Nic jsem neukradl, jen jsem zvedl ruku pro, říká válečný veterán a další adept z ANO na zbavení imunity

Do sněmovny by mohla brzy přijít další žádost o zbavení imunity. Tentokrát jde o poslance hnutí ANO Pavla Růžičku z Postoloprt na Ústecku, který čelí obžalobě kvůli údajně nevýhodnému prodeji domu z majetku města místní podnikatelce. „Své vydání nechám na mandátovém a imunitním výboru," říká v rozhovoru pro server iROZHLAS.cz válečný veterán. Ještě před volbami přitom prohlašoval, že dolní komoru vyzve, aby ho k trestnímu stíhání vydala. Rozhovor Praha/Postoloprty 10:48 30. listopadu 2017

Jste jeden z deseti zastupitelů z Postoloprt, kteří čelí obžalobě z porušení povinnosti při správě cizího majetku. O co v případu přesně jde?

Jde o prodej domu v Postoloprtech. Zastupitelstvo města chtělo v roce 2008 uvedenou nemovitost vzhledem k jejímu technickému stavu prodat – dům měl porušenou statiku, spadlé stropy.

Nechalo proto udělat odhad, který byl tehdy asi 1,6 milionu korun. Nemovitost se nabídla k prodeji, ale nikdo o ni neměl zájem. Předchozí zastupitelstvo tak cenu snížilo na milion korun. Přihlásili se dva zájemci, z toho jeden místní podnikatel, který nabídl půl milionu korun. Ten na nás pak podal i trestní oznámení.

Celý případ tedy vznikl na základě trestního oznámení podnikatele, který měl o koupi domu původně zájem?

Přesně tak. Město mu dům neprodalo a nabídku zrušilo. V roce 2014 nastoupilo nové zastupitelstvo, které dům vrátilo do prodeje. Všichni jsme věděli, v jak špatném stavu dům je, a nechtěli jsme proto do něj investovat peníze. Byla tam jedna místní podnikatelka, která v jedné dolní místnosti měla půjčovnu šatů a krejčovství. Ta se také jako jediná zájemkyně o koupi domu přihlásila. Nechali jsme zpracovat dva odhady nemovitosti, jeden byl 900 tisíc, druhý byl na jeden milion, což je cena místně obvyklá.

Zastupitelstvo prodej schválilo. Deset zastupitelů bylo pro prodej domu, tři tam nebyli, jeden se zdržel, jeden byl proti. Proces proběhl s tím, že původní nájemkyně si na koupi chtěla vzít hypotéku, ale vzhledem ke stavu domu ji nedostala. My ale v pravidlech máme, že je možné splácet nemovitost městu napřímo s řádným úrokem, ten činil asi 280 tisíc.

Na dalším zasedání to zastupitelstvo města schválilo a na toto jednání přišel i místní podnikatel, který měl původně o koupi domu zájem. Nabídl nám, že nám za dům zaplatí milion, že přinese peníze v hotovosti. Starosta ho ale odmítl s tím, že dům je již prodaný. Ten podnikatel pak šel na státní zastupitelství a podal trestní oznámení. To bylo asi v roce 2015.

„My jsme věděli, jaká cena místně obvyklá je. Postoloprty jsou vyloučenou lokalitou, je tam spousta nepřizpůsobivých, takže ceny nemovitostí tam jsou, jaké jsou.“

Co se dělo potom?

Policie začala vyšetřovat deset zastupitelů včetně starosty a místostarosty. My jsme jim přesně popsali tu situaci. Měli jsme k dispozici odhady od bank - zákon o obcích říká, že obec svůj obecní majetek prodává za cenu místně obvyklou. Věděli jsme, jaká cena místně obvyklá je. Postoloprty jsou vyloučenou lokalitou, je tam spousta nepřizpůsobivých, takže ceny nemovitostí tam jsou, jaké jsou.

Na zasedání zastupitelstva jsme dostali zpracované podklady od městského úřadu, kde byla předchozí situace přesně popsána. Policie si ale nechala udělat odhad. Ne ale na cenu místně obvyklou, ale na cenu vyhláškovou. To je úplně jiný odhad, který se dělá podle tabulek. Znalec se v tom domě vůbec nebyl podívat. Odhad pro policii tak byl 1 502 064 korun a o těch 502 064 nás začali stíhat. Přitom údajná škoda přesáhla jen o 2064 korun půl milionu, takže jsme stíháni ve vyšší trestní sazbě (za značnou škodu při správě cizího majetku lze uložit až pětiletý trest za mřížemi - pozn. red.).

Pak tedy přišlo obvinění.

Ano, mysleli jsme, že je to vyřešené, ale najednou přišla obsílka. Znovu jsme policistům vše vysvětlili, oni ale jednali účelově, pro ně je to velká kauza. Podali jsme řádně stížnost, ale nikdo to nereflektoval.

Nechali jsme si pro jistotu znovu udělat další dva odhady, na cenu místně obvyklou, nechali jsme si zpracovat i stanovisko ministerstva vnitra, odboru dohledu nad samosprávou, jestli jsme postupovali správně, jestli jsme dodrželi zákon o obcích. Řekli, že jsme vše řádně vyhlásili, všechno řádně zdůvodnili a řádně stanovili cenu.

