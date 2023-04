Jsem příznivce vlády, ale chci slyšet, že má plán, kritizuje Půta zánik úřadů v chudších oblastech

Liberecký hejtman Martin Půta spojovaný s vládním hnutím STAN kritizuje kabinet za rušení úřadů ve venkovských oblastech. „Je to vzdálení veřejné správy od lidí,“ říká pro iROZHLAS.cz. Vláda by podle šéfa Starostů pro Liberecký kraj měla nejprve nastínit plán úspor, až pak začít šetřit. Půtovi vadí i to, že s hejtmany o změnách nikdo předem nemluvil. „Člověk si je přečte v médiích,“ podotýká. Jeho kraj přijde o pět finančních úřadů a 13 pošt. Rozhovor Liberec 20:06 13. dubna 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Martin Půta | Foto: René Volfík | Zdroj: iROZHLAS.cz

Liberecký kraj přijde o pět z deseti finančních úřadů. Jaké konkrétní problémy za tím vidíte?

Především nedává smysl, aby vláda po té, co vyjede do Jeseníku a intenzivně komunikuje záměr pomáhat hospodářsky slabým oblastem a územím, tak právě v těchto oblastech rušila další část veřejné správy.

Chápu, že je potřeba hledat úspory a stát se má chovat racionálně. Jenom nerozumím tomu, že věci probíhají bez toho, aniž by se dopředu diskutovaly, a člověk si je přečte v médiích. Třeba že pět finančních úřadů z deseti, které v kraji máme, zmizí, protože ministerstvo financí nepovažuje za důležité jejich fungování.

Než se toto rozhodnutí objevilo, tak o něm s vámi nikdo nemluvil?

Nikdo o tom se mnou nemluvil. Už v roce 2019, kdy na těchto pěti místech zavedla finanční správa provozní model dva plus dva, tedy minimálně dva zaměstnanci dva dny v týdnu, tak jsme upozorňovali tehdejší ministryni Alenu Schillerovou (ANO), že je to první krok k tomu, aby finanční úřady v těchto místech úplně zrušila. A nyní se ten plán naplnil.

Vláda jde cestou digitalizace. Potřebujeme ještě vůbec pobočky finančních úřadů?

Vláda jde cestou digitalizace. Je pravda, že třeba moje daňové přiznání putovalo na finanční správu z datové schránky.

Ale když budu mluvit konkrétně o Frýdlantsku — v našem kraji nejchudší oblasti, s největší nezaměstnaností a s nejmenším počtem lidí, kteří podnikají — tak je to další vzdálení veřejné správy od lidí.

A problémem je, že se ta oblast bude vylidňovat. Nesouhlasím s tím, jak dlouhodobě sestěhováváme lidi do okolí Prahy a vytváříme další chudé regiony. A domnívám se, že právě zánik dostupných veřejných služeb je jednou z příčin tohoto problému.

Nejprve plán, poté úspory

Kraje se budou muset vypořádat také s rušením pošt. Liberecký kraj přijde o 13 poboček. Jsou nějaká místa, kde by kvůli tomu mohly podle vás nastat problémy?

Jsem příznivcem této vlády. Nicméně bych očekával, že někdo bude komunikovat plán, který bude zahrnovat všechny kroky, které mají hledat úsporu ve veřejných rozpočtech, pokusí se je vysvětlit, a teprve poté je bude provádět.

Toto ad hoc oznamování už konkrétních kroků mi nepřijde jako dobrý způsob komunikace a shánění podpory pro hledání úspor, které je nutné. To co by měla ministerstva, vláda, centrální instituce zohledňovat, je dostupnost služeb v chudších oblastech, protože jinak se ty nůžky budou rozevírat. Nezdá se mi, že je model Česko a pak chudé Česko úspěšný pro rozvoj této země.

Ještě ke komunikaci ohledně rušení pošt.

Poté, co jsem se ozval, tak druhý den po oznámení jsme komunikovali se zástupci České pošty. Podle mě to mělo proběhnout předem. To samé se týká finančních úřadů.

Ale já bych rád znal ten cílový stav. Jaký je cílový stav na Frýdlantsku? Nakonec tam nebude ani pobočka úřadu práce? Nebo tam nakonec nezůstanou žádné úřady? Chtěl bych slyšet jasný cílový plán, jak bude vypadat veřejná správa v této zemi. A nezdá se mi, že ad hoc rušení je dobrá cesta k hledání racionálních úspor.

Chápu, že pokud jsou na rušených finančních úřadech vykazovány nižší výkony, tak se přemýšlí, jestli mají smysl. V médiích jsem si přečetl, že ministerstvo financí chce ušetřit 150 milionů korun za tři roky. To je určitě skvělý nápad. Ale zeptal bych se, jestli ty samé úspory bude hledat třeba na centrále finanční správy v Praze.

