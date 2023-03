Pomoc litoměřické potravinové banky potřebuje stále více lidí. Ochota řetězců a dárců pomáhat ale klesá

Pomoc potravinových bank v Česku využívá stále více lidí. Potvrzuje to ředitelka České federace potravinových bank Veronika Láchová. Stoupající zájem o jídlo i drogerii zaznamenali také v litoměřické pobočce potravinové banky, která aktuálně pomáhá 50 organizacím. Litoměřice 0:11 3. března 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Litoměřická potravinová banka rozváží balíky s jídlem a hygienickými potřebami | Foto: Lucie Heyzlová | Zdroj: Český rozhlas

Alena Králová z litoměřické diakonie nakládá dodávku s hygienickými potřebami. První zastávka má v Terezíně v Domově pro rodiče s dětmi.

„Na začátku to hodně pomůže,“ říká s úsměvem Margita Pálková, která tam s rodinou našla útočiště.

Hygienické potřeby se hodí. Do jednotlivých domovů, které spravuje diakonie, je ale nezaváží často.

„Teď máme asi dvě objednávky dohromady – prostě jak to vyjde, tak to je,“ říká pracovnice Diakonie Litoměřice Zuzana Vladíková. „Čerstvé pečivo, ovoce a zelenina v těch zavážkách jsou – to se dováží téměř denně,“ dodává Alena Králová.

Diakonie v Litoměřicích je jednou z 50 organizací, která v současnosti podle ředitelky litoměřické potravinové banky Andrey Marksové čerpá jídlo a hygienické potřeby pro potřebné. „Neustále přibývají – ročně tak zhruba o pět organizací. Ten trend už sleduji minimálně tři roky,“ konstatuje.

Kvůli rostoucí poptávce v Litoměřicích dokonce musela potravinová banka zvětšit svůj sklad.

„Nová plocha skladu má 650 metrů čtverečních. Abychom mohli saturovat všechny ty organizace, se kterými máme smluvní vztah, bychom potřebovali navýšit objem potravin zhruba o zhruba čtyři tuny měsíčně,“ přibližuje Marksová.

Ročně by tu mohli uskladnit až 460 tun potravin a drogerie. Jenže ochota řetězců i dárců pomáhat podle ředitelky potravinové banky spíš klesá.