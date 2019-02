Zvrat v kauze poslance ANO Růžičky. Postoloprty na prodeji domu podle znalce ještě vydělaly

Kvůli údajně nevýhodnému prodeji obecního domu v Postoloprtech na Lounsku si před dvěma lety vyslechlo obžalobu hned deset tamních zastupitelů, a to včetně současného poslance ANO Pavla Růžičky. Kase severočeského města měli způsobit škodu přes půl milionu. Nyní ovšem v případu nastal zvrat: podle revizního posudku na prodeji nemovitosti zastupitelé ještě městu 50 tisíc korun vydělali, znalec ji totiž ocenil na míň, než za kolik byla prodaná. Původní zpráva Postoloprty 6:00 25. února 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Poslanec ANO Pavel Růžička a dalších devět zastupitelů Postoloprt si v roce 2017 vyslechlo obžalobu pro podezření z nedbalostního porušení povinností při správě cizího majetku | Foto: Michaela Danelová, Wikimedia | Zdroj: Koláž iROZHLAS

Obžaloba podle soudního znalce vychází z posudku, který neodpovídá tržní ceně. „Posudek se totiž situací na trhu s nemovitostmi v daném segmentu vůbec nezabývá, a ani neanalyzuje, jaké postavení by na tomto trhu posuzované nemovitosti mohly mít,“ píše se v dokumentu, který zadal Okresní soud v Chomutově a který má server iROZHLAS.cz k dispozici.

Bojí se stíhaní politici znovu angažovat? ‚Denně jsme jednou nohou v kriminále,‘ říká obžalovaný starosta Číst článek

Soudní znalec kritizuje hlavně zvolenou metodiku, pro určení ceny domu je podle něj nepoužitelná.

„Zpracovatel se nesprávně rozhodl využít pro určení tržní hodnoty objektu metodiku, která je určena výhradně pro stanovení takzvané ceny zjištěné, a která byla ministerstvem financí vytvořena především pro účely finanční správy, respektive pro řádný výběr daní. Pro stanovení tržní hodnoty je ale tento postup zcela nevhodný,“ stojí dále v revizním posudku, který čítá 78 stran.

Postoloprtská kauza se týká domu na Marxově náměstí, který se město snažilo několik let prodat. Nakonec se to povedlo v roce 2015, kdy ho desítka zastupitelů včetně tehdejšího starosty a místostarosty „přiklepla“ místní podnikatelce za zhruba milion korun. Tehdy si nemovitost nechali ocenit hned od dvou bankovních společností.

Nepoužitelné posudky

I v posudku obhajoby, který cenu nakonec odhadl na 1,1 milionu korun, soudní znalec našel nedostatky. „Celková koncepce sice plně odpovídá zásadám tržního oceňování, bohužel i zde je nutno upozornit na některé nedostatky, který revidovaný znalecký posudek poněkud znevěrohodňují,“ uvádí.

Soudní znalec v revizi obhajobě vytýká například to, že se nepřihlédlo k budoucímu výnosu domu či že se hledaná cena odvíjela od realitní inzerce, nikoli od už prodaných nemovitostí v dané oblasti. Ačkoli se tedy použila odpovídající metodika, není možné podle dokumentu „výslednou hodnotu považovat za cenu posuzovaných nemovitostí, a to opět nikoli z pohledu její výše, ale z pohledu nedostatečné průkaznosti aplikovaných přístupů.“

Dům v centru Postoloprt, o který se hraje v tamní kauze:

A k jaké ceně dospěl soudní znalec? Tržní hodnotu, kterou měl dům v Postoloprtech v roce 2015, odhadl na 950 tisíc korun. Revizní posudek pro chomutovský soud zpracoval znalecký ústav Vysoké školy ekonomické v Praze. Na jeho závěry minulý týden upozornil server ceska-justice.cz.

Podle vyšetřovatelů se přitom daný dům prodal pod cenou. Policejní znalec ho ocenil na zhruba 1,5 milionu korun, městu tak podle obžaloby vznikla více než půlmilionová škoda. „Způsob, jakým obvinění postupovali při prodeji předmětné nemovitosti, svědčí o zřejmé bezohlednosti k řádné správě majetku města,“ argumentovala v obžalobě lounská státní zástupkyně Radka Pavlišová.

