Na mostě na Pardubicku někdo natahuje potravinovou fólii. Podle policie už vážně zranila cyklistu

Pardubická policie doporučuje řidičům projíždět na mostě ze Svítkova do Rosic velmi opatrně. Zatím neznámý pachatel tam už několikrát natáhl za snížené viditelnosti nebo v noci potravinovou fólii. A to mezi sloupky na začátku nájezdu na most.

