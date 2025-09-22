Pošta testuje výběr kartou jakékoliv banky na pobočce v Pardubicích. Služba se má od října rozšířit

Česká pošta začala v pilotním provozu nabízet výběr peněz kartou jakékoliv banky na přepážce. Od pondělí službu testuje na pobočce Pardubice 1, od října pak na dalších vybraných poštách Pardubického kraje. Uvedl to mluvčí pošty Matyáš Vitík.

Česká pošta

Minimální výběr kartou na pobočce je 100 korun, maximálně si může uživatel vybrat 3000 korun (ilustrační foto) | Foto: Jakub Jirásek | Zdroj: iROZHLAS.cz

„Pilot potrvá devět měsíců, pak se rozhodneme, zda službu rozšíříme i na další kraje,“ uvedl Vitík. V pilotním provozu nepůjde o pošty Partner. Služba je určena pro výběr peněz v místech, kde není dostupný bankomat.

Minimální výběr kartou na pobočce je 100 korun a maximálně si může uživatel vybrat 3000 korun. Denně může absolvovat jeden výběr. Poplatek za službu je 70 korun bez ohledu na výši vybírané částky.

Česká pošta provozuje 2900 poboček, z toho je přes 1000 pošt Partner. Dosud Česká pošta spolupracovala s ČSOB, se kterou má smlouvu na poskytování finančních služeb na pobočkách.

