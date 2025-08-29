Posun u pádu lanovky na Ještěd: policie stíhá další osobu, viní ji z obecného ohrožení z nedbalosti

V případu kolem pádu lanovky na Ještěd je nový obviněný. Liberecká policie začala koncem července stíhat právnickou osobu, zjistil iROZHLAS.cz. Firma čelí obvinění z obecného ohrožení z nedbalosti, podala si proti tomu stížnost. Rozhodovat o ní bude dozorující státní zástupce. Obvinění za stejný trestný čin čelí v souvislosti s tragickou událostí ještě další tři lidé. Probíhá společné stíhání, konec vyšetřování se tak oddaluje.

V neděli 31. října 2021 ve 13.38 v Liberci spadla jedna kabina lanové dráhy na Ještěd

V neděli 31. října 2021 ve 13.38 v Liberci spadla jedna kabina lanové dráhy na Ještěd | Zdroj: Drážní inspekce

„28. července 2025 policejní orgán vydal usnesení o zahájení trestního stíhání právnické osoby pro spáchání přečinu obecného ohrožení z nedbalosti podle paragrafu 273, odstavce 1 a 2b trestního zákoníku. Právnická osoba si proti usnesení podala stížnost, o které budu následně rozhodovat,“ řekl pro iROZHLAS.cz náměstek liberecké okresní státní zástupkyně Kamil Látr, který vyšetřování pádu lanovky na Ještěd dozoruje.

Zastupitelé Libereckého kraje odsouhlasili nákup Ještědu. Hotel a vysílač odkoupí za 181 milionů korun

Rozhodnutí o tom, zda je možné firmu za daný trestný čin stíhat, může podle Látka zabrat řádově měsíce. Vyšetřování tragického pádu lanovky, při kterém v roce 2021 zemřel strojvedoucí kabiny, se tak prodlužuje. Probíhá podle státního zástupce totiž společné stíhání.

Původně kriminalisté v roce 2023 obvinili z obecného ohrožení z nedbalosti čtyři lidi a jednu firmu. Státní zástupce Látr ale posléze vyhověl dvěma stížnostem proti obvinění a u jedné fyzické osoby a u právnické osoby, konkrétně Českých drah coby tehdejšího vlastníka lanovky, stíhání zrušil.

Tragický pád lanovky

Tragická nehoda na visuté lanovce se stala 31. října 2021. Kabina ze stanice vyjela ve 13.37:40, tažné lano se přetrhlo o 26 vteřin později a na zem spadla kabina ze zhruba třicetimetrové výšky zřejmě o dalších 16 vteřin později.

Inspekce dospěla k závěru, že tažné lano se přetrhlo kvůli přetížení tahem. „Kdy významným prvkem přispívajícím k procesu poškození byla zjištěná výrazná koroze jednotlivých drátů tažného lana, která vedla k oslabení jejich průřezu,“ popsala inspekce.

Pád nepřežil průvodčí, v kabině pro 35 lidí byl sám. Třinácti cestujícím ve druhé kabině se nic nestalo, zůstala viset na nosném laně 15 metrů nad zemí. Její průvodčí ručně aktivoval záchrannou brzdu a zastavil kabinu, která po přetržení tažného lana prudce sjížděla zpátky k dolní stanici. Z kabiny pak museli cestující vyprostit hasiči.

