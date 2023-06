‚Mohla jsem zatajit infekční onemocnění.‘ Končí potravinářské průkazy, platily neomezeně dlouho

Vyhotovení takzvaného potravinářského průkazu u praktického lékaře stálo kolem 500 korun a až dosud ho potřeboval každý, kdo pracoval v restauraci, výrobě potravin nebo třeba u stánku se zmrzlinou.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Potravinářské průkazy museli mít lidé v potravinářství, ale i kadeřnictví nebo tatéři desítky let

Kritizován byl především proto, že platil neomezeně, takže už krátce po vyhotovení fakticky nevypovídal o skutečném zdravotním stavu.

Eliška z Pelhřimovska má svůj potravinářský průkaz už šest let, pořizovala si ho kvůli brigádě v restauraci. Od loňského roku pracuje v kavárně a průkaz má pořád stejný.

„Kdyby se mi něco stalo a měla bych infekční onemocnění, tak můj zaměstnavatel se to ani nedozví, protože jsem na jiné prohlídce nebyla. Kdybych to chtěla zatajit, tak bych mohla. To se samozřejmě nestalo a nechci to ani přivolávat,“ říká.

Kromě neomezené platnosti kritikům vadilo i to, že chyběl předpis, co má vyšetření k získání průkazu přesně zahrnovat.

‚Trocha lidskosti‘

Zrušení potravinářských průkazů teď uleví pořadatelům akcí. V Telči to vítají třeba proto, že se tam v červenci koná festival Prázdniny v Telči. Spřátelení táborníci si pravidelně na náměstí vaří v kotlících a tentokrát to budou moci nabídnout i dalším lidem.

Velká kontrola cen potravin. V Česku nebyl žádný kartel ani nepřiměřené marže, trh se choval přirozeně Číst článek

„Za drobný příspěvek, který jim půjde do kapsy, aby si mohli uvařit další porci,“ vysvětluje Votěch Kolář. „Vlastně to do běžného provozu, který je svazovaný pravidly, vnáší trochu lidskosti.“

Hygiena platí dál

Podle mluvčí krajské hygienické stanice Jany Böhmové se průkaz, celým názvem Zdravotní průkaz pracovníka v potravinářství, týkal i dalších profesí. „Jde třeba o provozovny kadeřnictví, holičství nebo místa, kde je porušována integrita kůže, jako jsou třeba tetovací zařízení. Při kontrolách chyběl jen výjimečně,“ říká.

I když ale papír zmizí, hygienické předpisy platí dál, zdůrazňuje Böhmová.

„Musí dál dodržovat osobní hygienu, zejména hygienu rukou, provozní hygienu a také platí zásada dobrého zdravotního stavu,“ zdůrazňuje Böhmová.

Praktickým lékařům podle předsedy jejich sdružení Petra Šonky odpadne administrativa. „V letních měsících bylo žádostí skutečně víc. Byli to třeba brigádníci, co někde občas točí pivo,“ potvrzuje.