Podle našeho názoru tedy existovaly pouze dvě možnosti. Buď si stát byty ponechá, anebo je převede na jejich uživatele, v tomto případě na mého klienta. Žádná jiná alternativa nebyla přípustná. Stát ale tento zákaz porušil, když celý bytový fond převedl na akciovou společnost OKD,“ vysvětluje.

Stát nicméně nepřeváděl bytové jednotky, ale rovnou celé domy, o kterých zákon nemluvil. Tuto argumentaci ale advokátka odmítá. „Je to podobná situace, jako kdybyste měl zakázáno brát si bonbony a vy byste namísto jednotlivých bonbonů popadl celý pytlík s argumentací, že to se může, protože o celém pytlíku nebyla řeč,“ konstatuje.

Její klient měl být navíc opakovaně ujišťován, že dostane možnost byt získat. Předkupní právo za zvýhodněných podmínek mu měl garantovat i soukromý vlastník OKD Karbon Invest, který společnost v roce 2004 převzal. „Tato ujištění se však ukázala být nepravdivá, a proto se stěžovatel rozhodl bránit soudně,“ píše ve své stížnosti k ESLP Vopěnková.

Soudy věc neprojednaly

Jejím požadavkem u každého ze soudů bylo určení a potvrzení, že vlastníkem nemovitostí a pozemků je stále Česká republika, a nikoli firma Heimstaden jakožto současný vlastník nemovitostí a nástupnická firma zprivatizované OKD miliardáře Zdeňka Bakaly a firem RPG byty a Residomo.

Případ nejprve zkoumala v červnu 2021 havířovská pobočka Okresního soudu v Karviné. Ta ale žalobu ze zmiňovaných procesních důvodů zamítla. Toto rozhodnutí následně v dubnu 2022 potvrdil svým rozhodnutím také Krajský soud v Ostravě. Advokátka využila i dovolání k brněnskému Nejvyššímu soudu. Ten ho ale odmítl.

Poslední možností byla v Česku stížnost u Ústavního soudu. „Stěžovatel namítal porušení svých ústavních práv, které vyplývají z Listiny základních práv a svobod, zejména porušení práva na soudní ochranu a spravedlivý proces a práva na rovné zacházení,“ píše advokátka Vopěnková v podání k ESLP. Ale ani Ústavní soud projednání žaloby nakonec nepřipustil a odmítl ji.

„Ústavní soud neshledal namítané porušení základních práv či svobod stěžovatele a dospěl k závěru, že jde o návrh zjevně neopodstatněný, ústavní stížnost mimo ústní jednání bez přítomnosti účastníků odmítl,“ stojí v usnesení soudu z října 2023.

Zákon jsme neporušili

Společnost Heimstaden, která jako současný vlastník bytů je jednou ze žalovaných stran, má proto už celý případ za uzavřený. „Vzhledem k tomu, že tento podnět postupně odmítly všechny soudy v Česku včetně Ústavního soudu, považujeme celou věc za vyřešenou a nechceme ji jakkoli dále komentovat,“ sdělila ve stručnosti mluvčí firmy Kateřina Piechowicz.

Stejně věc vnímají také úřady, kterých se žaloba týká. „Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM) se ztotožňuje s rozhodnutím Ústavního soudu. Již dříve náš názor o nedůvodnosti žaloby potvrdil soud prvního stupně, který žalobu zamítl,“ odpověděla mluvčí úřadu Michaela Tesařová.

Že by došlo privatizací k porušení zákona, odmítl také mluvčí ministerstva financí Filip Běhal. Podle něj dochází k privatizaci v podobě „pro stát nepotřebného majetku“ i v dnešní době. A to třeba právě i s využitím privatizačního zákona z 90. let.

„Nelze proto vyloučit případný vznik soudního sporu v souvislosti s prodejem nepotřebného majetku státu i v současné době. Ministerstvo však nemá k dispozici kompletní výčet běžících sporů v této oblasti, protože není jedinou organizační složkou státu, která pro stát nepotřebný majetek privatizuje,“ uvedl s odkazem právě na ÚZSVM.

Privatizace OKD Zmíněný spor ohledně určení vlastnictví hornických bytů má svůj původ v privatizaci podniku Ostravsko-karvinských dolů (OKD). Po pádu komunismu se OKD přeměnilo na akciovou společnost, kterou většinově vlastnil stát. Zlomový byl rok 1996, kdy stát přišel o majoritní podíl. O osm let později kupuje zbývající státní podíl OKD firma Karbon Invest. S těžařskou firmou získává i 44 tisíc hornických bytů, které ale nebyly při koupi OKD oceněny „cenou v místě a čase obvyklou“, což vyvolalo v následujících letech silnou kontroverzi. Dva měsíce na to kupuje čerstvého vlastníka OKD – Karbon Invest – podnikatel Zdeněk Bakala. Přesto stále nájemníky ujišťoval, že platí nejen jejich předkupní právo, ale i zvýhodněná cena za odkup bytu – mělo jít o asi 40 tisíc korun za bytovou jednotku. V roce 2006 zaniká původní společnost OKD, oddělují se od ní veškeré vedlejší aktivity – například bytový fond, doprava a pozemky. Ty přecházejí pod nově vznikající firmy, jako třeba RPG byty, železniční společnost AWT nebo realitní firmu RPG Land.