Třetina zmrzlin v kornoutu nesplňuje hygienické normy, varují inspektoři. Zákazník to často nepozná

Pokud se v horkých dnech osvěžujete zmrzlinou nebo ledovým nápojem, možná vás zarazí, že zhruba třetina z nich nesplňuje hygienické normy. Zjistili to inspektoři Státní zemědělské a potravinářské inspekce. Ti mají letos za sebou okolo poloviny plánovaných kontrol. Řada provozovatelů podle nich opatření podceňuje, rezignují třeba na pravidelné čištění výrobních strojů. Praha 21:31 12. srpna 2020

Inspektoři se na kontrolu pultu s různými druhy zmrzliny halí do igelitových ochranných obleků a nasazují gumové rukavice, aby případně sami ničím vzorky nekontaminovali. Poprosíme vás o přípravu jedné porce zmrzliny s mléčnou složkou, ve vašem případě smetanové. Budeme dokumentovat prostor, kde je uložená, následně samotný vzorek. Takto je vzorek připraven,“ vysvětluje inspektor Pavel Haas. Vzorek je ve skutečnosti jeden kopeček zmrzliny i s kornoutem, který pak kontroloři dají do speciálního sáčku a přenosné ledničky, ve které putuje na rozbor.

Speciálním teploměrem taky inspektoři prověřují nádobu, ze které prodejce zmrzlinu vydává. „Teplota je vyhovující, minimálně minus osm,“ říká Haas. „Při odběrech se zaměřujeme především na zmrzliny s mléčnou složkou, protože při delším skladování se může projevit růst mikroorganismů. V tomto případě budeme odebírat vzorek na listérie a salmonelu. Provedeme senzoriku prostoru, jestli je čistý, jestli tam nejsou nějaké nečistoty. Potom kontrolujeme i prostředí okolo, kde je zmrzlina předávána zákazníkovi.“

Podobným způsobem kontrolují inspektoři i výrobníky ledu. Podle mluvčího inspekce Pavla Kopřivy letošní výsledky nejsou moc dobré. „30 procent odebraných vzorků zmrzlin nevyhovuje v mikrobiologických parametrech, u ledu do nápojů je to dokonce 43 procent. Tyto výsledky přibližně korelují s výsledky loňských let, kdy se čísla pohybují mezi 25 a 30 procenty u zmrzlin a 40 až 45 procenty u ledu do nápojů.“

Řada provozů prý hygienická opatření stále podceňuje. „Rezignují na pravidelné čištění strojů na výrobu zmrzlin a zařízení na výrobu ledů do nápojů. Tato zařízení vyžadují pravidelnou, prakticky každodenní péči a dezinfekci, tak aby nemohlo docházet k přenosu bakteriální kontaminace,“ vysvětluje Kopřiva. Takovým provozům inspekce zakáže zmrzlinu nebo let vyrábět, dokud testy neprokážou, že jsou výrobky nezávadné.

Zákazník to pozná jen těžko, může ale vycházet z prvního dojmu v prodejně. „Určitě je dobré se dívat na to, jestli má obsluha ochranné pomůcky, jako jsou rukavice, a jestli nepoužívá stejnou ruku i na peníze. Záleží i na okolí – když uvidíme, že je tam nečistota, už to indikuje, že by se tam mohly dostat nějaké mikroorganismy. My se detailně díváme i na to, jak to pod všemi těmi produkty vypadá. Vnitřní prostor je docela dost zásadní pro to, aby zmrzlina byla vyhovující,“ říká Haas. Inspektoři plánují v kontrolách pokračovat až do září.