Ta se nyní k obsahu revizního posudku nechtěla vyjadřovat. „Znalec, který zpracoval revizní znalecký posudek, bude ve věci slyšen a teprve po jeho výslechu bude možno spolehlivě stanovit další postup,“ řekla serveru iROZHLAS.cz Pavlišová.

Kauza jde do finále

Termín dalšího projednávání u soudu zatím není podle mluvčí Okresního soudu v Chomutově Lenky Chalupové stanoven, případ se však podle ní chýlí ke konci. „Paní soudkyně (Kateřina Vltavská – pozn. red.) aktuálně očekává stanoviska k možnosti čtení znaleckého posudku v rámci hlavního líčení. Po obdržení stanovisek bude nařízeno hlavní líčení a paní soudkyně zamýšlí v co nejkratší době věc ukončit,“ odpověděla na dotaz redakce.

„Dokud budu dýchat, tak až tohle skončí, začne teprve ta opravdová kauza. Budu se tvrdě soudit o materiální i nemateriální újmu.“ Zdeněk Pištora (starosta Postoloprt )

Obžalobě čelí také současný starosta Postoloprt Zdeněk Pištora (Občané pro město a venkov), který loni na podzim post v komunálních volbách obhájil. „Revizní soudní posudek po letech soudních tahanic jednoznačně prokázal naprostou nevinu zastupitelů města Postoloprty,“ reagoval pro server iROZHLAS.cz.

Dokument podle starosty dokládá, že posudek vyšetřovatelů byl vypracován „špatně a nekvalitně“. „Od začátku jsme na to upozorňovali, ale nebyli jsme vyslyšeni,“ pokračoval. Pištora se proto podle svých slov chystá soudit o odškodné. „Dokud budu dýchat, tak až tohle skončí, začne teprve ta opravdová kauza. Budu se tvrdě soudit o materiální i nemateriální újmu,“ doplnil.

V případu figuruje také současný poslanec ANO Pavel Růžička, který se mezitím dostal do sněmovny a zvolením získal imunitu. Dolní komora ho ale loni v lednu nevydala, stíhání se tak v jeho případě pozastavilo na dobu mandátu. Růžička vinu od začátku odmítá, stíhání je podle něho účelové.

„Jen se potvrdilo to, co říkáme od začátku. Byl to komplot,“ řekl zákonodárce, který loni do zastupitelstva v Postoloprtech už nekandidoval. Policie se podle něj začala případem zabývat na základě trestního oznámení místního podnikatele, který měl o dům také zájem.

Poslanec hnutí ANO Pavel Růžička získal zvolením do sněmovny poslaneckou imunitu | Foto: Michaela Danelová | Zdroj: Český rozhlas

Na možné pochybení vyšetřovatelů Růžička předloni upozornil Generální inspekci bezpečnostních sborů (GIBS). Ta ale podnět předala na lounské státní zastupitelství, které má případ na starosti.

„Vzhledem k tomu, že byl tento případ v té době již v řízení před soudem, postoupili jsme stížnost k možnému vyhodnocení činnosti pro výkon dozoru státního zástupce,“ uvedla mluvčí inspekce Ivana Nguyenová. Zda přezkum nakonec proběhl, ale není zřejmé.

Okresní státní zastupitelství v Lounech řídil tehdy současný šéf GIBS Radim Dragoun. Ten na dotaz serveru iROZHLAS.cz potvrdil, že podnět od inspekce skutečně dorazil. „Byl postoupen k vyřízení přímo dozorové státní zástupkyni. Pokud jde o jeho obsah či výsledek přezkumu takového rozhodnutí, pak toto mi nepřísluší v mé současné funkci již komentovat,“ řekl.

Státní zástupkyně Pavlišová podala na desítku tehdejších zastupitelů Postoloprt v lednu 2017 obžalobu pro podezření z nedbalostního porušení povinností při správě cizího majetku. Pokud by soud uznal jejich vinu, mohlo by jim hrozit až pět let za mřížemi.