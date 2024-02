V Trutnově se přemnožili potkani, město nařídilo deratizaci. Lidé ji musí provést na vlastní náklady

V třicetitisícovém Trutnově se přemnožili potkani. Radnice proto na území města obecně závaznou vyhláškou nařídila deratizaci. Majitelé nemovitostí by ji měli provést na své náklady v době od 1. března do 15. května, uvedla mluvčí radnice Michaela Dědková. Naposledy město plošnou deratizaci nařídilo v roce 2018. Trutnov 17:42 21. února 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít V Trutnově se přemnožili potkani, radnice nařídila deratizaci (ilustrační foto) | Zdroj: Pixabay

Vyhlášku přijalo zastupitelstvo města na zasedání loni v prosinci. Reagovalo tím na zvýšený výskyt potkanů obecných. Hlodavci se objevili zejména na sídlištích a v centru města, a to na Krakonošově náměstí a v okolních ulicích Bulharská, Jihoslovanská, Dlážděná, Havlíčkova, Příčná, Palackého a Vězeňská.

V Česku stále roste populace hrabošů. Nejvíce se přemnožili na Moravě, způsobují problémy farmářům Číst článek

„Při prokazatelném přemnožení může obec nařídit provedení speciální ochranné deratizace vydáním obecně závazné vyhlášky. Aby deratizace měla potřebný efekt, je nutné ji provést celoplošně,“ uvedla vedoucí městského odboru životního prostředí Vendula Kasperová. Deratizaci musejí ve svých provozovnách zajistit podnikatelé, u bytových a nebytových prostor jejich vlastníci nebo společenství vlastníků.

„Oprávnění k provádění speciální ochranné deratizace mají dle zákona pouze odborníci s osvědčením. Náklady nesou majitelé nemovitostí,“ uvedla radnice. Například společnost Ekosan servis v ceníku uvádí cenu při plošné deratizaci potkanů 0,50 až 1,80 koruny za metr čtvereční s minimální cenou výjezdu 1500 korun. Firma Deratizace4you uvádí cenu deratizace objektu o velikosti 200 metrů čtverečních 690 korun.

Zcela vymýtit hlodavce z města je podle radnice nemožné, ale lze dělat řadu preventivních opatření proti jejich množení. „Lidé by měli hlodavcům zamezit přístup k potravě, zejména vyspravit kanalizační přípojky, aby se potkani nedostali do potrubí a šachet. Dále by měli zabezpečit popelnice a kontejnery,“ uvedla Kasperová.