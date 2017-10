Stabilní většinovou vládu bych si nepřál, řekl Zeman Radiožurnálu

„Ne. A ani bych si to nepřál," odpověděl Radiožurnálu Miloš Zeman jasně na otázku, zda vidí možnost vzniku většinové vlády.

„Programy se totiž často vyruší a nakonec se nezvládne nic. Moje menšinová vláda udělala tři reformy – privatizovala banky, zprofesionalizovala armádu a zřídila krajskou samosprávu. Jaké reformy udělala Sobotkova vláda? Žádné, jen udržovala stav,“ řekl Zeman.

„Přes všechny kroky – EU je náš osud. Měli bychom v ní zůstat a měli bychom ji zevnitř kritizovat za neuvážené kroky.“ Miloš Zeman (prezident)

„Je tady i druhá varianta menšinové vlády, a proč ne. I já jsem měl menšinovou vládu, která trvala čtyři roky. Je to velmi vážně míněná varianta, ale není to varianta úplně jediná," dodal.

Zeman si také nemyslí, že mohl mít ANdrej Babiš jasno pouze na základě prvního kola jednání se stranami. Sám prezident použil metaforu slepic a kohouta. „Všechny slepice říkají, že to tomu kohoutovi nedají a obíhají takové kolečko. Když slepice uběhne zhruba dvě až tři kolečka, kohout na ni dolehne. I slepice má svou důstojnost, a kdyby neuběhla tři kola, tak by se cítila jako slepičí prostitutka.“

Podle prezidenta je třeba ostatním stranám ukázat, že existují i jiné možnosti, než jejich účast na vládě. „Z vlastní zkušenosti vím, jak těžké je vyhrát volby. Někteří lidé to nevědí, nikdy se nim to nepodařilo a ani se jim to do konce své kariéry nepodaří.

Abolici bych nevyužil

„Nikdy bych to neudělal. Jak jsem jednou v nadsázce řekl: Andrej Babiš neseděl 23 let, takže ho nelze srovnávat s Kajínkem. Já ho klidně jmenuji, i když bude trestně stíhán. Martin Půta je také trestně stíhán a je přitom hejtmanem, tedy premiérem kraje," uvedl Zeman o jmenování Andreje Babiše.

Dále Zeman hovořil i o případném referendu o Evropské unii. „Jsem pro referendum na toto téma, ale hlasoval bych proti. Tedy abychom zůstali v EU. Trošku mě dojalo, když mě Okamura vyzývá, abych podpořil zákon o obecném referendu. Takový zákon před více než 15 lety poprvé předložila moje vláda."

Zeman zmínil i současnou situaci své bývalé strany. Pád ČSSD sleduje se zármutkem. „Na druhé straně budu sociálním demokratům říkat, že mají jednu naději. A teda dostat se ze sedmi procent zpět na 32. Mě se to podařilo za pět let. Strana ale bude muset vyměnit předsednictvo.“

„Dnes jsem ani nepoužíval překlad ruské skupiny, protože tato skupina pokud vím tak úplně zanikla. Chtěl bych to připomenout těm, kteří je považovali za bojovníky za lidská práva v Ruské federaci,“ dodal na úplný závěr prezident.

Prezident ČR našel na @Radiozurnal1 metaforu pro povolební vyjednávání. Pokud byste potřebovali fundovaný komentář, jsem k dispozici. pic.twitter.com/f5071e03hS — Tomáš Kohout (@tkohout) 30. října 2017