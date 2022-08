Přibylo lidí v nouzi a ubylo dárců. Karlovarská potravinová banka má sklady téměř prázdné

Jindy býval sklad potravin v Sokolově plný. „Teď je tady pár konzerv a to je všechno. Potřebujeme trvanlivé potraviny, cukr, olej, mléko, těstoviny. Zkrátka věci, ze kterých se dá uvařit,“ vyzývá ředitel skladu v Sokolově Milan Hloušek v reportáži z karlovarského rozhlasu.

„Dvakrát ročně se konají sbírky potravin, díky kterým jsme vždy dokázali sklad zásobit. Ale přibývá lidí v nouzi a náš sklad se rychle vyprazdňuje,“ dodává Hloušek.

„Jsme rádi, když se na nás obrátí drobní dárci, kteří nakoupí ze svého a něco donesou. Jenže víme, že i drobní dárci teď začínají mít problémy,“ upozorňuje. A nejbližší veřejná sbírka se bude konat až v polovině listopadu.

Aby se z toho uvařilo

Karlovarská potravinová banka se teď proto rozhodla oslovit přímo producenty potravin, firmy a velkosklady o suroviny, ze kterých se dá vařit.

Co v sokolovském skladu ještě zůstává, jsou káva, ovesné vločky nebo okurky. A také sušenky, bonbóny a čokolády. „Ale z toho se neuvaří, to je na přilepšenou pro děti. My potřebujeme trvanlivé potraviny,“ zdůrazňuje Hloušek.

Dárci mohou do sokolovské potravinové banky přijít v pondělí, ve středu a v pátek od 8 do 14 hodin. Národní sbírka potravin se uskuteční 12. listopadu.