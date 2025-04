Posun v kauze úřednice, která zaplatila 300 tisíc za vraždu manžela. Policie navrhuje obžalobu tří lidí

K rozvoji školství je třeba kraje motivovat, říká sociolog. Peníze by podmínil místem ve třídách

Financování krajů není závislé na tom, co dělají a jestli navyšují kapacity. Kdyby část byla závislá na tom, že mají dost kapacit na středních školách, tak by je to nutilo se zamyslet, říká Prokop.