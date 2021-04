Stovky obchodů se v sobotu zapojily do jarního kola potravinové sbírky. Vybrané zboží dostanou potřební

Víc než 800 obchodů po celé České republice se v sobotu zapojilo do jarního kola potravinové sbírky. Zákazníci mohli od osmi ráno do šesti večer nakoupit trvanlivé potraviny jako jsou luštěniny, konzervy nebo dětská výživa, které ještě v obchodech předali dobrovolníkům nebo jídlo dali do sběrných boxů za pokladnami. Přes potravinové banky a neziskové organizace pak zboží zadarmo dostanou třeba osamělí senioři nebo matky samoživitelky. Praha 17:36 24. dubna 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Dobrovolníci z potravinové banky v Hradci Královém ukládají darované potraviny. | Zdroj: ČTK/Taneček David

Podle České federace potravinových bank loni výrazně stoupl počet lidí, kteří na nákup jídla nemají peníze. Federace odhaduje, že meziročně jde o nárůst v desítkách procent, a to hlavně kvůli epidemii koronaviru, kvůli které přišla řada lidí o práci.

Podle ředitelky federace Veroniky Láchové je v bankách stálý nedostatek konzerv a těstovin. Vhodnými dary jsou i olej, luštěniny, rýže, dětská výživa či základní drogerie. V loňském podzimním kole sbírky lidé darovali rekordních 713 tun potravin.

„Nepředpokládáme, že by ta sbírka byla tak obrovsky rekordní jako byla na podzim. Tam ten nárůst byl extrémní, vlastně se vybralo to, co se jindy normálně vybere za celý rok,“ řekla Láchová. „Doufáme zhruba v polovinu. Pokud by se nám povedlo vybrat 300, 400 tun potravin, byl by to pro nás veliký úspěch a bylo by to množství potravin, které by lidem pomohlo překonat tu dobu do té další sbírky.“

Láchová připomněla, že loni na podzim se potravinové banky dostaly do situace, kdy jejich sklady zely prázdnotou. „V tuto chvíli ještě máme co poskytovat lidem, kteří to potřebují. Konzervy, těstoviny - to jsou komodity, kterých je trvalý nedostatek. Ale tím, jak se výrazně zvýšila potřeba potravinové pomoci, což podle našich statistických dat je zhruba plus 60 procent v posledních 12 měsících, tak máme také spočítáno, že by nám ty potraviny došly někdy v průběhu léta,“ vysvětlila ředitelka.

Potravinové banky nyní dodávají zboží do více než tisícovky organizací a pomáhají 160 000 lidí. Láchová zdůraznila, že potraviny ze sbírky jsou klíčové pro rodiny s dětmi, rodiče samoživitele i seniory.

Zapojené řetězce

V pražské prodejně Billa na Budějovické dárci za necelé dvě hodiny naplnili potravinami a drogerií 15 beden od banánů. Podle dobrovolnice Veroniky Hákové, která tam pomáhala, byl v úvodu akce zájem o něco slabší oproti dobám mimo pandemii. V krabicích s převzatým zbožím byly především oleje, mléka či balení toaletních papírů.

Na Budějovickou v sobotu přijel nakoupit pro sbírku také ministr zemědělství Miroslav Toman (ČSSD). Médiím řekl, že se akce účastní pravidelně. Dodal, že ministerstvo bankám pravidelně přispívá na provoz řádově osmdesáti až sto miliony korun. „V letošním roce tam máme zatím 65 (milionů),“ uvedl ministr. Podle schváleného rozpočtu by banky letos měly dostat celkem 83 milionů korun.

V supermarketu Lidl na Budějovické lidé v prvních hodinách darovali deset krabic potřebného zboží. Tamní dobrovolnice ČTK před polednem řekly, že je to více, než se očekávalo.

V hypermarketech Globus je vhodné zboží speciálně označeno. Řetězec vybrané produkty také zlevnil o 20 procent. Například v Globusu na Černém mostě bylo v sobotu ráno toto zboží v uličkách mezi regály naaranžováno tak, aby si ho nakupující více všímali.

„Kolem poledne bylo na obchodech vybráno přes deset tun zboží. Ve srovnání s předešlými sobotami chodí méně lidí. Je hezké počasí, což má za následek, že bude asi trošku nižší účast,“ řekl pak odpoledne za řetězec Tesco Václav Koukolíček. „Velmi dobře funguje on-line sbírka. Tam máme stovky balíčků pomoci, které lidé objednávají,“ dodal s tím, že je pořizují lidé napříč generacemi.

Denisa Vítková za řetězec Kaufland uvedla, že na centrální prodejně v Praze - Vypichu bylo dopoledne shromážděno zřejmě méně darů než za stejný čas během podzimní sbírky. „Ale teď se to začalo víc rozjíždět,“ podotkla Vítková kolem 14.30. Celkové množství darovaného zboží bude podle zástupců federace i řetězců známé během neděle.

Sbírky potravin se účastní stovky kamenných obchodů řetězců Albert, Billa, Globus, Kaufland, Lidl, Makro, Rossmann a Tesco. V Lidlu mohou lidé přispět potřebným po oba víkendové dny, dvoudenní sbírka bude také v Makru. Některé řetězce sbírku pořádají ve všech svých obchodech, jiné jen v části. Zástupci řetězce Penny oznámili, že kvůli pandemii řetězec místo klasické účasti poskytne finanční dar.

Sbírka online

Do sbírky potravin se dá zapojit i v online obchodech Tesco, Košík nebo Rohlík. „Online sbírka už běží od 19. dubna. Na stránkách obchodníků je možné si vybrat konkrétní potraviny, které zakoupíte, nebo konkrétní balíčky,“ uvedl mluvčí potravinové sbírky Miroslav Dinga.

E-shop Rohlik.cz nabízí potravinové i drogistické balíčky v hodnotě 100, 300 a 500 korun. Na iTesco lze koupit balíčky za 50, 100, 150 nebo 300 korun, některé jsou sestaveny přímo pro samoživitele, rodiny v nouzi nebo seniory. Prostřednictvím e-shopu Kosik.cz pak mohou lidé pořídit balíčky od 150 do 500 korun. V e-shopech lze přispívat už až do 2. května. Mimo obchody a e-shopy mohou v sobotu dárci předat zboží také dobrovolníkům ve stanu na pražském náměstí Míru.

Sbírka potravin se koná dvakrát ročně - na jaře a na podzim. Pořádá ji Česká federace potravinových bank ve spolupráci se Svazem obchodu a cestovního ruchu ČR, klíčovými obchodními řetězci působícími na českém trhu, Asociací společenské odpovědnosti a partnery z neziskového sektoru.