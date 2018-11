Při víkendových honech postřelili myslivci tři své kolegy. Na Příbramsku jeden z nich přišel o prsty

Postřelené myslivce záchranáři ošetřili a předali do spádových nemocnic.

„Jeden z účastníků honu na Praze-východ byl střelen do hýždí, druhý na Příbramsku byl trefen do ruky, přičemž mu byly amputovány dva prsty, a třetí na Kutnohorsku byl trefen broky do ruky a nohy,“ popsala Radiožurnálu mluvčí středočeské záchranné služby Petra Effenbergerová.

Při honu na Chomutovsku postřelili myslivce. Transportoval ho vrtulník Číst článek

Policisté při sobotních honech udělali dechovou zkoušku u 139 myslivců - ani u jednoho z nich alkohol nenaměřili.

Podle jednatele Okresního mysliveckého spolku ve Žďáře nad Sázavou Oldřicha Sedláře za incidenty zřejmě může nekázeň. „To jsou zejména ti, co se lovu nemůžou dočkat, my jim říkáme sváteční myslivci,“ uvedl.

Tragicky skončil hon na Slovensku u Nitry. Tam v sobotu zemřela po střele do zad devětadvacetiletá žena, která naháněla bažanty.