Dále jsem požádal ministerstvo spravedlnosti o dohled, protože už jsem věděl, že je to jasně politické. Skupina, která podala trestní oznámení, se tak už připravuje na komunální volby. Pokud je deset zastupitelů stíháno a byli by náhodou odsouzeni, tak se jim otevře cesta.

Mocenské zájmy?

Co to je za skupinu, kterou zmiňujete? Kolem podnikatele, o kterém jste mluvil v úvodu?

Ano. Je to člověk, který pronajímá Vietnamcům večerky, obchoduje se sudových vínem.

Vy jste ale zmiňoval, že jde o mocenskou skupinu.

Protože chtěl být starostou v tomto volebním období, chtěl jít za ANO v roce 2014 do voleb.

A on tedy nekandidoval?

Ne, my jsme ho tam nedali. Věděli jsme, co je zač.

Vaším zvolením do sněmovny se ale trestní stíhání přerušilo, získal jste poslaneckou imunitu a soud bude muset zažádat o vaše vydání. Ten to ale zatím neudělal, že? (rozhovor probíhal ve středu - pozn. red.)

V úterý jsem mluvil s panem předsedou sněmovny (Radek Vondráček z hnutí ANO – pozn. red.) a zatím tu informaci nemám. Udělali jsme všechno v souladu se zákonem o obcích, máme to potvrzené od kontrolního orgánu. Najednou někdo přijde a řekne, že to byl trestný čin. Nejhorší na tom je, že policista ani státní zástupkyně za to nenesou nejmenší odpovědnost.

„Já jsem nic neukradl, jen jsem v zájmu města zvedl ruku a řekl jsem: prodejme dům. Jsem hrozně rád, že jak pan Babiš, tak celorepublikový výbor se za mě postavili a na kandidátce mě nechali. Mezi obviněnými je ředitel základní školy, starosta-učitel, místostarosta-stavař, samí slušní lidi. Já sám jsem válečný veterán, který dvakrát nasazoval život v Iráku. Pak přijde nějaký policista a začne vám tohle dělat.“

Mezi obviněnými je ředitel základní školy, starosta-učitel, místostarosta-stavař, samí slušní lidi. Já sám jsem válečný veterán, který dvakrát nasazoval život v Iráku. Pak přijde nějaký policista a začne vám tohle dělat.

Na kandidátce hnutí ANO v Ústeckém kraji jste kandidoval ze třetího místa. Řešila to vaše krajská organizace, že jste trestně stíhán?

Ano, zvažovalo se to. Situace se samozřejmě nějakým způsobem vyvíjela, dokládal jsem to našemu celorepublikovému výboru, měli všechny materiály k dispozici. Věděli, o co jde. Já jsem nic neukradl, jen jsem v zájmu města zvedl ruku a řekl jsem: prodejme dům. Byla o tom velká diskuse. Jsem hrozně rád, že jak pan Babiš, tak celorepublikový výbor se za mě postavili a na kandidátce mě nechali. Za to jsem jim hrozně vděčný.

Byly tedy i kritické hlasy?

Samozřejmě byly tam i kritické hlasy, pak spíš ale byly i hlasy, že pokud z kandidátky odejdu, tak se to posune a bude z toho mít prospěch někdo jiný.

Požádáte vy sám o zbavení imunity?

Už jen díky tomu, jaké věci a nepřesnosti v soudním jednání zatím byly, tak v zájmu všech zastupitelů v republice chci, aby se na půdě Parlamentu o tomto problému mluvilo, aby se jasně přijala odpovědnost státních zástupců a policie, aby si nemohli dělat, co chtějí, a nemohli svévolně stíhat na základě své neznalosti zákona o obcích slušné lidi. Chci, aby se o tom hovořilo na plénu sněmovny, já tam k tomu také mluvit.

Dobře, chcete na základě vlastní zkušenosti otevřít určitou debatu, a požádáte tedy o své vydání k trestnímu stíhání?

Já se k tomu asi vyjadřovat nebudu, nechám to na mandátovém a imunitním výboru. Sám za sebe hlasovat nebudu tak, ani tak. Vinu absolutně necítím. Když navíc vidím, jak dlouho se to táhne, tak nevěřím, že se to za ty čtyři roky vyřeší. Chci o tom začít mluvit na plénu sněmovny, aby detaily byly rozebrány.

Pokud by vám imunita zůstala, nebylo by to nefér vůči vašim kolegům z Postoloprt a nepokřivilo by to soudní proces?

Se všemi jsem o tom mluvil. Ze začátku jsem říkal, že se imunity okamžitě vzdám, nemám s tím sebemenší problém…

Ano, to jste před volbami řekl i například regionálnímu Deníku.

…ti lidé mi ale spíše řekli: Nedělej to, podívej se, co oni s námi udělali, ať se na plénu o tom mluví a ať se udělá něco ve prospěch zastupitelů, vždyť nebude chtít nikdo kandidovat.

Váš předseda Andrej Babiš je společně s Jaroslavem Faltýnkem také trestně stíhán. Sněmovna bude hlasovat o jejich vydání. Jak se k tomu postavíte?

Jsem seznámen jenom s tím, co proběhlo v tisku. Počkám, až nás s tím seznámí mandátový a imunitní výbor a dá nám k tomu doporučení. Nejsem teď rozhodnutý.

A co se týče vydání Bohuslava Svobody z ODS k trestnímu stíhání kvůli kauze opencard?

Tam rozhodnutý jsem. Hlasovat budu o nevydání. Myslím si, že je to další případ perzekuce zastupitelů.