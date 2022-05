Zájem o pomoc Jihočeské potravinové banky roste. Zásoby se mohou rychle tenčit

Zájem o potravinovou pomoc se na jihu Čech zvýšil zhruba o třicet procent. Zásoby, kterých má potravinová banka Jihočeského kraje zatím dost, dostávají ukrajinští uprchlíci i sociálně slabší lidé, na které stále víc dopadá zdražování. Dodavatelů potravin ale ubývá. Jak sklad potravin vypadá a jakým způsobem se projevuje zájem o pomoc zjišťovala na místě reportérka Českého rozhlasu. Reportáž České Budějovice 7:39 5. května 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Sklady jsou momentálně sice plné, dodavatelů potravin ale ubývá | Foto: Michaela Danelová | Zdroj: iROZHLAS.cz

„Nakládám potraviny, které potom vezu do Strakonic,“ říká pracovník potravinové banky Jihočeského kraje Jan Šural a nosí velké množství krabic s čerstvými trvanlivými potravinami, ale i drogerií.

Sklad je téměř zaplněný. Vypadá to, že potravinová banka je zatím dobře zásobená. „Ano, máte pravdu. Jarní sbírka potravin byla nad očekávání velmi úspěšná. Vybralo se přes 35 tun potravin a drogerie a navíc máme ještě některé zásoby ze sbírky pro Ukrajinu, která probíhala vlastně od začátku té uprchlické krize. Tam se vybralo přes 50 tun potravin,“ ředitelka potravinové banky Jihočeského kraje Kristýna Škabradová.

Zásoby se ale tenčí. „Poptávka nám vzrostla, samozřejmě nejen kvůli těm ukrajinským uprchlíkům, ale evidujeme poptávku i našich klasických odběratelů, jelikož se dostávají do nějakých finančních problémů s ohledem na probíhající inflaci a zdražování všeho,“ vysvětluje ředitelka.

Potravinové bance přibyli v posledních dvou měsících i noví odběratelé. „Lidé se obracejí na sociální odbory i na malé obce a žádají potravinovou pomoc. Zároveň se nám objem práce navýšil tím, že nám přicházejí koneční klienti a žádají potraviny. My bohužel nejsme sociální pracovníci. Nemáme právo rozhodovat o tom, kdo má a nemá nárok na potraviny. My rozdělujeme potraviny pouze prostřednictvím sociálních odborů a neziskových organizací,“ vysvětluje Škabradová.

Potraviny zajišťuje pro své klienty i českobudějovická městská charita. Podle jejího ředitele Františka Nestávala je o tuto formu pomoci stále stejný zájem.

„Počet našich klientů se nezvýšil. V současné době charita dává pomoc 200 lidem v nouzi. Plus tady máme také asi 40 rodin, které si pravidelně chodí pro potravinovou pomoc. Jedná se o lidi bez domova, matky samoživitelky a seniory,“ říká.

Naopak zájem ze strany dodavatelů po jarních sbírkách opadl. Kristýna Škabradová si to vysvětluje následovně.

„Oni vlastně ani neví, co bude. My máme strach z toho, že nám poklesne darování ze stan hlavně maloobchodu, jelikož my odebíráme hlavně pečivo, ovoce, zeleninu a kvůli tomu zdražování, které aktuálně probíhá, možná budou lidé méně nakupovat, tím pádem obchody budou méně objednávat a tím pádem méně darovat do potravinových bank.“

A z toho plynou i obavy pracovníků potravinové banky Jihočeského kraje. Proto i když je v současnosti její sklad téměř plný, snaží se se zásobami šetřit.