Když se ještě vrátím k poštám. Zaznívají i hlasy, že pošty už v dnešní době nejsou tak potřebné jako dřív. Souhlasíte?

Jejich rušení ve velkých městech je nutný krok, aby se pošta mohla zachránit. Dá se konstatovat, že se takto měla zachraňovat už před deseti lety. Protože počet úkonů, které pošta vykonává, významně dlouhodobě klesá. Vnímám rušení pošt, tam kde je více poboček, jako racionální první krok. A dá se očekávat, že budou muset následovat i další kroky, například posílení poboček Pošty Partner v partnerství s obcemi nebo jinými firmami a institucemi ve venkovských oblastech.

Věřím tomu, že bude nejdříve představený plán a cílový stav. A teprve poté se bude vedení České pošty ke krokům odhodlávat. A nebude to obráceně, jako to bylo teď.

Boj o pošty

Plzni se podařilo zachránit dvě pobočky České pošty. Provoz jedné z nich ale bude platit samo město. Máte něco podobného v plánu, tedy zachraňovat pobočky za vlastní náklady?

Z momentálních rušených 13 poboček jsme vyjadřovali pochybnost nad rušením jedné pobočky. Je to v místní části Liberce, která je samostatná, má vlastního starostu. Tam pošta zatím rozhodnutí změnila.

Od příštího roku pravděpodobně spustíme program na podporu tvorby Pošty Partner formou dotačního fondu, a to pro obce, které se rozhodnou takovou cestou jít.

Kus za kus? Změny rušených poboček. Česká pošta se snaží udržet plán na zrušení 300 poboček. V obvodu Liberec - Vratislavice nad Nisou sice pošta zůstane, zruší se ale pobočka v libereckém obchodním centru v Sousedské ulici. Plzeň zachránila dvě pobočky. Jednu ale bude platit ze svého a také se zřejmě zruší jedna z dlouhodobě uzavřených poboček, kterých jsou v Česku jednotky. Také Hadec Králové a Pardubice vyjednaly za určitých podmínek zachování jedné pošty.

Česká pošta se snaží udržet plán na zrušení 300 poboček. V obvodu Liberec - Vratislavice nad Nisou sice pošta zůstane, zruší se ale pobočka v libereckém obchodním centru v Sousedské ulici. Plzeň zachránila dvě pobočky. Jednu ale bude platit ze svého a také se zřejmě zruší jedna z dlouhodobě uzavřených poboček, kterých jsou v Česku jednotky. Také Hadec Králové a Pardubice vyjednaly za určitých podmínek zachování jedné pošty. Pošta Partner. Někteří starostové žádají vznik takzvané Pošty Partner, kterou může provozovat obec nebo soukromý subjekt. Některé výdaje ale hradí Česká pošta. Mluvčí podniku tak tuto možnost odmítl, protože by to znamenalo další náklady.

Někteří starostové žádají vznik takzvané Pošty Partner, kterou může provozovat obec nebo soukromý subjekt. Některé výdaje ale hradí Česká pošta. Mluvčí podniku tak tuto možnost odmítl, protože by to znamenalo další náklady. Pošta Partner Plus. Možností tak může být model Pošta Partner Plus. Obce by ale v takovém případě musely veškeré náklady na provoz pobočky hradit samy.

Zmínil jste zachráněnou pobočku v Liberci, o kterou poštu jde?

Jde o pobočku Liberec-Vratislavice. (Zruší se ale pobočka v libereckém obchodním centru v Sousedské ulici, pozn. red.)

Čekají vás ještě nějaká jednání s Českou poštou nebo ministerstvem financí?

Ohledně České pošty má jednání proběhnout ve všech městech, kterých se to týká. U nás v kraji je šest setkání se starosty a primátory.

A co se týká finančních úřadů, tak jsem v médiích zaznamenal, že je to hotová věc. Budeme se tomu pravděpodobně věnovat za dva týdny na krajském zastupitelstvu. Stejně jsme se tomu věnovali i v roce 2019, ani tehdy jsme nebyli spokojeni s argumenty, které vedly k omezení provozu. Považoval jsem to za chybu tenkrát, považuji to za chybu i nyní.

Budete se pokoušet to změnit? Například jednáním s ministerstvem financí, přesvědčit je svými argumenty, aby nerušili všechny pobočky, které chtějí ve vašem kraji zavřít?

Předpokládám, že k tomu krajské zastupitelstvo zaujme stanovisko. V roce 2019 jsem žádal o schůzku s ministryní financí, která na mě neměla čas. Jednal jsem s tehdejší ředitelkou Finanční správy, ale ke změně rozhodnutí nedošlo. Budu se i nyní snažit vysvětlovat na jednání, že tento způsob šetření a omezování dostupnosti další veřejné služby na venkově není správné rozhodnutí.