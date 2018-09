Posudkoví lékaři možná nebudou muset do důchodu v 70 letech. Poslanci podpořili vládní novelu

Posudkoví lékaři možná nebudou od ledna spadat pod státní službu, ale pod zákoník práce. Počítá s tím vládní novela, kterou podpořili poslanci. Posudkoví lékaři by tak mohli dál pracovat i po dosažení věku 70 let. V tom by jim jinak bránil právě zákon o státní službě.

