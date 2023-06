Česká pošta počítá do dvou let s rozdělením podniku, dozorčí rada schválila transformační plán

Dozorčí rada České pošty v úterý schválila transformační plán, který počítá do dvou let s rozdělením podniku. Schválení plánu bylo podmínkou pro jeho projednání vládou. Pošta to oznámila v tiskové zprávě. Transformace podle dřívějších informací spočívá v rozdělení pošty na provozovatele poboček poskytujícího služby objednané státem a komerční logistickou firmu.

Aktualizováno Praha 17:06 27. 6. 2023 (Aktualizováno: 17:36 27. 6. 2023)