Pospíšil: Krok Pekarové Adamové TOP 09 poškozuje. Prahu povede do voleb ODS, alespoň se upustí pára

Předsedkyně TOP 09 Markéta Pekarová Adamová už nebude kandidovat v podzimních volbách a nepovede tak pražskou kandidátku koalice Spolu. „Samozřejmě nás poškozuje, že před volbami odchází naše nejvýraznější tvář," přiznává pro Český rozhlas Plus pražský radní TOP 09 Jiří Pospíšil. Ten teď povede straníky na pražské kandidátce Spolu, první místo ale přenechává ODS. „Myslím, že se tím upustí pára v napětí mezi námi a ODS." Rozhovor Praha 23:21 19. února 2025

Už dříve se spekulovalo o tom, že by v čele pražské kandidátky Spolu mohla Pekarovou Adamovou nahradit Jana Černochová (ODS). To za aktuální situace předpokládá šéf pražských občanských demokratů Marek Benda. Zatím ale o podobně kandidátek pro sněmovní volby není rozhodnuto. Pane Pospíšile, vy jste v rozhovoru pro Seznam Zprávy nevyloučil, že byste vyhověl své odstupující šéfce a nahradil ji v čele pražské kandidátky. Už v tom máte jasno?

Pane redaktore, ten rozhovor byl trochu zkreslený. Já jsem tam řekl, že jsem připravený vést tu část kandidátky, kterou reprezentují kandidáti TOP 09. Ale také jsem řekl, že si myslím, že celou kandidátku Spolu má vést zástupce ODS. Moje ambice tak velké opravdu nejsou.

Něco jiného by bylo, pokud by kandidovala předsedkyně strany. Pak by bylo správné, aby jako šéfka strany byla lídryní celé kandidátky Spolu v Praze. Ale odstoupila a já jsem v zásadě komunální politik. Jsem připravený reprezentovat TOP 09, ale ne v čele kandidátky.

Možná je to trochu kostrbaté, ale je rozdíl být v čele kandidátů TOP 09, tedy v čele třetiny čtvrtiny kandidátky, a pak je něco jiného být v čele celé kandidátky Spolu. Podle mě tam má svého kandidáta postavit ODS. Praha je největší kraj a ODS je největší strana ve Spolu, která i nese největší politickou odpovědnost.

Svým prohlášením jsem upustil určité páry napětí, které ve Spolu v poslední době bylo. A to zejména v Praze, kde ODS uplatňovala právo mít lídra kandidátky. Myslím, že teď to povede ke zklidnění a rychlé domluvě. To preferuji.

Takže Markéta Pekarová Adamová po vás chtěla, abyste převzal její místo na kandidátce, ale zároveň ji nevedl. Rozumím tomu správně?

Ano. Paní předsedkyně si mě včera pozvala na rozhovor, sdělila mi důvody svého odchodu a současně mi řekla, že by byla ráda, kdybych byl teď hlavní reprezentant TOP 09 na pražské kandidátce. Já jí poděkoval za důvěru.

Ale teď to musí rozhodnout straníci, jsme demokratická strana. Zástupce pražské TOP 09 jsem svolal na neděli večer, v pondělí k tomu máme ještě krajský výbor. Tam to prodiskutujeme. Pro mě je důležité vědět, co si o tom myslí kolegové. Tohle není zkrátka formalita.

Pražská odpovědnost pro ODS

Neobáváte se, že to poškodí TOP 09 v Praze, když nebude mít lídra kandidátky?

TOP 09 bude mít ze 13 krajů dva lídry kandidátek Spolu. Je logické, že paní předsedkyně, pokud má zdravotní problémy, odstupuje, to nechci komentovat. Ale samozřejmě nás poškozuje, když nám odchází nejvýraznější tvář, byť je pro některé voliče kontroverzní.

