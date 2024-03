Posudkem za miliony staženým z internetu se bude zabývat dozorčí rada pražského dopravního podniku

Dozorčí rada pražského dopravního podniku se bude na své další schůzi zabývat znaleckým posudkem, který pro firmu vyrobil znalec Vladimír Kulil. Radiožurnál v minulém týdnu upozornil, že dokument, který stál téměř 7 milionů korun, je z velké části kompilát textů jednoduše zkopírovaných z internetu. Kulilovou práci řeší i dozorčí rada Komory soudních znalců, jejíž je prvním místopředsedou. Praha 7:00 19. března 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Pražský dopravní podnik se bude zabývat znaleckým posudkem (ilustrační foto) | Zdroj: Fotobanka Profimedia

Báňská univerzita v Ostravě, na níž Kulilův znalecký ústav působí, se ke kauze po jejím zveřejnění ani po dotazech Radiožurnálu nevyjádřila.

Pražský dopravní podnik (DPP) se bude zabývat znaleckým posudkem, který si v loňském roce nechal vyrobit u znaleckého ústavu báňské univerzity v Ostravě. Chtěl ho použít v soudním sporu, ve kterém po DPP vymáhá firma Inženýring dopravních staveb více než 370 milionů korun.

Za posudek zaplatila městská firma 6,8 milionů včetně daně. Jak ale v týdnu upozornil Radiožurnál, dokument, který má sloužit jako jeden z klíčových důkazů v soudním líčení, tvoří z velké části hlavně dlouhé pasáže vykopírované z internetových stránek.

Předseda dozorčí rady DPP Zdeněk Hřib (Piráti) po zveřejnění informací Radiožurnálu napsal, že se věc prověří. „Záležitostí se bude zabývat Dozorčí rada Dopravního podniku hlavního města Prahy,“ uvedl. Její nejbližší jednání se bude konat 27. března.

Na dozorčí radě se chce tématu Kulilova posudku věnovat i opoziční zastupitel a člen dozorčí rady Ondřej Prokop (ANO). „Dopravní podnik zásadně pochybil a svou nedbalostí ohrozil soudní spor s IDS. Jedná se o další nezodpovědný krok, který vyvolává vážné otázky o schopnostech vedení podniku,“ tvrdí Prokop. „V dozorčí radě budu požadovat vyšetření celé záležitosti a vyvození odpovědnosti těch, kdo za tímto rozhodnutím stojí,“ dodal.

Znalci šetří, univerzita mlčí

Prací Kulila na posudku se zabývá i dozorčí rada Komory soudních znalců, řekl Radiožurnálu její předseda Vladimír Vácha. On sám se ke Kulilovu posudku a jeho kvalitě vyjadřovat nechtěl. Mimochodem, v orgánech komory sám Kulil působí a to na pozici prvního místopředsedy.

Radiožurnál zároveň dříve informoval, že posudek navíc už rok zkoumá ministerstvo spravedlnosti. Se stížností se na ně obrátila firma IDS, která se soudí s Dopravním podnikem a v jejíž neprospěch posudek vychází. Ve stížnosti poukazuje nejen na to, že posudek je do velké míry kompilát, ale zpochybňuje i to, že byl Kulilův Ústav oceňování majetku na ekonomické fakultě kompetentní k jeho vypracování.

„Znalecký ústav měl odmítnout vypracování takového posudku,“ zmínil advokát IDS Vít Plichta. Vedení báňské univerzity si ale stálo za tím, že posudek napsalo kompetentní pracoviště. Radiožurnál požádal univerzitu o aktuální vyjádření po vydání původního textu. Ani po několika dnech ale žádná reakce nedorazila.

Ctrl+c

Pro připomenutí. Probíraný posudek má dvě části o celkem 584 stranách. Radiožurnál ale zjistil, že posudek tvoří hlavně stovky stran textů stažených z různých internetových stránek nebo třeba zmíněná vysokoškolská prezentace. Například v první části posudku zabírají okopírované pasáže výraznou většinu stran.

Autor zmíněné prezentace, geolog Petr Kycl, navíc upozornil, že při kopírování pasáží z jeho prezentace udělal Kulil chyby, když k některým pojmům přiřadil špatné definice. „Text vznikl opravdu prostým kopírováním bez kontroly a zamyšlení, k čemu by měly formulace vlastně sloužit,“ uvedl Kycl, který pracuje pro Českou geologickou službu a navíc je sám autorem několika znaleckých posudků.

Problematické jsou ale i další části posudku. Kulil do něj zkopíroval dlouhé pasáže z přinejmenším čtyř různých zdrojů. Největší část vzal z webových stránek České komory autorizovaných inženýrů a techniků (ČKAIT).

Obsah překlopený ze stránek jejího informačního systému Profesis metodou copy+paste (tedy zkopírovat a vložit pomocí klávesových zkratek ctrl+c a ctrl+v) je použitý několikrát a zabírá více než polovinu z 256stránkového posudku, respektive jeho první část.

Profesní komora už dříve uvedla, že se chce bránit. „S texty může nakládat ČKAIT, ale nikdo jiný. O použití nás nikdo nežádal a i na našem systému je jasně uvedeno, že se na tyto texty smí odkazovat, ale nesmí se používat pro komerční účely. Sami jsme o tomto zneužívání textu nevěděli, takže to budeme řešit. Předložíme to odpovědným orgánům,“ uvedla pro Radiožurnál po prostudování posudku mluvčí ČKAIT Markéta Kohoutová.

Ctrl+v

Sám znalec Kulil se hájil tím, že informace na stránkách komory „jsou pro všechny volně přístupné“. Dotazy reportérů, proč odtud zkopíroval tak rozsáhlou část svého posudku, si ale ani pořádně nevyslechl. „Co vám komora říká, je nám úplně jedno, protože my pracujeme správně,“ reagoval podrážděně.

„To jsou odborné věci. Znalecký posudek je odborná stať od A až do Z. Je to dokument, který je odborný. Vy tomu nerozumíte,“ pokračoval a několikrát to zopakoval. Přes mluvčí univerzity Petru Halíkovou Kulil ještě vzkázal, že posudek vznikl pro konkrétní soudní spor a nejedná se tak o komerční činnost, kterou argumentuje ČKAIT.