Teď jde o to udělat maximum ve volbách. Pokud by se ukázalo, že strana neobhájí svých zhruba deset poslanců, tak by nás to výrazně poškodilo a strana by se mohla pomalinku minimalizovat.

Takže je důležité uspět a samozřejmě by bylo nejlepší, kdyby předsedkyně kandidovala a kdybychom měli lídra. Já vidím své možnosti, schopnosti a osobní preference a úplně se na lídra necítím. Ale jsem připraven pracovat v rámci svých možností maximálně, byť jsem měl úmysl být na kandidátce někde kolem desátého místa.

Jaké dva kraje tedy TOP 09 na kandidátce Spolu povede?

Hovoří se o Královéhradeckém kraji, kde by to měl být poslanec Matěj Ondřej Havel. Pak se skloňují ještě dva další kraje, ale o tom budou rozhodovat předsedové stran. Zaznamenal jsem, že se hovoří o Plzeňském nebo Ústeckém kraji.

Bohužel to nebude Praha. Tam by to bylo logické, ale musíme najít jiné řešení. A zároveň nechci, aby napětí mezi ODS a TOP 09 v Praze narůstalo.

To znamená, že pražskou kandidátku povede Jana Černochová (ODS)?

Povede ji zástupce ODS. Asi to bude Jana Černochová, ale to si musí rozhodnout strana. Je to největší kraj, největší odpovědnost.

Byla by to logická volba. Jako ministryně nese Jana Černochová největší odpovědnost za to, jak vláda fungovala, a sněmovní volby budou o tom, aby vláda svoje výsledky obhájila před voliči.

‚Je to teď těžší‘

Bylo by podle vás vhodné, aby řady TOP 09 rozšířil současný ministr zahraničí Jan Lipavský (dříve Piráti)?

Nevím, já jsem o tom s panem Lipavským vůbec nemluvil. Pro mě je to trochu virtuální realita. Nikdy jsem neviděl pana Lipavského na schůzi TOP 09, nikdy jsem od něj neslyšel, že by měl tyto ambice. A já nejsem příznivcem skokanů.

Jestli bude v některém kraji kandidovat – myslím, že se hovoří o Libereckém – tak určitě nebudu proti. Pokud se tam dohodnou, tak je to v pořádku. Ale není to případ pražské TOP 09, my máme celou řadu kandidátů, kteří chtějí pracovat ve volbách a chybí na kandidátce.

Jako člověk, který je v politice 30 let, nevěřím, že stranu zachrání zázračný skokan zvenku. Viděl jsem takových případů už dost a bohužel skočily nedobře.

TOP 09 je v koalici Spolu stranou výrazně proevropskou, zasazuje se třeba o přijetí eura. Jak moc se odchodem Markéty Pekarové Adamové oslabují proevropské postoje?

Já doufám, že nikoliv. Hlavním nositelem těchto témat je u nás europoslanec Luděk Niedermayer (TOP 09), který je naší viditelnou tváří v Bruselu.

Myslím, že o tom rozhodne výsledek voleb. Pokud se nám podaří obhájit dostatek poslanců a hlavně naše viditelné tváře – to jsou třeba poslanec Michal Kučera, ministr zdravotnictví Vlastimil Válek – tak předpokládám, že strana si na podzim v klidu navolí nové vedení, strana může pokračovat dál a prosazovat svůj program.

Pokud těmto lidem vystaví voliči špatné vysvědčení a TOP 09 v parlamentu výrazně oslabí, tak to samozřejmě nebude dobrá situace.

Samozřejmě že odchodem Markéty Pekarové Adamové jako strana oslabujeme. Kdybych to neřekl, tak bych lhal a to nemám ve svých letech zapotřebí. Ale není to konec strany.

Já jsem v ní od chvíle, co měla čtyři procenta, od té doby jí pomáhám, byl jsem jejím krizovým předsedou a stranu jsme udrželi. Proto myslím, že je šance, aby strana dál prosazovala svůj program. Ale je to teď těžší, to je třeba si přiznat.

